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84 млн євро на гуманітарну підтримку України виділила Норвегія

норвегія

Уряд Норвегії оголосив про виділення 84 млн євро на гуманітарну підтримку України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться в комюніке МЗС країни.

Так, Норвегія виділяє 1 млрд норвезьких крон (близько 84 млн євро) на гуманітарну підтримку для українців через діяльність норвезького Червоного Хреста, Ради у справах біженців та її проєкт NORCAP, Norwegian Church Aid, Norwegian People's Aid, Caritas Norway, Save the Children. Гроші надають через багаторічну норвезьку програму з підтримки України Nansen.

Кошти спрямують передусім на гуманітарну підтримку людей, які втратили своє житло, також на освіту, медичні послуги, психологічну підтримку, захист цивільного населення.

Від початку повномасштабної війни Норвегія виділила на гуманітарну підтримку України та українських біженців у сусідніх країнах понад 4,5 млрд крон.

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Автор: 

Норвегія (796) допомога (8483)


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13.11.2023 11:21 Відповісти
Краше хай присилають у вигляді зброї. Бо гроші скиздить Зе-команда. Хоча, навіть і частину зброї вони теж киздять...
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13.11.2023 11:39 Відповісти
 
 