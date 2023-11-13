В пригороде Токмака прогремело три взрыва, - Федоров
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Токмак. Жители сообщают о по меньшей мере трех громких взрывах в пригороде. Видимо, "камыш", "сверхзвук" и "пэвэо", - отметил он.
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Amber
показать весь комментарий13.11.2023 13:07 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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Eugene Boyko #535329
показать весь комментарий13.11.2023 13:23 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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