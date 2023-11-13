В пригороде Токмака прогремело три взрыва, - Федоров

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Токмак. Жители сообщают о по меньшей мере трех громких взрывах в пригороде. Видимо, "камыш", "сверхзвук" и "пэвэо", - отметил он.

Читайте также: В оккупированном Токмаке россияне задержали подростка якобы за "подготовку теракта"