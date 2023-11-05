путин "fucking terrorist", - Зеленский в интервью американскому каналу NBC. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский нецензурно выругался в адрес российского диктатора владимира путина
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на liga.net, он сделал это в интервью американскому каналу NBC.
Зеленский подчеркнул, что цена этой войны велика, потому что Украина теряет "лучших из нас, лучших героев, лучших мужчин, женщин и детей".
"Но мы не готовы отдать свою свободу этому "fucking" террористу путину. Вот почему мы воюем", – заявил Зеленский.
Топ комментарии
+38 kelt kant
показать весь комментарий05.11.2023 23:22 Ответить Ссылка
+35 сергей юрко
показать весь комментарий05.11.2023 23:06 Ответить Ссылка
+33 Dima Kr
показать весь комментарий05.11.2023 23:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но риторика из бравурной перешла в истеричную, и это меня пугает