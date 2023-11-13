У передмісті Токмака прогриміло три вибухи, - Федоров

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області прогриміли вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Токмак. Мешканці повідомляють про щонайменше три гучних вибухи в передмісті. Мабуть, "камиш", "свєрззвук" і "певео", - зазначив він.

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