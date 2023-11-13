Оккупанты за прошедшие сутки 53 раза обстреляли Херсонщину, один человек погиб
За прошедшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 279 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - говорится в сообщении.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранение.
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Чайка Київ
показать весь комментарий13.11.2023 09:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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