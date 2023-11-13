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У передмісті Токмака прогриміло три вибухи, - Федоров

токмак

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області прогриміли вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Токмак. Мешканці повідомляють про щонайменше три гучних вибухи в передмісті. Мабуть, "камиш", "свєрззвук" і "певео", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Токмаку росіяни затримали підлітка нібито за "підготовку теракту"

Автор: 

вибух (4532) Федоров Іван (652) Токмак (76)


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Це наші Воїни так жартують із орками 😕
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13.11.2023 13:07 Відповісти
Кацапи, тікайте, це був знак божій!
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13.11.2023 13:23 Відповісти
 
 