В Украине летальных случаев среди больных гепатитом A не зафиксировано, - Минздрав

На данный момент летальные случаи среди больных гепатитом A в Украине не зафиксированы. За сентябрь в среднем зарегистрировано более 80 случаев заболевания.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Летальных, к счастью, нет, потому что обычно вирусный гепатит A протекает либо в легкой, либо в средней форме тяжести. Очень редко встречаются тяжелые формы, и летальные случаи не были зафиксированы. Если посмотреть на статистику за сентябрь, то было зарегистрировано в среднем где-то чуть более 80 случаев", - отметил Кузин.

По его словам, в Украине есть определенное количество регионов, где постоянно регистрируется такое количество случаев. Это Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области.

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В частности, в Закарпатской области было выявлено более 40 случаев, в Днепре зафиксировали более 10, в Киеве - около 8. Больше всего случаев гепатита A зарегистрировано в Винницкой области.

"Винницкие случаи уже входят в статистику октября. То, что я озвучил, это статистика сентября. То есть сейчас по итогам статистики, полученной уже в конце октября, действительно, мы будем фиксировать, что наибольшее количество случаев было зафиксировано на территории города Винницы", – заметил Кузин.