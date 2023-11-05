путин "fucking terrorist", - Зеленский в интервью американскому каналу NBC. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский нецензурно выругался в адрес российского диктатора владимира путина

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на liga.net, он сделал это в интервью американскому каналу NBC.

Зеленский подчеркнул, что цена этой войны велика, потому что Украина теряет "лучших из нас, лучших героев, лучших мужчин, женщин и детей".

"Но мы не готовы отдать свою свободу этому "fucking" террористу путину. Вот почему мы воюем", – заявил Зеленский.

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