Окупанти минулої доби 53 рази обстріляли Херсонщину, одна людина загинула
За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 279 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - йдеться в повідомленні.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.
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показати весь коментар13.11.2023 09:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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