"Здоровые силы" в Украине существуют, но они подавлены киевскими неофашистами, - секретарь российского совбеза патрушев
Секретарь совета безопасности России, экс-председатель ФСБ генерал армии Николай Патрушев заявил о существовании в Украине дееспособных "ожидающих своего времени" пророссийских сил.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления на марафоне общества "Знания" в рамках выставки-форума "Россия", передают российские пропагандистские ресурсы.
"Хочу отметить: здоровые силы в Украине существуют, но они подавлены киевскими неофашистскими властями и ждут своего времени. И расплатятся с палачами", - заявил Патрушев.
По его словам, нынешняя и бывшая власть в Украине якобы должна ответить "за попытки уничтожения русского народа на Донбассе", а также гибель жителей Украины в "братоубийственной войне".
Кого именно он имел в виду, Патрушев уточнять не стал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Обстрілювали кацапів які зайшли на Донбас і сепаратистів
Тобто Україна за словами патрушева не повина була навіть відсіч давати а тихенько Україну захоплювати колонізувати а народ знищувати
Але мабуть мало кого із свідомих людей цікавить що скажуть люди Донбасу які багато з них сепаратисти
А мета України зберегти території а не любителей россии
А коли кацапи зайшли в Ірпінь Буча ізюм -це теж не ми?це Україна !.
Не треба звертати увагу на цю путінську брехливу істоту
Мабуть патрушев прийшов на місце Путіна
Бережіть люди свою країну, щоб отакі начальники не стали над вами головними.
"Здорові сили" в Україні існують, але вони пригнічені київськими неофашистами, - секретар російського радбезу Патрушев Хай ми неофашисти ! Але ми не тримаємо свого Вовочку в морозильній камері як деякі єдинорашисти.
Дебил в сферическом кубе!
Щодо України, то історія не знає іншої держави, де п'ята колона під час війни мала б такі ідеальні умови для своєї діяльності.
Заарештовувати агентуру кремля: регіоналів, комуняків, ветренківців, медведчуківців, рпц.
4200 колишніх ОПЗЖ, які зараз змінили назву та знаходяться в обласних, міських, районних радах.
А скільки ОПЗЖ на державних посадах.
Так це ми виявляється напали на них і похвалялися окупувати "москву за три дні" ...