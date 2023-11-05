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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вечером 5 ноября Украину атакуют пять групп "шахедов", - Воздушные силы

шахед

Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение пяти групп вражеских ударных беспилотников по нескольким направлениям вечером 5 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом воздушные силы ВСУ сообщают в телеграме.

"Атака вражеских ударных БпЛА продолжается! Первая группа "Шахедов" движется вдоль украино-молдавской границы на северо-запад. Вторая группа находится севернее Одессы, двигается на север", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили военные, еще три группы приближаются к Одессе с Черного моря.

В то же время, Воздушные силы предупреждают жителей Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей об угрозе применения баллистического вооружения.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках нескольких групп "Шахедов" из мыса Чауда в Крыму.

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Вже час Чауду АТАКАМСами перевірити
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05.11.2023 22:25 Ответить
там практично нічого нема, полігон для навчальних стрільб ППОшників
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05.11.2023 22:37 Ответить
кримська "пустеля"...
ВСЕ як на ладоні
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05.11.2023 22:42 Ответить
Знову Дунай мабуть бомбити намагаються.
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05.11.2023 22:29 Ответить
Когда будут пуски украинских шахедов на белгородское и курское направление?
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05.11.2023 22:36 Ответить
Генерал Баранов сказав зимою і повсюди
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05.11.2023 22:40 Ответить
влітку в Криму бАданов "уже побував"
Тепер взимку?
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05.11.2023 22:44 Ответить
Сказали же, зимой. Раньше нельзя.
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05.11.2023 22:43 Ответить
"Израиль впервые в мире перехватил ракету в космосе - СМИ.
Израильтяне сбили баллистическую ракету за пределами атмосферы земли, запущенную в сторону Эйлата.

Израильской системе ПРО «Стрела» (Хец) удалось сбить баллистическую ракету за пределами атмосферы земли, которую запустили проиранские Хуситы из Йемена в сторону Эйлата.

Отметим, что "Стрела" является израильским противоракетным комплексом, состоящим в составе эшелонированной Израильской системы противоракетной обороны. Его создал Израиль в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США."
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05.11.2023 23:27 Ответить
 
 