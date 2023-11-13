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Россияне завезли на оккупированные территории врачей из Кабардино-Балкарии, - Центр нацсопротивления

врачи

Враг не имеет поддержки среди населения временно оккупированных территорий и вынужден завозить гастролеров из рф. В частности, оккупанты завезли новую партию врачей из Кабардино-Балкарии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На ВОТ Херсонщины прибыла очередная бригада врачей из Кабардино-Балкарии. Их задачей будет проводить принудительные осмотры детей, которые являются основанием для дальнейшего их похищения.

Местные врачи в большинстве своем покинули регион и отказались от сотрудничества с врагом. Это показательная ситуация, свидетельствующая о реальной поддержке оккупантов со стороны местных", - говорится в сообщении.

Также читайте: В оккупированной части Запорожской области не хватает почти 3 тыс. врачей, - мэр Мелитополя Федоров

Автор: 

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Забирай боже, шо нам негоже..
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13.11.2023 13:36 Ответить
Вони там кваліфіковані тільки пліву у дівчат та молодих овечок перевіряти перед ,,здачею в експлуатацію,,
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13.11.2023 13:36 Ответить
Якщо ці кавказьськи барани - лікарі, то тодія космонавт Гагарін. Всі забивають що доктор Айболіт теж був лікарем але ветеринарним ….
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13.11.2023 13:42 Ответить
а хто ж лікуватиме ослойобів ? хіба що ветлікарі .
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13.11.2023 13:47 Ответить
А рецепты будут на адыгейской языке?
Примерно так:
"Ыгорэ уицІэмкІэ къыоджэнэу фэмыемэ, ар ныбджэгъу шъыпкъэ къыпфэхъущта"?
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13.11.2023 14:01 Ответить
Мда.. адигейська мова це навіть "крутіше" ніж бНОПНЯ. 😂
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13.11.2023 14:04 Ответить
Будут собирать московитов по чертежам.
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13.11.2023 14:10 Ответить
Як відомо з вислову московитського вельможі 19-го століття, вслід за російським штиком на загарбані землі йдуть чиновник, вчитель і піп, які довершують їх поневолення.
Про лікарів, що відбирають українських дітей із здоровими органами для їх викрадення, мови не було, це щось новеньке.
Тож, в теперішній інтерпретації йдеться вже не про асиміляцію, а про продовження рашистською пітьмою своєї політики геноциду українського населення на окупованих територіях руками представників народностей, які раніше зазнали геноциду й були упокорені нею.
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13.11.2023 16:13 Ответить
 
 