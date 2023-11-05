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путин "fucking terrorist", - Зеленский в интервью американскому каналу NBC. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский нецензурно выругался в адрес российского диктатора владимира путина

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на liga.net, он сделал это в интервью американскому каналу NBC.

Зеленский подчеркнул, что цена этой войны велика, потому что Украина теряет "лучших из нас, лучших героев, лучших мужчин, женщин и детей".

"Но мы не готовы отдать свою свободу этому "fucking" террористу путину. Вот почему мы воюем", – заявил Зеленский.

Читайте также: Никто не давит на меня по поводу переговоров с россией. Чтобы мы что-то ей отдавали - не будет такого, - Зеленский


Автор: 

Зеленский Владимир (20899) путин владимир (31568)


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Топ комментарии
+38
Гидота ЗЕлена, ти б хоч щось почитав про свого зе-лідора, який теж тискав руку путіну та ще й зазирав йому в очко очі:
Володимир Зеленський на зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 р. потиснув руку Володимиру Путіну. Про це Зеленський заявив в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1". На питання журналістки, що після зустрічі лишилась одна інтрига, чи потиснув він руку Путіну, Зеленський відповів ствердно. "Так, як можна інакше зустрічатись на найвищому рівні, починати діалог і про щось домовлятися".
Але, на відміну від твого зе-лідора, Порошенко не допустив широкомасштабної агресії *****, за Порошенка зростала з кожним роком економіка, працювала 24/7 оборонна промисловість, розвивався малий та середній бізнес, бо перевірки бізнеса були заборонені законом з 2014 по 2019, була свобода слова, коли журналісти були присутні навіть на кожному засіданні кабінету міністрів, а 5 Президент не боявся вживу виступати перед будь-якою авдиторією та відповідати на будь-які запитання. І при цьому народ вільно їздив за кордон, бо отримали безвіз, після 2016 постійно відмічався ріст іноземних інвестицій в реальнийсектор економіки України, а ВВП зростав щорічно з 2016 темпами, співставними з Польщею та більшими, ніж у кацапів майже у 2 рази. І саме таку розвиваючуюся країну, зі зростаючою економікою, з розвиваючуюся оборонною промисловістю, Порошенко передав твоєму зе-лідору. Що з того всього зараз лишилося сподіваюся навіть ти в змозі оцінити ...
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05.11.2023 23:22 Ответить
+35
Навпаки. Всім відома історія (в переказі Олланда, а потім і Меркель підтвердила), як Порошенко взяв Путіна за грудки, а той так абідєлся, що втік на кілька годин, що попереживати і заспокоїти себе "Са мной так никто нє пасмєл паступать за паследніє 50 лєт"
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05.11.2023 23:06 Ответить
+33
А зеля тим часом пісюном махав на концертах і казав на коліна стане якщо треба,ілі єта другоє ?
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05.11.2023 23:17 Ответить
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я боюсь, что у него сдают нервы.
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06.11.2023 00:34 Ответить
Він народився зашуганим. Все його смердюче життя це боротьба з комплексом неповноцінності - балабольство як декомпенсація інтелектуальних та фізичних вад. Йому дуже страшно і насамперед за себе. Ним керує саме тваринний страх, а не розум. Чим довше він буде на посаді тим більше ганебних проявів його "я" ми побачимо...
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06.11.2023 00:45 Ответить
вроде он подписал закон о през. выборах 2024. Так что нам недолго мучиться осталось (Если наши дебилы его снова не переизберут).
Но риторика из бравурной перешла в истеричную, и это меня пугает
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06.11.2023 00:49 Ответить
Вибори без розблокування ЗМІ протягом як мінімум року не мають сенсу. "Єдині новини" це "єдиний кандидат".
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06.11.2023 01:02 Ответить
Прочитайте книгу "Чорна рада".
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06.11.2023 02:57 Ответить
Parole, parole, parole... Ну сказав і сказав. Це як в совєцьком анекдоті про демократію, коли у відповідь американцю, що той на площі перед Білим домом може свого президента на х%й послати, совєцька людина відповіла, що і вона може на красной площаді теж послати на х%й президента Америки.
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06.11.2023 01:45 Ответить
Як повiрити в цi слова:....Зеленський наголосив, що ціна цієї війни велика, тому що Україна втрачає "кращих із нас, найкращих героїв, найкращих чоловіків, жінок і дітей"... А тим часом дозволяе своiм чинушам так обходиться з БОЙОВИМ ГЕНЕРАЛОМ В. Хоренко. А що таких людей багато в Украiнi..?
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06.11.2023 02:09 Ответить
путін є "fucking terrorist", місцевим і запоребриковим щурам це не подобаєгться. хазяїна абідели
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06.11.2023 05:56 Ответить
і сказав "fucking" піаніст,абідємшісь ...
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06.11.2023 10:40 Ответить
Я раніше не підтримувала Зеленського, але зараз він сказав все правильно. Упевнена, що ті хто зараз тут на сайті нападає на нього за цю фразу є 5-ю колоною, або російським провокатором
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06.11.2023 10:55 Ответить
Бг-ггг... секта невiгласних клоунов возбудилась...ХЕХ...
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06.11.2023 11:13 Ответить
Тупорилий ішак уже забув, як мріяв зустрітись з ****** та домовитись. Тепер це чмо вдає із себе великого патріота та критика.
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06.11.2023 07:36 Ответить
То Украина прости...ка,то Путин **...й террорист.Какая твоя роль?
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06.11.2023 07:37 Ответить
Воно ще й лаятись може...мабуть йому в дитинстві ніхто не казав як що буде лаятися то не виросте.... Ось і резльтат півтора метра зеленого лайна..... тьфу.....лядь...
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06.11.2023 07:47 Ответить
****, клоун. ******** з дєрьмаком під Авдіївку копати укріплення, які ви не зробили
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06.11.2023 08:05 Ответить
лапаты дай им
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06.11.2023 08:09 Ответить
попрошу на Цензоре не выражаться
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06.11.2023 08:08 Ответить
так, на використовувати слова "путін"
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06.11.2023 08:17 Ответить
Мабуть заглянув в очі.
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06.11.2023 08:22 Ответить
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06.11.2023 08:47 Ответить
Недоразумение очутилось вдруг в кресле президента. И все благодаря усилиям нашей родной украинской "элиты", которая 30 лет срала в мозг нашему народу!
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06.11.2023 09:44 Ответить
Воно так звикло сцяти в очі лохторату, що продовжує так само сцяти в очі наших союзників.
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06.11.2023 10:52 Ответить
Здається, що деяким коментаторам тут головний ворог не путін, а Зеленський. Хоча конструктиво я готова критикувати Зеленського. Комусь тут не сподоболася, що їх царя путіна образили
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06.11.2023 10:58 Ответить
Факинь, оба.
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06.11.2023 11:14 Ответить
Вот и всплыло мам Римы воспитание...
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06.11.2023 11:18 Ответить
Зебилы, не выпускайте гундосика в эфир , без писульки... Напомню: вава выиграл выборы за счет того, шо карабас-барабас запретил ему на людях открывать рота - сошел за умного.
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06.11.2023 11:20 Ответить
Патріота з себе корчить...
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06.11.2023 12:57 Ответить
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