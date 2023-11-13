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84 млн евро на гуманитарную поддержку Украины выделила Норвегия

норвегия

Правительство Норвегии объявило о выделении 84 млн евро на гуманитарную поддержку Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом говорится в коммюнике МИД страны.

Норвегия выделяет 1 млрд норвежских крон (около 84 млн евро) на гуманитарную поддержку для украинцев через деятельность норвежского Красного Креста, Совета по делам беженцев и его проект NORCAP, Norwegian Church Aid, Norwegian People's Aid, Caritas Norway. Деньги предоставляются через многолетнюю норвежскую программу поддержки Украины - Nansen.

Средства будут направлены, прежде всего, на гуманитарную поддержку людей, потерявших свое жилье, а также на образование, медицинские услуги, психологическую поддержку, защиту гражданского населения.

С начала полномасштабной войны Норвегия выделила на гуманитарную поддержку Украины и украинских беженцев в соседних странах более 4,5 млрд крон.

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Автор: 

Норвегия (722) помощь (7903)


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Щиро дякуємо, друзі.
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13.11.2023 11:21 Ответить
Краше хай присилають у вигляді зброї. Бо гроші скиздить Зе-команда. Хоча, навіть і частину зброї вони теж киздять...
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13.11.2023 11:39 Ответить
 
 