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Мер Мелітополя Федоров: Російські військові у тилу тікають з позицій та нападають на цивільних

окупанти,рашисти

Російські військові у тилу тікають з позицій та нападають на цивільних. Вони грабують їх та чинять сексуальне насильство.

Про це заявив у телеграмі Мелітопольський міський голова Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"У "глибокому тилу" окупанти почуваються настільки безпечно, що дедалі частіше тікають з власних позицій. Моральних принципів дезертири не мають та є вкрай небезпечними для цивільних. Озброєнні солдати-втікачі чинять розбої та нападають на людей", - пише Федоров.

Він додає, що дезертири також вдаються щодо сексуального насильства проти жінок, зокрема неповнолітніх. 

Федоров закликав мирне населення триматися від окупантів якнайдалі. 

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окупація (6762) Запорізька область (3779) воєнні злочини (1891) Федоров Іван (652)


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Топ коментарі
+14
І що далі, мер мелітополя? Для чого нам ця важлива інформація?? Як же заїбали ці базікалки на зарплаті
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12.11.2023 17:39 Відповісти
+4
Тим паче учора уже була тут.
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12.11.2023 17:42 Відповісти
+3
А цей мер не відстає від ще одного Орлова(мер енергодара-що втік).той теж раніш писав різну хрінь потім перестав.звідки він це знає якщо сидить у запоріжжі.
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12.11.2023 17:42 Відповісти
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І що далі, мер мелітополя? Для чого нам ця важлива інформація?? Як же заїбали ці базікалки на зарплаті
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12.11.2023 17:39 Відповісти
Тим паче учора уже була тут.
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12.11.2023 17:42 Відповісти
паче - російське. Краще вже - тим більше.
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12.11.2023 18:11 Відповісти
А він шо, зразу на Цензор пише?
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12.11.2023 19:03 Відповісти
як би він був один....
а біля нього вісі....
вся шобла яка була в мерії, працює....
мерії всіх окупованих територій працюють,
а Сєверодонецкі навіть хотіли тролейбуси купити, як що я не помиляюсь.
і хтось же нарахував Шурмі молодшому 300 з куйом лямів за зелену енергію яку використовують орки теж на ТОТ..
території, міста списдили а вони керують..
тому є питання
коли у них списдять авто, вони зможуть на ньому їздити?????
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12.11.2023 20:29 Відповісти
А цей мер не відстає від ще одного Орлова(мер енергодара-що втік).той теж раніш писав різну хрінь потім перестав.звідки він це знає якщо сидить у запоріжжі.
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12.11.2023 17:42 Відповісти
Федоров не мер, а хєр з бугра🤔🧐😁 Який в сраці мер, коли твоє місто окуповане, а ти, чмошник, просто його проїбав, може організував риття хоча б 100 метрів окопів на підступах до міста, а скільки було зварено під його чуйним керівництвом протитанкових їжаків Ото ж бо... Та й який воно мер, місто в окупації, ти не виконуєш обов'язки по управлінню містом, сидить, як пацюк в тилу, до речі, чому, курррррва не на фронті, на нулі, - ****** відвойовуй своє місто, мерчик сраний😝😝😝😝😜🤪 А воно з синяками під очима вєееещаєт з телевізора про життя жителів Мелітополя, гандон сраний, може і цьому клоуну, як люсьці обдристовичу скласти конкуренцію ******* на наступних виборах, - мудрий нарід він такий, підтримає, аякже, усією своєю 73% дибільною мошшшшшщью, тьфу... ***
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12.11.2023 18:18 Відповісти
Скільки ти, павлік марозаф, викопав окопів в Варонєжє. Такий нікнейм міг собі вигадати тільки кацапський ублюдок.
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12.11.2023 18:33 Відповісти
Ну что за бред. Не мог отдельно взятый мэр города по своему желанию заниматься строительством укреплений для обороны. Это должно было идти сверху, от Рады, МО, главнокомандующего (хаха), с планами сооружений и бюджетом.
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12.11.2023 19:14 Відповісти
А может все-таки не мэр должен был противотанковые ежи ставить и минировать Чонгар, а? Или мэр должен был остаться в городе и погибнуть смертью храбрых, из оружия имея при себе лишь флаг Украины? И кому от этого сейчас было бы легче? В Мелитополе остались люди, которые работают против мордора, и у мэра много связей в городе, так что он полезен как СБУ, так и армии. К тому же тот факт, что он жив и продолжает работу еще сильнее делегитимизирует т.н. орковскую "власть" в городе.
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12.11.2023 19:17 Відповісти
это хорошо что на Федорова не напали как то смог спрятаться
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12.11.2023 18:35 Відповісти
Да нам вообще повезло что зеледент не сдрыснул из Украины, так?
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12.11.2023 18:51 Відповісти
"У "глибокому тилу" окупанти ....... тікають з власних позицій. Джерело:


????
В глубоком тылу есть какие-то позиции?

Он о дезертирах? Или о самовольщиках и находящихся в законном увольнение? Как можно от беглых дезертиров держаться подальше? Они что, открыто разгуливают по населенным пунктам в ожидании когда к ним кто-нибудь приблизится, чтобы тут же совершить грабеж и насилие?
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12.11.2023 21:00 Відповісти
Мер пук..в, чи ,пер мукнув- зразу на перші шпальти газет. Всі біжуть, біжуть і випереджають навіть улюблений дебіломарахвон.
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12.11.2023 21:58 Відповісти
Щось нагадує "сводки" ГУР, яке всі 8 років коли ми ще дамбілі Бамбас, одного тижня повідомляло що серед сепаратистів розквітає п'янство і поширюється дезертирство, а іншим тижнем вже звітувало що розквітає дезертирство і поширюється п'янство.
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12.11.2023 22:05 Відповісти
 
 