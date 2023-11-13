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З вечора окупанти двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

обстріл,нікопольщина

Під ворожим вогнем опинилися Марганецька та Червоногригорівська громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"З важкої артилерії вгатив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Випустив понад півдесятка снарядів.

Уражені території ще обстежують. З'ясовують наслідки атак. Та головне, що неушкоджені люди", - йдеться в повідомленні.

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обстріл (29517) Дніпропетровська область (3928)


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