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В Одесі працює ППО, - ОК "Південь"

ппо

Сьогодні вдень росіяни активізували тактичну авіацію по всьому південно-східному регіону. Вибухи в Одесі - це робота ППО.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ворог знову вдався до атаки по південних регіонах, зокрема, зараз відбувається робота ППО безпосередньо в Одесі. Тому я закликаю всіх бути максимально обережними, знаходитись в укриттях, хоча б скористатись правилом двох стін, не наражати себе на небезпеку і не заважати роботі ППО", - заявила вона.

Гуменюк додала, що сьогодні вдень росіяни активізували тактичну авіацію по всьому південно-східному регіону.

"Ворог намагався влучити в інфраструктурний об’єкт, де зруйнував адмінбудівлю, є поранені. Але те, що одночасно було спрямовано й по Дніпропетровщині, там крилата ракета Х-59 була знищена силами ППО. Тому ми в принципі передбачали, що імовірно будуть продовження і зараз фактично так і відбувається. Є інформація про запуски й ударних безпілотників типу "Шахед" з Кримського мису Чауда, і це означає, що тривоги ще будуть лунати", - зазначила Гуменюк.

Дивіться: У Одесі ввечері 5 листопада під час повітряної тривоги пролунав вибух. ВIДЕО

вибух (4526) Одеса (5507) ППО (3290) Гуменюк Наталія (804)


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В 21:00 2 мощных бабаха.. пока шо тишина.
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05.11.2023 21:57 Відповісти
Тримайся, братику
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05.11.2023 22:08 Відповісти
Спасибо братьям из Израиля. https://zn.ua/war/v-rossii-proizvodjat-bespilotniki-po-izrailskoj-litsenzii-posol-ne-znaet-otzovut-li-ee-.html https://zn.ua/war/v-rossii-proizvodjat-bespilotniki-po-izrailskoj-litsenzii-posol-ne-znaet-otzovut-li-ee-.html

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05.11.2023 22:12 Відповісти
Я звісно за те щоб хамас і подібну лупу знищили. Але Ізраїль отримав багато того, що сам накликав на себе.
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05.11.2023 22:18 Відповісти
Хамас правительство Израиля финансировало.
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05.11.2023 22:23 Відповісти
Одессе бы установку пэтриот одну хотя бы.
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05.11.2023 22:34 Відповісти
Так Німеччина передала Ірис і Гепарди для захисту Великої Одеси. Питання куди вони насправді були доставлені, бо попко хотів ще для столиці.
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05.11.2023 22:42 Відповісти
А квартал хто прикриє....?
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05.11.2023 22:50 Відповісти
 
 