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"Здоровые силы" в Украине существуют, но они подавлены киевскими неофашистами, - секретарь российского совбеза патрушев

патрушев

Секретарь совета безопасности России, экс-председатель ФСБ генерал армии Николай Патрушев заявил о существовании в Украине дееспособных "ожидающих своего времени" пророссийских сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления на марафоне общества "Знания" в рамках выставки-форума "Россия", передают российские пропагандистские ресурсы.

"Хочу отметить: здоровые силы в Украине существуют, но они подавлены киевскими неофашистскими властями и ждут своего времени. И расплатятся с палачами", - заявил Патрушев.

По его словам, нынешняя и бывшая власть в Украине якобы должна ответить "за попытки уничтожения русского народа на Донбассе", а также гибель жителей Украины в "братоубийственной войне".

Кого именно он имел в виду, Патрушев уточнять не стал.

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Автор: 

Патрушев Николай (77) государственная измена (1571)


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Топ комментарии
+48
самий пАтужний пригнічений здоровьяк з України

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05.11.2023 20:07 Ответить
+34
патрушев, щоб ти здох разом із путіним, мєдвєдєвим, лавровим і рештою кацапських дегенератів
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05.11.2023 20:02 Ответить
+33
Так шо путлєр такі здох, якщо це хворе вилізло?
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05.11.2023 19:59 Ответить
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https://t.me/voynareal/76398 Кадри потужної детонації між Новоазовськом та Сєдовим під Маріуполем
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05.11.2023 20:42 Ответить
абсолютно здоровых людей не бывает
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05.11.2023 20:50 Ответить
Так цей же патрушев справжній підар, як і валодін - нащадок "голубів" мєнжінского. На які "здаровия сіли" воно натякає?...
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05.11.2023 20:50 Ответить
На ждунiв , звичайно. Цього хламу ще чимало лишилося.
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06.11.2023 07:30 Ответить
Старий божевільний у@бан.
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05.11.2023 20:50 Ответить
"Ремонтную базу и склад БК снесло взрывом. Горят вертолёты", - русня ділиться ситуацією.
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05.11.2023 20:54 Ответить
"Праводка у ніх каратнула. Жертв нєт". Ви ще падли за Славуту отримаєте.
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05.11.2023 21:12 Ответить
В Україні більше 90 відсотків здорових сил, а решту колаборантів вже відправили за сруським воєнним кораблем, або вони стали в чергу.
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05.11.2023 20:54 Ответить
або ховаються від ТЦК
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06.11.2023 03:48 Ответить
Україна Донбас обстрілювала ?
Обстрілювали кацапів які зайшли на Донбас і сепаратистів
Тобто Україна за словами патрушева не повина була навіть відсіч давати а тихенько Україну захоплювати колонізувати а народ знищувати
Але мабуть мало кого із свідомих людей цікавить що скажуть люди Донбасу які багато з них сепаратисти
А мета України зберегти території а не любителей россии
А коли кацапи зайшли в Ірпінь Буча ізюм -це теж не ми?це Україна !.
Не треба звертати увагу на цю путінську брехливу істоту
Мабуть патрушев прийшов на місце Путіна
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05.11.2023 20:56 Ответить
Не тратьте буквы на этих и&иотов. Вы абсолютно правы, но патрошек несёт этот бред для своих.
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05.11.2023 21:30 Ответить
патрушев вже придушив путю? борзо починає бакланити
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05.11.2023 20:56 Ответить
А хіба в рашистані є нормальні люди ?це нациська терористична орда ,що б ти здох разом з путіном.
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05.11.2023 20:57 Ответить
Це він про рускоязичних громадян України, але я би не сказав що вони кимось або чимось пригнічені. Клуби і ресторани ними забиті, куй вони клали на війну а на військових дивляться як на да#байобів
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05.11.2023 20:58 Ответить
Сказали би ви це загиблим в цій війні одеситам, херсонцям чи миколаївцям. А може азовським загонам з Харкова, Маріуполя, тим хто у 3 штурмовій. Не потрібно ділити людей по мові росіяни цього тільки і чекають.
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05.11.2023 22:15 Ответить
Це він про опу препіздента, яка втручається в дії військових з безглуздими та руйнівними закликами взяти Купинськ атакою з лінейним піхотним шикуванням та прапороносцем попереду.
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05.11.2023 22:43 Ответить
Бедный патрушев - у него нет двойника.
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05.11.2023 20:58 Ответить
Був. Та давно зліпив ласти. Прізвище мав - Суслов.
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05.11.2023 21:43 Ответить
Братовбивча війна - це коли даг ріже барана. Кацапи ніколи не були нам братами і після цієї війни вже не будуть і добрими сусідами. Оце чучело патрушев, генерал кацапської катівні, а в нас РНБО командує ветиринар.
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05.11.2023 21:05 Ответить
Це той, що Путіна боявся на їх нараді перед війною?

