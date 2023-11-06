Повідомлено про підозру двом військовим рф, які катували місцевих жителів під час тимчасової окупації Миколаївщини, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру двом військовослужбовцям ЗС рф, які під час тимчасової окупації населених пунктів Шевченківської територіальної громади Миколаївського району знущалися та катували місцевих мешканців.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, під час тимчасової окупації населених пунктів Шевченківської територіальної громади Миколаївського району військовослужбовці 1-ї мотострілкової роти, 1-го мотострілкового батальйону 126 окремої гвардійської Горлівської Червонопрапорної, ордена Суворова бригади берегової оборони ЗС рф знущалися та катували місцевих мешканців", - ідеться у повідомленні.

Окупанти викрадали патріотично налаштованих чоловіків, вивозили їх за межі населеного пункту, де на відкритій місцевості били їх та інсценували розстріл. Вони намагалися отримати від потерпілих інформацію щодо їхньої причетності до підтримки ЗСУ та дій, якими мешканці селища чинили опір окупантам.

Встановлено 7 цивільних осіб, які постраждали від жорстокого поводження та знущання окупантів.

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За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури двом окупантам заочно повідомлено про підозру. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).