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Окупанти минулої доби 53 рази обстріляли Херсонщину, одна людина загинула

херсонщина

За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 279 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

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обстріл (29517) Херсон (3462) Херсонська область (5937)


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13.11.2023 09:48 Відповісти
 
 