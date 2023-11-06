УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 871 70

Обраний під час війни президент навряд буде легітимним, - Веніславський

веніславський

В умовах воєнного стану забезпечити дотримання конституційних принципів виборчого права навряд вдасться.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді, "слуга народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

По-перше, питання в українцях, які проживають на тимчасово окупованих територіях, по-друге - в українцях, які виїхали за кордон та не повернулися в Україну, зазначив він.

В обох випадках, сказав Веніславський, забезпечити реалізацію виборчого права для перерахованих груп людей "дуже складно".

Крім того, додав нардеп, у разі проведення президентських виборів під час війни не буде дотримано свободи передвиборчої агітації, свободи діяльності ЗМІ, політичних партій в умовах безпеки для життя та здоров'я тощо.

"Конституційні принципи виборчого права закріплені в розділі 3 Конституції України. Тому недотримання тих конституційних принципів дає стовідсоткові підстави для того, щоб сумніватися в легітимності наступного президента, хто б ним не був", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зважує всі "за" та "проти" у питанні проведення виборів, - Кулеба

Автор: 

вибори (6721) Веніславський Федір (294)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+39
А, взагалі ніким не обраний єрмак керує державою, то нормально?
показати весь коментар
06.11.2023 13:58 Відповісти
+14
Брехня. Війна почалася у лютому 2014 року і з того часу було проведено вибори президента двічі. За логікою автора боневтік нелегітимний, бо обраний під час війни . Але не бачу сенсу переобирати президента. Достатньо переобрати парламент і оголосити йому імпічмент та відправити всіх зелених до в'язниці. Тим хто буде писати про оголошення військового стану, то це лише формалізація існуючого з 2014 року стану речей, яка суті не змінює.
показати весь коментар
06.11.2023 14:08 Відповісти
+13
А думаєш чому змінили командувача ссо? Бздять військового перевороту, суки #идівські
показати весь коментар
06.11.2023 14:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А, взагалі ніким не обраний єрмак керує державою, то нормально?
показати весь коментар
06.11.2023 13:58 Відповісти
В 10500 раз тут пишуть цю помилку. Це такий політичний метод - взяти якогось підлеглого, зібрати на нього негатив, а потім у відставку. А його начальник "красивий і в білих рукавичках".
З недавніх прикладів - Богдан. З давніших - Табачник. Пам'ятаєте такого собі кучмівського Табачника. Всесильного, керував Україною, сірий кардинал.... а потім, раз, і увесь негатив на нього, а "Кучма хороший".
Тому не перебільшуйте роль Єрмака, він лише підлеглий Зеленського, той може його звільнити протягом 1 хвилини. Всі питання мають бути напряму до Зеленського, а не до його шестірок, якими могутніми вони б не здавались.
показати весь коментар
06.11.2023 14:13 Відповісти
Порівнювати Кучму і Щеневтіка не коректно. Кучма міг і зробив.
У Ляльки лише кукловод/сматрящій змінюється. Звільнити лялька кукловода не може.

