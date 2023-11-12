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Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії: пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня окупанти завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Атакували дронами-камікадзе та з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня окупанти не залишали у спокої Нікопольщину. Спрямували 2 дрони-камікадзе на районний центр. Гатили по ньому та Марганецькій громаді й з важкої артилерії.

Пошкоджені п'ятиповерхівка, 4 приватні будинки і 2 господарські споруди. Понівечена також лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, люди не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти двічі обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області з важкої артилерії

Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії: пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та ЛЕП 01
Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії: пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та ЛЕП 02
Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії: пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та ЛЕП 03

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обстріл (29517) Нікополь (1262) Дніпропетровська область (3928)


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