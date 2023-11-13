Рашисту Юсупову, який катував цивільних під час окупації Миколаївщини, повідомлено про підозру, - СБУ

Російському загарбнику, який катував цивільних жителів Миколаївщини під час окупації області, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Юсупов Джабраїл Насірович - російський сержант із 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади Південного військового округу збройних сил рф. На початку повномасштабного вторгнення росії він штурмував населені пункти Миколаївщини, а потім проводив там так звані "зачистки".

Під час каральних рейдів Юсупов разом із трьома російськими військовими з позивними "Алмаз", "Асхаб" та "Каха" викрадали мирних мешканців з приватних осель або прямо посеред вулиці", - йдеться в повідомленні.

Потім окупанти відвозили потерпілих до російської катівні, облаштованої на території місцевого агропідприємства.

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"У застінках до людей застосовували численні тортури, щоб схилити їх до співпраці з окупантами. Після деокупації регіону на околиці села було виявлено тіла трьох місцевих жителів з численними переломами кісток та слідами вогнепальних поранень.

Встановлено, що після звільнення Миколаївщини фігурант у складі свого підрозділу втік на тимчасово захоплену територію на півдні України. Потім командування окупаційних угруповань рф нагородило російського ката медаллю маршала жукова "за бойові заслуги", - додали в СБУ.

Юсупова повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі проводять комплексні заходи для встановлення його місцеперебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

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