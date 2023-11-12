Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії: пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня окупанти завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Атакували дронами-камікадзе та з важкої артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом дня окупанти не залишали у спокої Нікопольщину. Спрямували 2 дрони-камікадзе на районний центр. Гатили по ньому та Марганецькій громаді й з важкої артилерії.
Пошкоджені п'ятиповерхівка, 4 приватні будинки і 2 господарські споруди. Понівечена також лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, люди не постраждали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль