Избранный во время войны президент вряд ли будет легитимным, - Вениславский
В условиях военного положения обеспечить соблюдение конституционных принципов избирательного права вряд ли получится.
Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, "слуга народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Во-первых, вопрос в украинцах, проживающих на временно оккупированных территориях, во-вторых, в украинцах, которые выехали за границу и не вернулись в Украину, отметил он.
В обоих случаях, сказал Вениславский, обеспечить реализацию избирательного права для перечисленных групп людей "очень сложно".
Кроме того, добавил нардеп, в случае проведения президентских выборов во время войны не будут соблюдены свобода предвыборной агитации, свобода деятельности СМИ, политические партии в условиях безопасности для жизни и здоровья и т.д.
"Конституционные принципы избирательного права закреплены в разделе 3 Конституции Украины. Поэтому несоблюдение конституционных принципов дает стопроцентные основания для того, чтобы сомневаться в легитимности следующего президента, кто бы им ни был", - подытожил он.
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З недавніх прикладів - Богдан. З давніших - Табачник. Пам'ятаєте такого собі кучмівського Табачника. Всесильного, керував Україною, сірий кардинал.... а потім, раз, і увесь негатив на нього, а "Кучма хороший".
Тому не перебільшуйте роль Єрмака, він лише підлеглий Зеленського, той може його звільнити протягом 1 хвилини. Всі питання мають бути напряму до Зеленського, а не до його шестірок, якими могутніми вони б не здавались.
У Ляльки лише кукловод/сматрящій змінюється. Звільнити лялька кукловода не може.
А відносно відповідальності, взагалі все навпаки. Рішення єрмака мають підпис Зе. І він відповідальний за них, хоч і виконує лише роль факсиміле. Білим буде #андрійборисович.
зать кучми, все міг і все робив.
тому, при кучмі, ми перетворилися на олігархічну венесуелу, а країни балтії вступили в нато.
Тому всі питання до Зе, а Єрмаку всю відповідальність виконавця.
Мене вже дещо турбує, наскільки люди за критикою і згадками Єрмака, забувають про головного любителя весело жрати шаурму на фоні заведених рашистських танків.
Але якщо ви уважно перечитаєте мій допис, я сказав, що відповідальність саме на Зе.
враховуючи конституцію, легітимний????
накуй вибори, як що їх можна програти???
бо навіть як що мудрий нарід обере його знову то ВР зелених розсиплеться зразу ж після війни
тому ні тих ні тих виборів їм не треба.
Дорослі дяді дали копняка по сраці, вибори відкладаються?
Тільки стовпи. Будуть гармонійно колихатись вздовж вулиць урядового кварталу.
Пан не заболел?
Пан забыл про свою знаменитую позу
ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ ,господин президент?
Пан забыл - как нарушил Конституцию вместе со своим господином
Когда незаконно распустил предыдущий парламент?
Совести у пана нет
Всю продал господину
Але Порох подомовлявся у Мінську
І на час виборів тоді було усе тихенько ...
А взагалі-то війна не оголошувалась...
Висновок - повертаємо попереднього президента і парламент, а ЗЕ-команду і ОП під суд, як захопивших владу незаконно.
Никто не требует от украинского руководства проведения выборов до окончания войны. Повторяем - никто.
Убедиться в этом не сложно. Достаточно посмотреть, кто именно заяаляет о необходимости проведения выборов до окончания войны. В этом списке нет ни Байдена, ни Блинкена, ни Сунака, ни любого из действующих топ-политиков. Идеи о выборах во время войны высказывают несколько конгресменов-трампистов и ряд экспертов. Не более того.
Официальные же Вашингтон и Лондон никаких подобных требований, никогда не выдвигали.
Нет, естественно, когда возникли разговоры, в Вашингтоне не ответили категоричного «нет». Там наоборот, намекнули, что выборы могут состояться - например если команда Ермака попробует сыграть в «войну без войны», т е заморозит фронт и пользуясь военным положением начнет отодвигать дату выборов. Мы писали об этом. Однако подняли тему не в Белом Доме и не в Уайт-Холле.
Тему подняли в Киеве. Неосторожные высказывания второразрядных политиков украинская пресса растиражировала с подачи офиса Ермака-Зеленского. Тезис «Запад требует от нас выборов» был запущен на фоне более старых тезисов: «Запад не дает нам обещаного оружия» и «Запад не хочет принимать Украину в НАТО». Цели подобных действий настолько очевидны, что даже неудобно их проговаривать вслух.
Да-да. Офис Ермака хочет заморозить войну с Россией, и обвинить в своих неудачах Запад. Запад и опозицию. Опозиция, де, постоянно мешала власти. А Запад, мол, нещастную Украину цинично обманул и не дал обещаного.
Вам понятно? По замыслу офиса Ермака в том, что ВСУ не достигли видимых успехов, виноваты не корупция топ-чиновников, не сорванная Зеленским мобилизация (об этом написал журнал Time), не госаудитслужба пытавшаяся заблокировать оборонные предприятия, и не полностью проваленная дипломатия, доказательством чего выступают испорченные отношения с союзниками. Виноватым хотят назначить Запад.
... Скажем больше. Медийные конторы Миши Подоляка и Вовы Петрова уже готовят тезисы о «вине Запада» которые планирують забрасывать в массы.
Почему ЗеКодлмойский Никто....типа Голобородько был Никто...им и останется...банда Кучмы...это вам не кремлёвский ЛОХторат😁👹👺
ніякої війни нема ні в нас, ні на паРаші
є зелена шобла на чолі з зеленим криворізьким папугою і нависаючий над ними московський агент Єрмак
і є "воєнноє положеніє", що нібито не дає змоги проводити вибори
доведіть юридично