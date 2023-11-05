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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ввечері 5 листопада Україну атакують п’ять груп "шахедів", - Повітряні сили

шахед

Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух п’яти груп ворожих ударних безпілотників на кількох напрямках ввечері 5 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у телеграмі.

"Атака ворожих ударних БпЛА триває! Перша група "Шахедів" рухається вздовж україно-молдовського кордону на північний захід. Друга група – знаходиться північніше Одеси, рухається на північ", - ідеться в повідомленні.

Окрім того, поінформували військові, ще три групи наближаються до Одеси з Чорного моря.

Водночас Повітряні сили попереджають жителів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей про загрозу застосування балістичного озброєння.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски кількох груп "Шахедів" з мису Чауда в Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 2 з 2 "шахедів", якими війська рф уночі атакували Сумщину, - Повітряні сили

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Вже час Чауду АТАКАМСами перевірити
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05.11.2023 22:25 Відповісти
там практично нічого нема, полігон для навчальних стрільб ППОшників
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05.11.2023 22:37 Відповісти
кримська "пустеля"...
ВСЕ як на ладоні
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05.11.2023 22:42 Відповісти
Знову Дунай мабуть бомбити намагаються.
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05.11.2023 22:29 Відповісти
Когда будут пуски украинских шахедов на белгородское и курское направление?
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05.11.2023 22:36 Відповісти
Генерал Баранов сказав зимою і повсюди
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05.11.2023 22:40 Відповісти
влітку в Криму бАданов "уже побував"
Тепер взимку?
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05.11.2023 22:44 Відповісти
Сказали же, зимой. Раньше нельзя.
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05.11.2023 22:43 Відповісти
"Израиль впервые в мире перехватил ракету в космосе - СМИ.
Израильтяне сбили баллистическую ракету за пределами атмосферы земли, запущенную в сторону Эйлата.

Израильской системе ПРО «Стрела» (Хец) удалось сбить баллистическую ракету за пределами атмосферы земли, которую запустили проиранские Хуситы из Йемена в сторону Эйлата.

Отметим, что "Стрела" является израильским противоракетным комплексом, состоящим в составе эшелонированной Израильской системы противоракетной обороны. Его создал Израиль в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США."
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05.11.2023 23:27 Відповісти
 
 