Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії: пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня окупанти завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Атакували дронами-камікадзе та з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.



"Протягом дня окупанти не залишали у спокої Нікопольщину. Спрямували 2 дрони-камікадзе на районний центр. Гатили по ньому та Марганецькій громаді й з важкої артилерії.



Пошкоджені п'ятиповерхівка, 4 приватні будинки і 2 господарські споруди. Понівечена також лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, люди не постраждали.

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