А відносно відповідальності, взагалі все навпаки. Рішення єрмака мають підпис Зе. І він відповідальний за них, хоч і виконує лише роль факсиміле. Білим буде #андрійборисович.
показати весь коментар
06.11.2023 14:20 Відповісти
ніфіга кучма не міг, і тим більше не робив! він бухав, та грав на гітарі.
зать кучми, все міг і все робив.
тому, при кучмі, ми перетворилися на олігархічну венесуелу, а країни балтії вступили в нато.
показати весь коментар
06.11.2023 14:25 Відповісти
На гітарі він "заграв" вже наприкінці другого терміну. Табачник був при силі трошечки раніше, як вдячність за Симоненка у другому турі.
показати весь коментар
06.11.2023 14:33 Відповісти
Здивований "аргументами" "Oleksii Magas", бо саме Зеленський обрав цього "сірого кардинала" і саме Зеленський безперечно отримає перемогу в умовах військового стану через монополізм у загальному інформпросторі, монопольне керуванні держструктурами однією єдиною політичною силою та неспроможність його опонентів просувати власну агітацію у тому ж масштабі як діючий президент і відстоювати власні інтереси. То ж саме Єрмак залишиться керівником країни т.я. ЗЕзидент ніколи не погоджувався його зняти з посади, під тиском навіть наших закордонних партнерів, і нарешті погодитись на те щоб прем'єр міністр, МЗС, МО, СБУ, ГУР.... та й він сам вирішували що і як треба робити, кого призначати, а не виконували вказівки цього Єрмака. Фактично Зеленський, котрий був маріонеткою Коломойського є зараз і залишиться маріонеткою Єрмака, а от чиї накази виконує ця особа - ВЕЛИКЕ ПИТАННЯ!!!
показати весь коментар
06.11.2023 14:37 Відповісти
Не згоден абсолютно. Головний тут саме Зе. Інша справа, що в результаті "кулуарних ігор" Єрмак замкну на себе таку кількість повноважень, та поставив скільки своїх людей, що навіть без війни зняти його було б проблемою, а тепер.... Але знову таки, це вина лише Зеленського, що таке допустив.
Тому всі питання до Зе, а Єрмаку всю відповідальність виконавця.
Мене вже дещо турбує, наскільки люди за критикою і згадками Єрмака, забувають про головного любителя весело жрати шаурму на фоні заведених рашистських танків.
показати весь коментар
06.11.2023 14:26 Відповісти
Останній фактор турбує і мене.
Але якщо ви уважно перечитаєте мій допис, я сказав, що відповідальність саме на Зе.
показати весь коментар
06.11.2023 14:30 Відповісти
"Mobilis in mobile", Зеленський не є головним, бо інакше вів би САМОСТІЙНУ політику і легко міняв би підлеглих задля, хоча б, власних політичних інтересів і компромісів із Заходом, котрий явно незадоволений величезним впливом Єрмака на УСЕ що відбувається в Україні та підозрює його у роботі на Кремль. А так ЗЕзидент лише використовує власні можливості як голови країни виключно в інтересах голови ОПи, то ж він лише ІНСТРУМЕНТ саме цієї людини. В Україні до 2019 року ще не було президента котрий би був настільки відданий свому підлеглому, щоб залишати його на посаді незмінно не дивлячись на весь негатив та негативні ризики для нього самого як у політиці, так навіть і у кримінальній відповідальності!!! Кого окрім Єрмака, після його призначення на посаду голови ОПи ЗЕзидень не міняв???!!!
показати весь коментар
06.11.2023 14:47 Відповісти
а президент який порушив все що можна було
враховуючи конституцію, легітимний????
показати весь коментар
06.11.2023 15:06 Відповісти
це натяк на те що зелені хочуть покерувати ще....
накуй вибори, як що їх можна програти???
бо навіть як що мудрий нарід обере його знову то ВР зелених розсиплеться зразу ж після війни
тому ні тих ні тих виборів їм не треба.
показати весь коментар
06.11.2023 15:11 Відповісти
що-що?
Дорослі дяді дали копняка по сраці, вибори відкладаються?
показати весь коментар
06.11.2023 13:58 Відповісти
На Конституцію спирається..цікаво - у нас воєнний стан таки буде безкінечним? Можна вже на воєнну хунту сподіватись?
показати весь коментар
06.11.2023 14:06 Відповісти
А думаєш чому змінили командувача ссо? Бздять військового перевороту, суки #идівські
показати весь коментар
06.11.2023 14:09 Відповісти
А я якраз тільки на воєнну хунту і сподіваюсь. Військові у владі під час війни. Єрмаки со товаріщі у в'язниці.
показати весь коментар
06.11.2023 14:16 Відповісти
Ще краще - на гілляця (за порадою безуглої)
показати весь коментар
06.11.2023 14:18 Відповісти
Згоден. Можливі варіанти. Просто застосовуємо підручник історії з розділом ,,Середньовічні тортури,,
показати весь коментар
06.11.2023 14:20 Відповісти
І голосування в Дії запилити треба )))) які тортури застосовувати))
показати весь коментар
06.11.2023 14:22 Відповісти
Мульйон дерев не висаджений!

