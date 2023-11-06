Миссия МВФ начала работу в Украине

С 6 ноября миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу в Украине. Запланированы переговоры по выделению третьего транша кредита по программе расширенного финансирования. В состав украинской команды, которая присоединится к рабочим встречам, войдут представители НБУ, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.

"С 6 ноября начинает работу миссия Международного валютного фонда с целью консультаций по статье IV Соглашений МВФ и проведения второго пересмотра выполнения Украиной программы "Механизм расширенного финансирования" (Extended Fund Facility, EFF).

Миссия будет работать в гибридном формате – офлайн и онлайн. В состав украинской команды, которая присоединится к рабочим встречам непосредственно в Варшаве и дистанционно из Киева, войдут представители НБУ, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений", - говорится в сообщении.

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В ходе второго пересмотра программы EFF будет обсуждаться состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике. Речь идет, в частности, о мерах в сфере налогово-бюджетной, монетарной и валютной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформ для средне- и долгосрочного экономического роста.

Основными темами встречи будет финансовый сектор Украины, а также результаты оценки устойчивости банковского сектора, реализация Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию. Будут обсуждаться результаты перехода в режим управляемой гибкости курса и внедрение риск-ориентированного надзора в финансовом секторе.

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Кроме того, специалисты остановятся на вопросе источников финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговый рынок.

"Мы настроены на конструктивный анализ проделанной работы и плодотворную дискуссию относительно дальнейших шагов. Пересмотр будет непростым, однако команда Украины более 20 месяцев полномасштабной войны работает слаженно и эффективно. Мы четко осознаем критическую необходимость сохранения поддержки МВФ не только для дальнейшего финансирования нужд бюджета, но и в целом для развития нашей страны и ее европейского будущего", - заметил глава НБУ Андрей Пышный.