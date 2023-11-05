Ввечері 5 листопада Україну атакують п’ять груп "шахедів", - Повітряні сили
Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух п’яти груп ворожих ударних безпілотників на кількох напрямках ввечері 5 листопада.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у телеграмі.
"Атака ворожих ударних БпЛА триває! Перша група "Шахедів" рухається вздовж україно-молдовського кордону на північний захід. Друга група – знаходиться північніше Одеси, рухається на північ", - ідеться в повідомленні.
Окрім того, поінформували військові, ще три групи наближаються до Одеси з Чорного моря.
Водночас Повітряні сили попереджають жителів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей про загрозу застосування балістичного озброєння.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски кількох груп "Шахедів" з мису Чауда в Криму.
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Израильской системе ПРО «Стрела» (Хец) удалось сбить баллистическую ракету за пределами атмосферы земли, которую запустили проиранские Хуситы из Йемена в сторону Эйлата.
Отметим, что "Стрела" является израильским противоракетным комплексом, состоящим в составе эшелонированной Израильской системы противоракетной обороны. Его создал Израиль в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США."