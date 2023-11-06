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Депутат Госдумы рф Журавлев предлагает выдавать "восточноукраинский гектар" оккупантам, воюющим в Украине

журавльов

Депутат Госдумы России Алексей Журавлев готовит законопроект, предусматривающий возможность получения россиянами "восточноукраинского гектара" в оккупированных регионах Украины.

По его словам, претендовать на получение земельных участков в так называемых "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях в приоритетном порядке могли бы воюющие в Украине оккупанты. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант".

Журавлев отметил, что запустить новую программу можно по аналогии с выдачей россиянам "дальневосточного" и "арктического" гектаров.

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"Я настаивал бы на появлении программы "восточноукраинского гектара", на который могли бы претендовать участники российской спецоперации (так в рф называют войну в Украине. - Ред.). Между прочим, уже сейчас россия увеличилась более чем на 100 млн га, и эту землю после нашей победы придется кому-то возделывать. На Дальнем Востоке и в Арктике на гектар может претендовать каждый житель страны, а вот в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях предлагаю распределять территории между теми, кто непосредственно участвовал в их освобождении (оккупации. - Ред.)",- отметил он, уточнив, что инициатива пока находится на стадии разработки.

Автор: 

Госдума (1262) земля (1950) оккупация (10201)


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Топ комментарии
+24
"Східноукраїнський гектар" в метричній системі має розміри 2 х 0,8 метри.
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06.11.2023 14:43 Ответить
+15
а він розуміє, що "східноукраїнський гектар" - це 1 х 2 м на глибині 1 м?
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06.11.2023 14:46 Ответить
+8
Усіх цих окупантів дуже компактно розмістять лише на одному східноукраїському гектарі за допомогою бульдозера і екскаватора
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06.11.2023 14:50 Ответить
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305000 гектарів посмертно?
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06.11.2023 14:40 Ответить
то забагато !!! 30500х2.0м2 = 710000м2, або 71 га - для кацапів самий раз !!!
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06.11.2023 14:52 Ответить
І то, на далекому сході. Нічого українську землю загагажувати.
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06.11.2023 14:59 Ответить
далекій схід то територія сувереного Китаю !!! в мацковіцьких болотах і ***нях десь на північ від мацкви !!!
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06.11.2023 15:16 Ответить
"Східноукраїнський гектар" в метричній системі має розміри 2 х 0,8 метри.
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06.11.2023 14:43 Ответить
а він розуміє, що "східноукраїнський гектар" - це 1 х 2 м на глибині 1 м?
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06.11.2023 14:46 Ответить
А під мацквою видавати слабо? Ділять падли чужу землю!
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06.11.2023 14:47 Ответить
Усіх цих окупантів дуже компактно розмістять лише на одному східноукраїському гектарі за допомогою бульдозера і екскаватора
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06.11.2023 14:50 Ответить
Гектар) - їм 2 на 1 випише Україна
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06.11.2023 14:50 Ответить
Ну, "східноукраїнський гектар" не обіцяємо, але "два аршина", чи скільки там треба на могилку, це гарантуємо.
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06.11.2023 14:54 Ответить
Для этого пид..ра и подобным ему достаточно будет 1×2 м под землёй.
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06.11.2023 14:54 Ответить
Кто тебе позволил разбазаривать ценную украинскую землю? Надо 1х2 м на дюжину таких пдрв.
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06.11.2023 17:05 Ответить
Так гитлер виділяв більше, по 50 га тих же самих земель. ушлепок з госдури не відає, що землі самого мордору скоро будуть розділяти між новими країнами.
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06.11.2023 14:58 Ответить
уже зараз Росія збільшилася більш ніж на 100 млн га курва !!!
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06.11.2023 15:04 Ответить
Це те чучело, яке черепах трахало? Кому воно цікаве?
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06.11.2023 15:05 Ответить
Аха-ха! Загуглив, оце так лице російської Думи! Господи, які ж вони кончені.
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06.11.2023 15:10 Ответить
Это их дело что обещать,но мы так и не знаем кому принадлежат тысячи гектаров плодородных земель Украины. Кто этот Карабас Барабас?
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06.11.2023 15:06 Ответить
2 на 1,5 метри,якщо бездомні собаки не з'їдять.
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06.11.2023 15:09 Ответить
"східноукраїнський гектар" для росіян - це чорний пакет.
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06.11.2023 15:12 Ответить
І акваріум та сарай для тримання гврему. Цей депутат від "Центроболта" проповідує у Скабєєвої ідеї зоофілії. Істінно русскій біоорганізм.
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06.11.2023 15:17 Ответить
Гектар, то забагато! Кажуть що з однією свинопсини, добрива і на сотку не вистачає...
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06.11.2023 15:26 Ответить
На одному гектарі української землі, завглибшки у 200 метрів, цілком реально поховати всю гребану русню.
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06.11.2023 15:50 Ответить
Два куби української землі на путінського орка забагато буде. Спалювати їх залишки та попіл розвіювати. Кубічного дециметра вистачить.
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06.11.2023 16:02 Ответить
Ну тебе журавлик виделят точно два с половиною метра Украинской земли добрива нашій землі потрібні.
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06.11.2023 16:02 Ответить
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06.11.2023 16:44 Ответить
Де ви бачили москаля-хлібороба? Землю продадуть і проп'ють.
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06.11.2023 17:01 Ответить
А що фублі вже закінчилися?
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06.11.2023 18:22 Ответить
Не гектар, а два куби. В грунті України.
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06.11.2023 20:50 Ответить
 
 