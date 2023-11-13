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Росіяни завезли на окуповані території лікарів із Кабардино-Балкарії, - Центр нацспротиву

лікарі

Ворог не має підтримки серед населення тимчасово окупованих територій і змушений завозити гастролерів з рф. Зокрема, окупанти завезли нову партію лікарів із Кабардино-Балкарії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На ТОТ Херсонщини прибула чергова бригада лікарів із Кабардино-Балкарії. Їхнім завданням буде проводити примусові огляди дітей, які є підставою для подальшого їх викрадення.

Місцеві лікарі у більшості залишили регіон й відмовилися від співпраці з ворогом. Це показова ситуація, яка свідчить про реальну підтримку окупантів з боку місцевих", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У тимчасово окупованому Криму зростає дефіцит ліків, цивільні лікарні переповнені, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6762) лікарі (1290) Центр національного спротиву (834)


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Забирай боже, шо нам негоже..
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13.11.2023 13:36 Відповісти
Вони там кваліфіковані тільки пліву у дівчат та молодих овечок перевіряти перед ,,здачею в експлуатацію,,
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13.11.2023 13:36 Відповісти
Якщо ці кавказьськи барани - лікарі, то тодія космонавт Гагарін. Всі забивають що доктор Айболіт теж був лікарем але ветеринарним ….
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13.11.2023 13:42 Відповісти
а хто ж лікуватиме ослойобів ? хіба що ветлікарі .
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13.11.2023 13:47 Відповісти
А рецепты будут на адыгейской языке?
Примерно так:
"Ыгорэ уицІэмкІэ къыоджэнэу фэмыемэ, ар ныбджэгъу шъыпкъэ къыпфэхъущта"?
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13.11.2023 14:01 Відповісти
Мда.. адигейська мова це навіть "крутіше" ніж бНОПНЯ. 😂
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13.11.2023 14:04 Відповісти
Будут собирать московитов по чертежам.
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13.11.2023 14:10 Відповісти
Як відомо з вислову московитського вельможі 19-го століття, вслід за російським штиком на загарбані землі йдуть чиновник, вчитель і піп, які довершують їх поневолення.
Про лікарів, що відбирають українських дітей із здоровими органами для їх викрадення, мови не було, це щось новеньке.
Тож, в теперішній інтерпретації йдеться вже не про асиміляцію, а про продовження рашистською пітьмою своєї політики геноциду українського населення на окупованих територіях руками представників народностей, які раніше зазнали геноциду й були упокорені нею.
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13.11.2023 16:13 Відповісти
 
 