Бережіть люди свою країну, щоб отакі начальники не стали над вами головними.
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05.11.2023 21:05 Ответить
То був Наришкін. Патрушев де факто рулить ******. Або вже й зарулив його в холодильник
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05.11.2023 21:33 Ответить
ні цей мовчав його й не питали - це типу у Окурка наш Єрмак у Вови ( бо мо й справді там вже не Окурок )
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05.11.2023 22:16 Ответить
Як казав мій батько - москалі як жиди, б'ють і кричать "рятуйте".
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05.11.2023 21:05 Ответить
Читай цей комент і дивуюся - як ви з паралельного Всесвіту тута засвітилися ( це напевно євреї погроми кацапів в імперії кацапській робили ).
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06.11.2023 06:57 Ответить
Платоничу напевне Пиня кожен день пиняє- ти ж ними общався,тренінги проводив, протоколи оманських мудреців підписав і шо ?Тому і старий маразматик бушує - кожного догоним, порахуємось і Йєловстоунскій парк взірвемо.
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05.11.2023 21:06 Ответить
звісно "здорові сили" існують, інакше звідки кацапи мають інформацію про пересування військових підрозділів ЗСУ, і не тільки. Тут тих "здорових сил" ще вигрібать і вигрібать, причому починаючи з самих високих кабінетів.
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05.11.2023 21:12 Ответить
f---ing люди
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05.11.2023 21:18 Ответить
Зеленский обматерил Путина в эфире NBC
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05.11.2023 21:16 Ответить
Но мы не готовы отдать свою свободу этому гребаному (f---ing) террористу Путину. Вот почему мы воюем".
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05.11.2023 21:17 Ответить
Ха-ха-ха! Сміливий став,мабуть щось знає? Видно таки путін сдох!
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05.11.2023 21:19 Ответить
путин в морозилке , двойник за него
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05.11.2023 21:20 Ответить
Того першого путіна,що з Людмилою жив,давно немає, згадайте який він був,худий,пальці тоненькі,а потім став другим,широкі долоні,руки у людини не міняються,Людка з тим не захотіла жити. Потім куча двійників,усі різні,я їх скрупульозно вивчала. Хай вони всі поздихають!
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05.11.2023 21:30 Ответить
Кого ти вивчила, які двойники?😂😂😂😂😂
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05.11.2023 21:54 Ответить
Щось Зєльц геть пішов в разнос.
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05.11.2023 21:28 Ответить
tZE inform

"Здорові сили" в Україні існують, але вони пригнічені київськими неофашистами, - секретар російського радбезу Патрушев Хай ми неофашисти ! Але ми не тримаємо свого Вовочку в морозильній камері як деякі єдинорашисти.
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05.11.2023 21:19 Ответить
Получается, что "киевская власть угнетала" пророссийских граждан светом, теплом, водой и мирным небом !?
Дебил в сферическом кубе!
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05.11.2023 21:40 Ответить
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05.11.2023 22:01 Ответить
Ні, він не дебіл, а російський нацист.
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05.11.2023 22:17 Ответить
Так вони існують - їх лідери сидять у Раді - це заборонена партія опзж - чому зоотехнік не виконує свою ж постанову про заборону. Гниди зеленского.
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05.11.2023 21:48 Ответить
Цей дебіл один із найголовніших в країні дебілів.
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05.11.2023 21:50 Ответить
Шось такі да. патрушев поперед батька у пекло лізе...та і зе неочікувано сказав шо : путін тероріст чортів,сміливо так може і вправду шось сталося з х.йлом ... Дай Боже ,зачекалися
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05.11.2023 22:10 Ответить
Тільки не чортів, а.....

