Обраний під час війни президент навряд буде легітимним, - Веніславський

В умовах воєнного стану забезпечити дотримання конституційних принципів виборчого права навряд вдасться.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді, "слуга народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

По-перше, питання в українцях, які проживають на тимчасово окупованих територіях, по-друге - в українцях, які виїхали за кордон та не повернулися в Україну, зазначив він.

В обох випадках, сказав Веніславський, забезпечити реалізацію виборчого права для перерахованих груп людей "дуже складно".

Крім того, додав нардеп, у разі проведення президентських виборів під час війни не буде дотримано свободи передвиборчої агітації, свободи діяльності ЗМІ, політичних партій в умовах безпеки для життя та здоров'я тощо.

"Конституційні принципи виборчого права закріплені в розділі 3 Конституції України. Тому недотримання тих конституційних принципів дає стовідсоткові підстави для того, щоб сумніватися в легітимності наступного президента, хто б ним не був", - підсумував він.

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