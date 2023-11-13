Россияне завезли на оккупированные территории врачей из Кабардино-Балкарии, - Центр нацсопротивления

Враг не имеет поддержки среди населения временно оккупированных территорий и вынужден завозить гастролеров из рф. В частности, оккупанты завезли новую партию врачей из Кабардино-Балкарии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На ВОТ Херсонщины прибыла очередная бригада врачей из Кабардино-Балкарии. Их задачей будет проводить принудительные осмотры детей, которые являются основанием для дальнейшего их похищения.

Местные врачи в большинстве своем покинули регион и отказались от сотрудничества с врагом. Это показательная ситуация, свидетельствующая о реальной поддержке оккупантов со стороны местных", - говорится в сообщении.

Также читайте: В оккупированной части Запорожской области не хватает почти 3 тыс. врачей, - мэр Мелитополя Федоров