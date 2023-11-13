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Новини
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Експрем’єр Британії Кемерон очолив МЗС країни

кемерон

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оновлює склад Кабміну та вже призначив нових очільників МВС та МЗС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Як зазначається, перестановки проводяться на тлі підготовки до загальних виборів, які можуть відбутися упродовж наступних 12 місяців.

За даними видання, новим міністром внутрішніх справ було призначено Джеймса Клеверлі, який раніше очолював Міністерство закордонних справ. Також сьогодні вранці була звільнена Суелла Браверман з посади глави МВС.

Джеремі Хант, призначений міністром фінансів ще під час прем'єрства Ліз Трасс, нині все ж зберігає свою посаду, розповіли на Даунінг-стріт.

Колишній прем'єр-міністр Девід Кемерон став новим міністром закордонних справ. Таке рішення Сунак ухвалив після заяви колишнього керівника цього відомства Бравермана про звільнення через гучний скандал.

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У публікації в соціальних мережах Консервативної партії Британії стверджується, що сьогоднішня перестановка Сунака "зміцнює його команду в уряді для прийняття довгострокових рішень для світлого майбутнього".

Автор: 

Велика Британія (5687) Кемерон Девід (110) Сунак Ріші (183)


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Поздравляю Британию!
И Украину!
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13.11.2023 12:44 Відповісти
А посла в цю стратегічно важливу країну-партнера вже призначили? Чи рєзніков ще не "відпочів" від "важкої роботи" по розпилу бабла в МО?
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13.11.2023 13:26 Відповісти
Це добрий знак
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13.11.2023 13:42 Відповісти
Повірьте, він для України нічого не зробить, бо він є розумітелем тупіна и великой рузькой души, також відповідальний за успіх рузько-ФСБешной операції "BREXIT після референдуму"
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13.11.2023 14:10 Відповісти
 
 