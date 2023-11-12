Мер Мелітополя Федоров: Російські військові у тилу тікають з позицій та нападають на цивільних
Російські військові у тилу тікають з позицій та нападають на цивільних. Вони грабують їх та чинять сексуальне насильство.
Про це заявив у телеграмі Мелітопольський міський голова Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У "глибокому тилу" окупанти почуваються настільки безпечно, що дедалі частіше тікають з власних позицій. Моральних принципів дезертири не мають та є вкрай небезпечними для цивільних. Озброєнні солдати-втікачі чинять розбої та нападають на людей", - пише Федоров.
Він додає, що дезертири також вдаються щодо сексуального насильства проти жінок, зокрема неповнолітніх.
Федоров закликав мирне населення триматися від окупантів якнайдалі.
Топ коментарі
+14 CryptoShorts
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+4 valentyna #410470
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+3 Анатолій Парсам #520261
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а біля нього вісі....
вся шобла яка була в мерії, працює....
мерії всіх окупованих територій працюють,
а Сєверодонецкі навіть хотіли тролейбуси купити, як що я не помиляюсь.
і хтось же нарахував Шурмі молодшому 300 з куйом лямів за зелену енергію яку використовують орки теж на ТОТ..
території, міста списдили а вони керують..
тому є питання
коли у них списдять авто, вони зможуть на ньому їздити?????
????
В глубоком тылу есть какие-то позиции?
Он о дезертирах? Или о самовольщиках и находящихся в законном увольнение? Как можно от беглых дезертиров держаться подальше? Они что, открыто разгуливают по населенным пунктам в ожидании когда к ним кто-нибудь приблизится, чтобы тут же совершить грабеж и насилие?