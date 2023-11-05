Вечером 5 ноября Украину атакуют пять групп "шахедов", - Воздушные силы
Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение пяти групп вражеских ударных беспилотников по нескольким направлениям вечером 5 ноября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом воздушные силы ВСУ сообщают в телеграме.
"Атака вражеских ударных БпЛА продолжается! Первая группа "Шахедов" движется вдоль украино-молдавской границы на северо-запад. Вторая группа находится севернее Одессы, двигается на север", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщили военные, еще три группы приближаются к Одессе с Черного моря.
В то же время, Воздушные силы предупреждают жителей Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей об угрозе применения баллистического вооружения.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках нескольких групп "Шахедов" из мыса Чауда в Крыму.
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Израильтяне сбили баллистическую ракету за пределами атмосферы земли, запущенную в сторону Эйлата.
Израильской системе ПРО «Стрела» (Хец) удалось сбить баллистическую ракету за пределами атмосферы земли, которую запустили проиранские Хуситы из Йемена в сторону Эйлата.
Отметим, что "Стрела" является израильским противоракетным комплексом, состоящим в составе эшелонированной Израильской системы противоракетной обороны. Его создал Израиль в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США."