Россияне завезли на оккупированные территории врачей из Кабардино-Балкарии, - Центр нацсопротивления
Враг не имеет поддержки среди населения временно оккупированных территорий и вынужден завозить гастролеров из рф. В частности, оккупанты завезли новую партию врачей из Кабардино-Балкарии.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"На ВОТ Херсонщины прибыла очередная бригада врачей из Кабардино-Балкарии. Их задачей будет проводить принудительные осмотры детей, которые являются основанием для дальнейшего их похищения.
Местные врачи в большинстве своем покинули регион и отказались от сотрудничества с врагом. Это показательная ситуация, свидетельствующая о реальной поддержке оккупантов со стороны местных", - говорится в сообщении.
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Примерно так:
"Ыгорэ уицІэмкІэ къыоджэнэу фэмыемэ, ар ныбджэгъу шъыпкъэ къыпфэхъущта"?
Про лікарів, що відбирають українських дітей із здоровими органами для їх викрадення, мови не було, це щось новеньке.
Тож, в теперішній інтерпретації йдеться вже не про асиміляцію, а про продовження рашистською пітьмою своєї політики геноциду українського населення на окупованих територіях руками представників народностей, які раніше зазнали геноциду й були упокорені нею.