Тільки стовпи. Будуть гармонійно колихатись вздовж вулиць урядового кварталу.
показати весь коментар
06.11.2023 14:21 Відповісти
Зелені порушують Конституцію з перших днів!
показати весь коментар
06.11.2023 14:08 Відповісти
Нарешті до когось дійшло... Нарешті!!!
показати весь коментар
06.11.2023 14:00 Відповісти
Можливо отримали по хитрим пикам від донорів- будете порушувати права громадян- виборців, не дамо грошей. От кодло і випустило Вєніславського під мікроіон.
показати весь коментар
06.11.2023 16:30 Відповісти
А шо случилось с паном?
Пан не заболел?
Пан забыл про свою знаменитую позу
ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ ,господин президент?
Пан забыл - как нарушил Конституцию вместе со своим господином
Когда незаконно распустил предыдущий парламент?
Совести у пана нет
Всю продал господину
показати весь коментар
06.11.2023 14:01 Відповісти
Я вас здивую, але війна з 2014! Так янелох боневтік літакилетятьбудімвсіхбамбітьович нелегітимний?
показати весь коментар
06.11.2023 14:03 Відповісти
Так , з 2014 ...
Але Порох подомовлявся у Мінську
І на час виборів тоді було усе тихенько ...
показати весь коментар
06.11.2023 14:09 Відповісти
Не вміє Петя воювать - при ньому 73% українців про війну забули. А от найверховніший головнокомандувач покащав кузькіну мать - при ньому 73% планети Земля цю війну відчули, а українці кровью вмились. От оце війна.
показати весь коментар
06.11.2023 14:19 Відповісти
Почалось взагалі з Тузли.
показати весь коментар
06.11.2023 14:16 Відповісти
Очередную пустышку запустили.
показати весь коментар
06.11.2023 14:03 Відповісти
скажіть хтось клоунам, що війна у нас з 2014 року! просто "бариги" мінімізували її наслідки для людей.
показати весь коментар
06.11.2023 14:06 Відповісти
Ну, тоді він буде просроченим, тобто, втратить термін придатності. Хоча, він з самого початку був непридатний. І я за нього проголосував...
показати весь коментар
06.11.2023 14:07 Відповісти
Такой умный,аж страшно.
показати весь коментар
06.11.2023 14:07 Відповісти
Брехня. Війна почалася у лютому 2014 року і з того часу було проведено вибори президента двічі. За логікою автора боневтік нелегітимний, бо обраний під час війни . Але не бачу сенсу переобирати президента. Достатньо переобрати парламент і оголосити йому імпічмент та відправити всіх зелених до в'язниці. Тим хто буде писати про оголошення військового стану, то це лише формалізація існуючого з 2014 року стану речей, яка суті не змінює.
показати весь коментар
06.11.2023 14:08 Відповісти
там нема юридичної проблеми війни де-факто з 20.02.2014р.; а існує юридична проблема оголошеного з 24.02.24р. воєного стану в країні, скасувати чи прпинити його не можна.

