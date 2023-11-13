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В пригороде Токмака прогремело три взрыва, - Федоров

токмак

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Токмак. Жители сообщают о по меньшей мере трех громких взрывах в пригороде. Видимо, "камыш", "сверхзвук" и "пэвэо", - отметил он.

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Автор: 

взрыв (6820) Федоров Иван (470) Токмак (65)


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Це наші Воїни так жартують із орками 😕
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13.11.2023 13:07 Ответить
Кацапи, тікайте, це був знак божій!
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13.11.2023 13:23 Ответить
 
 