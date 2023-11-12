Мер Мелітополя Федоров: Російські військові у тилу тікають з позицій та нападають на цивільних

Російські військові у тилу тікають з позицій та нападають на цивільних. Вони грабують їх та чинять сексуальне насильство.

Про це заявив у телеграмі Мелітопольський міський голова Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У "глибокому тилу" окупанти почуваються настільки безпечно, що дедалі частіше тікають з власних позицій. Моральних принципів дезертири не мають та є вкрай небезпечними для цивільних. Озброєнні солдати-втікачі чинять розбої та нападають на людей", - пише Федоров.

Він додає, що дезертири також вдаються щодо сексуального насильства проти жінок, зокрема неповнолітніх.

Федоров закликав мирне населення триматися від окупантів якнайдалі.

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