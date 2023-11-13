Росіяни завезли на окуповані території лікарів із Кабардино-Балкарії, - Центр нацспротиву

Ворог не має підтримки серед населення тимчасово окупованих територій і змушений завозити гастролерів з рф. Зокрема, окупанти завезли нову партію лікарів із Кабардино-Балкарії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На ТОТ Херсонщини прибула чергова бригада лікарів із Кабардино-Балкарії. Їхнім завданням буде проводити примусові огляди дітей, які є підставою для подальшого їх викрадення.

Місцеві лікарі у більшості залишили регіон й відмовилися від співпраці з ворогом. Це показова ситуація, яка свідчить про реальну підтримку окупантів з боку місцевих", - йдеться в повідомленні.

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