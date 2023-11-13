Окупанти минулої доби 53 рази обстріляли Херсонщину, одна людина загинула

За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 279 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

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