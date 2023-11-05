"Здоровые силы" в Украине существуют, но они подавлены киевскими неофашистами, - секретарь российского совбеза патрушев

Секретарь совета безопасности России, экс-председатель ФСБ генерал армии Николай Патрушев заявил о существовании в Украине дееспособных "ожидающих своего времени" пророссийских сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления на марафоне общества "Знания" в рамках выставки-форума "Россия", передают российские пропагандистские ресурсы.

"Хочу отметить: здоровые силы в Украине существуют, но они подавлены киевскими неофашистскими властями и ждут своего времени. И расплатятся с палачами", - заявил Патрушев.

По его словам, нынешняя и бывшая власть в Украине якобы должна ответить "за попытки уничтожения русского народа на Донбассе", а также гибель жителей Украины в "братоубийственной войне".

Кого именно он имел в виду, Патрушев уточнять не стал.

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