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Новости
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Экс-премьер Британии Кэмерон возглавил МИД страны

кэмерон

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обновляет состав Кабмина и уже назначил новых глав МВД и МИД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Как отмечается, перестановки проводятся на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые могут состоятся в течение следующих 12 месяцев.

По данным издания, новым министром внутренних дел был назначен Джеймс Клеверли, ранее возглавлявший Министерство иностранных дел. Также сегодня утром была уволена Суэлла Браверман с должности главы МВД.

Джереми Хант, назначенный министром финансов еще во время премьерства Лиз Трасс, сейчас все же сохраняет свой пост, рассказали на Даунинг-стрит.

Бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон стал новым министром иностранных дел. Такое решение Сунак принял после заявления бывшего руководителя этого ведомства Бравермана об увольнении из-за громкого скандала.

Читайте также: Экс-премьер Великобритании Кэмерон хочет возглавить британский МИД, - "The Sun"

В публикации в социальных сетях Консервативной партии Британии утверждается, что сегодняшняя перестановка Сунака "укрепляет его команду в правительстве для принятия долгосрочных решений для светлого будущего".

Автор: 

Великобритания (5046) Кэмерон Дэвид (247) Сунак Риши (129)


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Поздравляю Британию!
И Украину!
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13.11.2023 12:44 Ответить
А посла в цю стратегічно важливу країну-партнера вже призначили? Чи рєзніков ще не "відпочів" від "важкої роботи" по розпилу бабла в МО?
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13.11.2023 13:26 Ответить
Це добрий знак
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13.11.2023 13:42 Ответить
Повірьте, він для України нічого не зробить, бо він є розумітелем тупіна и великой рузькой души, також відповідальний за успіх рузько-ФСБешной операції "BREXIT після референдуму"
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13.11.2023 14:10 Ответить
 
 