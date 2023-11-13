Враг нанес ракетный удар по Харькову и обстрелял Чугуевский и Купянский районы Харьковщины

Вчера вечером, около 19:23, враг нанес ракетный удар, предварительно из ОКР С-300, по Шевченковскому району Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксировано попадание в землю около одного из развлекательных комплексов. Повреждены деревянные ворота. Также есть незначительные повреждения еще в одном развлекательном комплексе. Пострадавших нет.

По информации ОВА, за минувшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковской области.

В частности, под огнем оккупантов были Волчанск и Нестерное Чугуевского района, Новомлынск, Купянск-Узловой, Синьковка, Кисловка, Крахмальное и Табаевка Купянского района.

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В результате удара управляемой авиабомбой по с. Чернещина Изюмского района поврежден частный дом.

Пострадавшие среди гражданского населения за сутки не зафиксированы.

Глава региона также информирует, что на 12.11.2023 из опасных громад Купянщины эвакуировали 257 детей. Подлежат эвакуации еще 35. Эвакуация продолжается.

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