Вечером 5 ноября Украину атакуют пять групп "шахедов", - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение пяти групп вражеских ударных беспилотников по нескольким направлениям вечером 5 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом воздушные силы ВСУ сообщают в телеграме.

"Атака вражеских ударных БпЛА продолжается! Первая группа "Шахедов" движется вдоль украино-молдавской границы на северо-запад. Вторая группа находится севернее Одессы, двигается на север", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили военные, еще три группы приближаются к Одессе с Черного моря.

В то же время, Воздушные силы предупреждают жителей Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей об угрозе применения баллистического вооружения.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках нескольких групп "Шахедов" из мыса Чауда в Крыму.

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