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05.11.2023 23:13 Ответить
От як раз кожний додумує на свій смак
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05.11.2023 23:25 Ответить
Ще один маньяк виліз.
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05.11.2023 22:20 Ответить
Вы на 100% правы . Это тот чтобы напасть на Чечецев взрывал дома в Москве "рязанским сахаром".
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06.11.2023 02:03 Ответить
Тобі, долбєнь, треба звернутися до ЗСУ, як твій х@йло колись. Вони з тобою швидко договоряться. Бо договорняки з опою звісно приносять плоди, але ті вже не знають як отбріхуваться перед нарідом.
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05.11.2023 22:21 Ответить
Кожна така погань буде висіти на стовпі.Ми ніколи не пробачимо вас тварюки.
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05.11.2023 22:25 Ответить
Толерантне ставлення до п'ятої колони за умов війни є актом національного суїциду.
Щодо України, то історія не знає іншої держави, де п'ята колона під час війни мала б такі ідеальні умови для своєї діяльності.
Заарештовувати агентуру кремля: регіоналів, комуняків, ветренківців, медведчуківців, рпц.
4200 колишніх ОПЗЖ, які зараз змінили назву та знаходяться в обласних, міських, районних радах.
А скільки ОПЗЖ на державних посадах.
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05.11.2023 22:38 Ответить
имя патрушев, имя. Спали агентуру
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05.11.2023 22:41 Ответить
Коли вже ця мерзота подохне,психічно хворе одоробло. Як же вони обридлі ці живучі тварюки .
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05.11.2023 22:47 Ответить
Петрушка, даже отчаянные свинособаки, из зоны "выгребной ямы-404", предпочитают Украинскую Водку! А ты, тампакс *****, думаешь что все алкаши за свинособакостан...
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05.11.2023 22:47 Ответить
Когда же их начнут уже лечить в психиатрических заведениях....
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05.11.2023 23:01 Ответить
Марно, тільки усипляти таких тварин
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05.11.2023 23:30 Ответить
НОВЫЙ ПЛЕШИВЫЙ НАРИСОВАЛСЯ
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06.11.2023 00:10 Ответить
Українці звісно позбудуться своїх гнид, але парашні свині тут нідочого. Оманські мрії не здійснилися
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06.11.2023 00:22 Ответить
патрушев якійсь сплющений як камбала та і очі такі як в неї,( хоча рибка смачненька ) а це пад.о з новачком
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06.11.2023 00:40 Ответить
Самый честный ... Янукович,сват или брат путина , и теперь уже очень популярныи Арестовичь.(три мушкетера) трезво думаещих особьи про бцдущее. А так Патрушев сильно выпивающий персонаж.
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06.11.2023 02:11 Ответить
Сват или брат .... я имел Медведчука.
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06.11.2023 03:25 Ответить
Чим київськи«неофашисти» змогли пригнітити ОПУ?
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06.11.2023 02:16 Ответить
Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира-Столара, и в это же время бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), в строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп"). Ермак отжал долю Медведчука, которая должна была пойти государству? Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом и проживает 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Ввидно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут распилы на дорогах, на закупках для МО, одели форму милитари, на конвейере видосики для незламних, и воровство как будто завтра не наступит, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако.
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06.11.2023 02:29 Ответить
Це він про ОПУ?
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06.11.2023 06:40 Ответить
Секрет Полішинеля. Всі "здорові сили" сидять в ОПі.
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06.11.2023 07:18 Ответить
Шеф нашого буратінки патрушев часто замелькав останнім часом у ЗМІ; мабуть, пуйло таки точно здохло.
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06.11.2023 08:21 Ответить
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06.11.2023 08:37 Ответить
этот тоже давно спятил.
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06.11.2023 09:17 Ответить
"... загибель жителів України у "братовбивчій війні"... Джерело:

Так це ми виявляється напали на них і похвалялися окупувати "москву за три дні" ...
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06.11.2023 12:56 Ответить
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