А взагалі-то війна не оголошувалась...
показати весь коментар
06.11.2023 14:15 Відповісти
за двадцять другий рік хотів я сказати, соррі, ну, вибачте механічну помилку...
показати весь коментар
06.11.2023 14:20 Відповісти
По перше, у 14-у президента в країні не було, по друге, в 19-у воєнного стану не було. Це двє бальшиє разніци. Але це нє какая разніца стосовно цього пріпвздєнта, який, сук@, навіть не здатен створити уряд національної єдності - он євреї створили, хоча воюють не з ракетами, а з водопровідними трубами, напханими вибухівкою. Ця ж зелена наволоч в усіх вбачає опозиціонерів, хто не створює йому овацій
показати весь коментар
06.11.2023 14:16 Відповісти
Він вже скоро по строкам і рівню довіри стане нелегітимним.
показати весь коментар
06.11.2023 14:08 Відповісти
А шо сталось ? Невже такі крупні дохтура наук - конституціоналісти не залучені ? Чи такі погодяться
показати весь коментар
06.11.2023 14:10 Відповісти
А ''прострочений'' президент чимось кращий? Все те що він понапідписує після закінчення свого терміну буде юридично нікчемне і не обов'язкове до виконання!
показати весь коментар
06.11.2023 14:11 Відповісти
А Офіс Президента - конституційна і цілком легітимна державна установа, так значить
показати весь коментар
06.11.2023 14:13 Відповісти
Еще один "слуга" поумничать вылез ... так понравилось харчеваться у корыта , щедро наполняемого ( пока наполняемого ) во время войны Западом - "леопардом2" не оторвешь! Черчиля избрали премьером в 1940 году во время войны - был легитимен ; Рузвельта переизбрали в 1944 году - тоже был легитимен ... а ЭТОГО надо вечно Президентом держать пока война идет ... так ОНО и не подумает войну хотя бы заморозить , чтобы со всем своим окружением во власти сидеть.
показати весь коментар
06.11.2023 14:14 Відповісти
По Веніславському (де він здуру згадав Конституцію) під час війни, яка йде з 2014 року нинішній президент і парламент не легітимні.
Висновок - повертаємо попереднього президента і парламент, а ЗЕ-команду і ОП під суд, як захопивших владу незаконно.
показати весь коментар
06.11.2023 14:15 Відповісти
а нафіга його обирати? хай по завершенню каденції валить накуй як шапкокрад, а його місце займе спікер
показати весь коментар
06.11.2023 14:17 Відповісти
Ти ту пику спікера бачив? Я бачив, і злякався - ліцо обєзображенноє інтєлєктом
показати весь коментар
06.11.2023 14:21 Відповісти
спікера рада може переобрати, якщо що
показати весь коментар
06.11.2023 16:09 Відповісти
Ми тут на Цензорі обговорюєм якісь легітимності (нелегітимності) - таке враження що коли ВЕЛИКЕ (нечесним шляхом нажите БАБЛО) привело спочатку Кучму, потім ніякого Ющенка, Далі ВЖЕ по накатаній ПРОФФФФФФФФФФФФФЕСОРА януковича, і вашим і нашим Порошенка, і як типове шоу - Боневтіка - ВИ ЩЕ ОБГОВОРЮЄТЕ ЯКУСЬ Легітимність??? Вона 30 років в багатостраждальні Україні має ціну ЗНИЩЕННЯ. Знищення етнічних Українців. З разеею - все зрозуміло - вони зараз роблять з нами те про що в їхніх вологих мріях панувало СТОРІЧЧЯМИ!!!!!!! А отой колективний Захід - він теж бачить - бачить кордони, в межах яких на першому місці ЧОРНОЗЕМ, на другому природні ресурси, а українці чи гастарбайтери тут житимуть - їм усе одно. Через це і потрібні вибори - "ЛЕГІТИМНА ОПА" Дермака нікого не влаштовує, НІ Захід, ні тих хто воює, ні тих хто в тилу. Схоже що і 95 квартал скороро вона не влаштовуватиме - бо настільки токсична, що стає небезпечна для "СВОЇХ". Але - це ж не ВОЄНКОМИ - їх просто під одну мітлу поміняли - і все. А слабо так ВСІ тепличні слідчі, судейські і адміністративні, ВИБУДОВАНІ під вибори ресурси - розчерком пера - НАХЕР З ПЛЯЖУ!!!
показати весь коментар
06.11.2023 14:19 Відповісти
А що той чорнозем щедро засіяний мінами і снарядами, які треба з нього 750(!) років виковирювати, Захід не бачить? Херню не пишіть.
показати весь коментар
06.11.2023 14:25 Відповісти
Дивлюсь на пост "Vasiliy SINITSA" і дивуюсь тому як легко люди вочевидь брешуть не соромлячись цього. Хотілося б поцікавитись в нього як саме та коли змогли Кучма та Ющенко отримати це саме "нечесним шляхом нажите БАБЛО" аби прийти до перемоги у президентських перегонах?! Я пам'ятаю як гроші Ахметова та пряма допомога Москви політтехнологами та ЗМІ Московії (т.з. =роССії=) призвели до влади Януковича, і це навіть не прикривали. Пам'ятаю як Зеленський став президентом завдяки яскраво проведеному піару на телесеріалі та просто буревіям лайна на адресу опонентів завдяки інформаційній імперії Коломойського та підтримці багатьох легковажних потребуючих "змін" і тому підспівуючих цьому! Москва, до речі, теж підспівувала саме Зеленському!!! (Повинен зазначити, що у дуже багатьох це брехливе лайно досі застрягло у мізках не дивлячись на спростування усіх пропагандистських звинувачень). А от усі інші президенти були обрані без будь якого зовнішнього впливу чи якихось "крадених" грошей. Якщо я неправий. то прошу надати ДОКАЗИ, а не кидатись словами на кшталт Скабєєвої, Сімоньян, Захарової, Соловьйова, Кисельова....!!!!
