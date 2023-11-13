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Новости Война
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Рашисту Юсупову, пытавшему гражданских лиц во время оккупации Николаевщины, сообщено о подозрении, - СБУ

юсупов

Российскому захватчику, пытавшему гражданских жителей Николаевщины во время оккупации области, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Юсупов Джабраил Насирович - российский сержант из 205-й отдельной мотострелковой казацкой бригады Южного военного округа вооруженных сил рф. В начале полномасштабного вторжения россии он штурмовал населенные пункты Николаевщины, а затем проводил там так называемые "зачистки".

Во время карательных рейдов Юсупов вместе с тремя российскими военными с позывными "Алмаз", "Асхаб" и "Каха" похищали мирных жителей из частных домов или прямо посреди улицы", - говорится в сообщении.

Затем оккупанты отвозили потерпевших в российские застенки, устроенные на территории местного агропредприятия.

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В застенках людей подвергали многочисленным пыткам, чтобы склонить их к сотрудничеству с оккупантами. После деоккупации региона на окраине села были обнаружены тела трех местных жителей с многочисленными переломами костей и следами огнестрельных ранений.

Установлено, что после освобождения Николаевщины фигурант в составе своего подразделения скрылся на временно захваченной территории на юге Украины. Затем командование оккупационных группировок рф наградило российского палача медалью маршала жукова "за боевые заслуги", - добавили в СБУ.

Юсупову сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время проводятся комплексные мероприятия по установлению его местонахождения и привлечению к ответственности за преступления против Украины.

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Автор: 

Николаевская область (2152) СБУ (20116) военные преступления (1466)


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Дайте вгадаю - спочатку ми будем кормити його за наш рахунок, потім його відпустять бо своє відсидів рік чи два. Таку падаль треба просто вбити і все і це ще гуманно в порівнні з тим шо робив він
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13.11.2023 12:26 Ответить
Козачий отаман краснов у труні 6 разів перевертався, коли це у склад козачого підрозділу чи козачої військової частини чуреків набирали??? Ой, Галю, бач що у ціх кацапів робиться…. Чи по Л.Подерев'янському «пробзділось щось у кацапському князівстві»….
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13.11.2023 12:27 Ответить
Поневолений кацапами манкурт-найогидніше падло.
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13.11.2023 12:34 Ответить
 
 