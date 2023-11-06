Місія МВФ розпочала роботу в Україні

З 6 листопада місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала роботу в Україні. Заплановано переговори щодо виділення третього траншу кредиту за програмою розширеного фінансування. До складу української команди, яка долучиться до робочих зустрічей, увійдуть представники НБУ, Міністерства фінансів та інших державних органів та установ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"З 6 листопада розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду з метою консультацій за Статтею IV Угод МВФ та проведення другого перегляду виконання Україною програми Механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

Місія працюватиме в гібридному форматі – офлайн та онлайн. До складу української команди, яка долучиться до робочих зустрічей безпосередньо у Варшаві та дистанційно з Києва, увійдуть представники НБУ, Міністерства фінансів та інших державних органів та установ", - йдеться у повідомленні.

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Під час другого перегляду програми EFF обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику. Йдеться, зокрема, про заходи у сферах податково-бюджетної, монетарної та валютної політики, забезпечення фінансової стабільності, а також структурних реформ для середньо- та довгострокового економічного зростання.

Зазначається, що основними темами зустрічі буде фінансовий сектор України, а також результати оцінки стійкості банківського сектору, реалізація Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Обговорюватимуться результати переходу до режиму керованої гнучкості курсу та впровадження ризик-орієнтованого нагляду у фінансовому секторі.

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Крім того, фахівці зупиняться на питанні джерел фінансування дефіциту державного бюджету України, включаючи міжнародну фінансову допомогу та внутрішній борговий ринок.

"Ми налаштовані на конструктивний аналіз зробленої роботи та плідну дискусію щодо подальших кроків. Перегляд буде непростим, однак команда України понад 20 місяців повномасштабної війни працює злагоджено та ефективно. Ми чітко усвідомлюємо критичну необхідність збереження підтримки МВФ не лише для подальшого фінансування потреб бюджету, а й загалом для розвитку нашої країни та її європейського майбутнього", - зауважив Голова НБУ Андрій Пишний.