Избранный во время войны президент вряд ли будет легитимным, - Вениславский

В условиях военного положения обеспечить соблюдение конституционных принципов избирательного права вряд ли получится.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, "слуга народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Во-первых, вопрос в украинцах, проживающих на временно оккупированных территориях, во-вторых, в украинцах, которые выехали за границу и не вернулись в Украину, отметил он.

В обоих случаях, сказал Вениславский, обеспечить реализацию избирательного права для перечисленных групп людей "очень сложно".

Кроме того, добавил нардеп, в случае проведения президентских выборов во время войны не будут соблюдены свобода предвыборной агитации, свобода деятельности СМИ, политические партии в условиях безопасности для жизни и здоровья и т.д.

"Конституционные принципы избирательного права закреплены в разделе 3 Конституции Украины. Поэтому несоблюдение конституционных принципов дает стопроцентные основания для того, чтобы сомневаться в легитимности следующего президента, кто бы им ни был", - подытожил он.

Читайте: Зеленский взвешивает все "за" и "против" в вопросе проведения выборов, - Кулеба