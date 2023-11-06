Депутат Госдумы рф Журавлев предлагает выдавать "восточноукраинский гектар" оккупантам, воюющим в Украине

Депутат Госдумы России Алексей Журавлев готовит законопроект, предусматривающий возможность получения россиянами "восточноукраинского гектара" в оккупированных регионах Украины.

По его словам, претендовать на получение земельных участков в так называемых "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях в приоритетном порядке могли бы воюющие в Украине оккупанты. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант".

Журавлев отметил, что запустить новую программу можно по аналогии с выдачей россиянам "дальневосточного" и "арктического" гектаров.

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"Я настаивал бы на появлении программы "восточноукраинского гектара", на который могли бы претендовать участники российской спецоперации (так в рф называют войну в Украине. - Ред.). Между прочим, уже сейчас россия увеличилась более чем на 100 млн га, и эту землю после нашей победы придется кому-то возделывать. На Дальнем Востоке и в Арктике на гектар может претендовать каждый житель страны, а вот в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях предлагаю распределять территории между теми, кто непосредственно участвовал в их освобождении (оккупации. - Ред.)",- отметил он, уточнив, что инициатива пока находится на стадии разработки.