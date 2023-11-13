С вечера оккупанты дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровщины

Под вражеским огнем оказались Марганецкая и Червоногригорьевская громады Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Из тяжелой артиллерии бил по Марганецкой и Червоногригорьевской громадам. Выпустил более полудесятка снарядов.

Пораженные территории еще обследуют. Выясняют последствия атак. Но главное, что невредимые люди", - говорится в сообщении.

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