показати весь коментар
06.11.2023 15:00 Відповісти
А усі заклики "Vasiliy SINITSA" надто схожі на комуністичне "до основанья а затем", і ну дуже на руку Москві котра для того й атакує цивільну інфраструктуру України, розмножує у соцмережах нашої держави кремлядські наративи й фейки, аби збурити громадян України до бунту задля того щоб Україна вже була не у змозі чинити супротив московським нацистам - окупантам!!!
показати весь коментар
06.11.2023 15:04 Відповісти
Не біжи попереду Єрмака. Розчавить.
показати весь коментар
06.11.2023 14:20 Відповісти
Самі вибори не будуть легітимні без свободи слова, однакового доступу до ЗМІ і чесної конкуренції кандидатів. А зі свободою слова виявиться, що зеленському треба в тюрму, а не переобиратись.
показати весь коментар
06.11.2023 14:29 Відповісти
Смоктуновський забув, що ніякої війни нема, оце довбойоб...
показати весь коментар
06.11.2023 14:35 Відповісти
тупа слуга народу веня - хіба ж військовий стан це війна ? що ти куриш манкурте,ПНХ.
показати весь коментар
06.11.2023 14:37 Відповісти
Самий легітімний для сьогоднішньої і антимайданівської влади всіх часів - Єлдак і татаров. Але що можна сказати, нарід 73% дуже вумний, він кричав у 2019 році, стукав бранячими копитцями по землі, що якщо щось не тк "то сметьом". Змели? Вас попереджали, що тим вибором ви просто знищуєте Україну.
показати весь коментар
06.11.2023 14:37 Відповісти
Все правильно, вибори тільки після війни....
показати весь коментар
06.11.2023 14:40 Відповісти
А війна буде вічною, щоб зелена піздота від корита не відривалася.
показати весь коментар
06.11.2023 15:00 Відповісти
А що виробляє жОПа зі своїм перезагруженим штатом це нормально і легітимно??? Може вибори і не на часі але цю гоп компанію треба знищити і поміняти!!!!
показати весь коментар
06.11.2023 14:42 Відповісти
"alex orly" не мовчи, пропонуй кожен день це МОСКОВИТАМ (т.з. "роССіянам") аби вони нарешті скинули свою злочинну владу котра обирає їх та несе кров та руйнування у сусідні країни!!!
показати весь коментар
06.11.2023 15:06 Відповісти
Я з монголоїдами не спілкуюся, в нас своїх дебілів вистачає!!!
показати весь коментар
06.11.2023 15:25 Відповісти
https://t.me/pecherhill/886 Печерский холм
Никто не требует от украинского руководства проведения выборов до окончания войны. Повторяем - никто.
Убедиться в этом не сложно. Достаточно посмотреть, кто именно заяаляет о необходимости проведения выборов до окончания войны. В этом списке нет ни Байдена, ни Блинкена, ни Сунака, ни любого из действующих топ-политиков. Идеи о выборах во время войны высказывают несколько конгресменов-трампистов и ряд экспертов. Не более того.
Официальные же Вашингтон и Лондон никаких подобных требований, никогда не выдвигали.
Нет, естественно, когда возникли разговоры, в Вашингтоне не ответили категоричного «нет». Там наоборот, намекнули, что выборы могут состояться - например если команда Ермака попробует сыграть в «войну без войны», т е заморозит фронт и пользуясь военным положением начнет отодвигать дату выборов. Мы писали об этом. Однако подняли тему не в Белом Доме и не в Уайт-Холле.
Тему подняли в Киеве. Неосторожные высказывания второразрядных политиков украинская пресса растиражировала с подачи офиса Ермака-Зеленского. Тезис «Запад требует от нас выборов» был запущен на фоне более старых тезисов: «Запад не дает нам обещаного оружия» и «Запад не хочет принимать Украину в НАТО». Цели подобных действий настолько очевидны, что даже неудобно их проговаривать вслух.
Да-да. Офис Ермака хочет заморозить войну с Россией, и обвинить в своих неудачах Запад. Запад и опозицию. Опозиция, де, постоянно мешала власти. А Запад, мол, нещастную Украину цинично обманул и не дал обещаного.
Вам понятно? По замыслу офиса Ермака в том, что ВСУ не достигли видимых успехов, виноваты не корупция топ-чиновников, не сорванная Зеленским мобилизация (об этом написал журнал Time), не госаудитслужба пытавшаяся заблокировать оборонные предприятия, и не полностью проваленная дипломатия, доказательством чего выступают испорченные отношения с союзниками. Виноватым хотят назначить Запад.
... Скажем больше. Медийные конторы Миши Подоляка и Вовы Петрова уже готовят тезисы о «вине Запада» которые планирують забрасывать в массы.
показати весь коментар
06.11.2023 15:09 Відповісти
https://youtu.be/u4b1C20LZGY?si=xiQPCB0k051lDNMm ...

