Рашисту Юсупову, пытавшему гражданских лиц во время оккупации Николаевщины, сообщено о подозрении, - СБУ

Российскому захватчику, пытавшему гражданских жителей Николаевщины во время оккупации области, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Юсупов Джабраил Насирович - российский сержант из 205-й отдельной мотострелковой казацкой бригады Южного военного округа вооруженных сил рф. В начале полномасштабного вторжения россии он штурмовал населенные пункты Николаевщины, а затем проводил там так называемые "зачистки".

Во время карательных рейдов Юсупов вместе с тремя российскими военными с позывными "Алмаз", "Асхаб" и "Каха" похищали мирных жителей из частных домов или прямо посреди улицы", - говорится в сообщении.

Затем оккупанты отвозили потерпевших в российские застенки, устроенные на территории местного агропредприятия.

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В застенках людей подвергали многочисленным пыткам, чтобы склонить их к сотрудничеству с оккупантами. После деоккупации региона на окраине села были обнаружены тела трех местных жителей с многочисленными переломами костей и следами огнестрельных ранений.

Установлено, что после освобождения Николаевщины фигурант в составе своего подразделения скрылся на временно захваченной территории на юге Украины. Затем командование оккупационных группировок рф наградило российского палача медалью маршала жукова "за боевые заслуги", - добавили в СБУ.

Юсупову сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время проводятся комплексные мероприятия по установлению его местонахождения и привлечению к ответственности за преступления против Украины.

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