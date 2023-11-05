В Одесі працює ППО, - ОК "Південь"

Сьогодні вдень росіяни активізували тактичну авіацію по всьому південно-східному регіону. Вибухи в Одесі - це робота ППО.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог знову вдався до атаки по південних регіонах, зокрема, зараз відбувається робота ППО безпосередньо в Одесі. Тому я закликаю всіх бути максимально обережними, знаходитись в укриттях, хоча б скористатись правилом двох стін, не наражати себе на небезпеку і не заважати роботі ППО", - заявила вона.

Гуменюк додала, що сьогодні вдень росіяни активізували тактичну авіацію по всьому південно-східному регіону.

"Ворог намагався влучити в інфраструктурний об’єкт, де зруйнував адмінбудівлю, є поранені. Але те, що одночасно було спрямовано й по Дніпропетровщині, там крилата ракета Х-59 була знищена силами ППО. Тому ми в принципі передбачали, що імовірно будуть продовження і зараз фактично так і відбувається. Є інформація про запуски й ударних безпілотників типу "Шахед" з Кримського мису Чауда, і це означає, що тривоги ще будуть лунати", - зазначила Гуменюк.

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