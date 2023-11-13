Рашисти обстріляли Очаків та 2 села у Куцурубській громаді Миколаївщини

Війська рф продовжують обстрілювати територію Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора, 12 листопада, о 08:46 зафіксовано ворожий артилерійський обстріл по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, 12 листопада, о 23:03, 23:51 та сьогодні вночі, 13 листопада, о 00:44 ворог завдавав артилерійських обстрілів по с. Солончаки та Дніпровське Куцурубської громади. Постраждалих немає.

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