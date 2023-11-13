Экс-премьер Британии Кэмерон возглавил МИД страны
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обновляет состав Кабмина и уже назначил новых глав МВД и МИД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Как отмечается, перестановки проводятся на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые могут состоятся в течение следующих 12 месяцев.
По данным издания, новым министром внутренних дел был назначен Джеймс Клеверли, ранее возглавлявший Министерство иностранных дел. Также сегодня утром была уволена Суэлла Браверман с должности главы МВД.
Джереми Хант, назначенный министром финансов еще во время премьерства Лиз Трасс, сейчас все же сохраняет свой пост, рассказали на Даунинг-стрит.
Бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон стал новым министром иностранных дел. Такое решение Сунак принял после заявления бывшего руководителя этого ведомства Бравермана об увольнении из-за громкого скандала.
В публикации в социальных сетях Консервативной партии Британии утверждается, что сегодняшняя перестановка Сунака "укрепляет его команду в правительстве для принятия долгосрочных решений для светлого будущего".
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