Ввечері 5 листопада Україну атакують п’ять груп "шахедів", - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух п’яти груп ворожих ударних безпілотників на кількох напрямках ввечері 5 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у телеграмі.

"Атака ворожих ударних БпЛА триває! Перша група "Шахедів" рухається вздовж україно-молдовського кордону на північний захід. Друга група – знаходиться північніше Одеси, рухається на північ", - ідеться в повідомленні.

Окрім того, поінформували військові, ще три групи наближаються до Одеси з Чорного моря.

Водночас Повітряні сили попереджають жителів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей про загрозу застосування балістичного озброєння.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски кількох груп "Шахедів" з мису Чауда в Криму.

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