Почему ЗеКодлмойский Никто....типа Голобородько был Никто...им и останется...банда Кучмы...это вам не кремлёвский ЛОХторат😁👹👺
показати весь коментар
06.11.2023 15:13 Відповісти
В марте 2019 года известный мавзолейный пЫсатель Дима Гордон правильно сказал...голосуем против Порошенко ..Хуже не будет....
показати весь коментар
06.11.2023 15:18 Відповісти
Тобто ти пропонуєш не міняти оце, а то може бути ще гірше?
показати весь коментар
06.11.2023 22:02 Відповісти
Не звезди веніславський ,не поспішай своєю ду.ою прикривати " морду ліца " зеленського !
показати весь коментар
06.11.2023 15:19 Відповісти
про яку війну ви пишете?
ніякої війни нема ні в нас, ні на паРаші
є зелена шобла на чолі з зеленим криворізьким папугою і нависаючий над ними московський агент Єрмак
і є "воєнноє положеніє", що нібито не дає змоги проводити вибори
показати весь коментар
06.11.2023 15:23 Відповісти
І ще .веніславський звездиш ти як Троцький...тому шо як залишится клован у кріслі презеденському , без виборів то стає автоматично нелегетимним і в загалі веніславський пішов нах...!
показати весь коментар
06.11.2023 15:33 Відповісти
Як що відбудуться вибори то можу сказати що ні я ні мої друзі за цей зелений непотріб не голосував і не будуть голосувати і тим паче що підчас війни вони не легетивні а зелена шмаркля стане худобою на яку відкриють охоту і його шобла також стане нелегетивною.
показати весь коментар
06.11.2023 15:54 Відповісти
А почему не воюют два сына Вениславского?
показати весь коментар
06.11.2023 16:08 Відповісти
Це звучить з вуст діяча який лазить вже тиждень по нелегітимному органу з його ,тепер вже,нікчемними рішеннями.Щезни самозванець.
показати весь коментар
06.11.2023 16:20 Відповісти
а хто сказав, що в нас війна?
доведіть юридично
показати весь коментар
06.11.2023 16:35 Відповісти
Хай буде нелегітимний аби не оце.
показати весь коментар
06.11.2023 21:58 Відповісти
 
 