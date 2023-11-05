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В Одессе работает ПВО, - ОК "Південь"

ппо

Сегодня днем россияне активизировали тактическую авиацию по всему юго-восточному региону. Взрывы в Одессе – это работа ПВО.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг снова прибег к атаке по южным регионам, в частности, сейчас происходит работа ПВО непосредственно в Одессе. Поэтому я призываю всех быть максимально осторожными, находиться в укрытиях, хотя бы воспользоваться правилом двух стен, не подвергать себя опасности и не мешать работе ПВО", – заявила она.

Гуменюк добавила, что сегодня днем россияне активизировали тактическую авиацию по всему юго-восточному региону.

"Враг пытался попасть в инфраструктурный объект, где разрушил админздание, есть раненые. Но то, что одновременно было направлено и по Днепропетровщине, там крылатая ракета Х-59 была уничтожена силами ПВО. Поэтому мы в принципе предполагали, что вероятно будут продолжения и сейчас фактически так и происходит. Есть информация о запусках и ударных беспилотниках типа "Шахед" из Крымского мыса Чауда, и это значит, что тревоги еще будут раздаваться", - отметила Гуменюк.

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Автор: 

взрыв (6814) Одесса (7929) ПВО (2849) Гуменюк Наталья (577)


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В 21:00 2 мощных бабаха.. пока шо тишина.
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05.11.2023 21:57 Ответить
Тримайся, братику
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05.11.2023 22:08 Ответить
Спасибо братьям из Израиля. https://zn.ua/war/v-rossii-proizvodjat-bespilotniki-po-izrailskoj-litsenzii-posol-ne-znaet-otzovut-li-ee-.html https://zn.ua/war/v-rossii-proizvodjat-bespilotniki-po-izrailskoj-litsenzii-posol-ne-znaet-otzovut-li-ee-.html

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05.11.2023 22:12 Ответить
Я звісно за те щоб хамас і подібну лупу знищили. Але Ізраїль отримав багато того, що сам накликав на себе.
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05.11.2023 22:18 Ответить
Хамас правительство Израиля финансировало.
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05.11.2023 22:23 Ответить
Одессе бы установку пэтриот одну хотя бы.
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05.11.2023 22:34 Ответить
Так Німеччина передала Ірис і Гепарди для захисту Великої Одеси. Питання куди вони насправді були доставлені, бо попко хотів ще для столиці.
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05.11.2023 22:42 Ответить
А квартал хто прикриє....?
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05.11.2023 22:50 Ответить
 
 