Рашисты обстреляли Очаков и 2 села в Куцурубской громаде Николаевщины
Войска рф продолжают обстреливать территорию Николаевской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вчера, 12 ноября, в 08:46 зафиксирован вражеский артиллерийский обстрел по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.
Также вчера, 12 ноября, в 23:03, 23:51 и сегодня ночью, 13 ноября, в 00:44 враг наносил артиллерийские обстрелы по с. Солончаки и Днепровское Куцурубской громады. Пострадавших нет.
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