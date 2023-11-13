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Оккупанты за прошедшие сутки 53 раза обстреляли Херсонщину, один человек погиб

херсонщина

За прошедшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 279 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранение.

Читайте: С 24 февраля 2022 года оккупанты убили более тысячи жителей Херсонщины

Автор: 

обстрел (28195) Херсон (2917) Херсонская область (4946)


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13.11.2023 09:48 Ответить
 
 