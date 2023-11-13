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Новости
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Экс-нардепа-изменника Киву заочно приговорили к 14 годам тюрьмы

кива

Лычаковский райсуд Львова вынес приговор по делу экс-нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.109 (публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации), ч.1 ст. 111 (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины), ч.2 ст. 1 (публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, совершенное лицом, являющимся представителем власти), ст.436 (публичные призывы к агрессивной войне) Уголовного кодекса Украины и окончательно назначил Илье Киве наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Уголовное производство суд рассматривал в форме специального судебного производства в отсутствие обвиняемого (in absentia), поскольку последний скрывается от органов следствия и суда на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором, а именно: на территории российской федерации, а также объявлен в международный розыск.

Также смотрите: Задержан соратник беглеца Кивы, который наводил российские "Грады" на боевые позиции ВСУ в Донецкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

суд (25153) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+14
Та як так? лішить науківця, забрали яму, а тепер ще й засудить...іздіватєльство
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13.11.2023 13:50 Ответить
+8
По його статтям строку давності не існує.

Хоча б, краще щось на кшталт МОССАД і вироки таким тварюкам смертні. І розвішувати на березах на раїсі.
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13.11.2023 13:58 Ответить
+8
Заочно засудити... крррруто, а може краще все-таки пристрелити... теж заочно, по ефективності вироку щодо засудженого майже те саме, - ніщо не завадить у відповідь йому очно дулі у відповідь крутити 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜
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13.11.2023 13:59 Ответить
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Та як так? лішить науківця, забрали яму, а тепер ще й засудить...іздіватєльство
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13.11.2023 13:50 Ответить
Заочно засудити... крррруто, а може краще все-таки пристрелити... теж заочно, по ефективності вироку щодо засудженого майже те саме, - ніщо не завадить у відповідь йому очно дулі у відповідь крутити 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜
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13.11.2023 13:59 Ответить
Є юристи в коментарях?
Відрахунок оцих 14 років іде від винесення вироку, чи від моменту потрапляння у в'язницю?
І чи є строк давності, в разі вар.2, тобто чи можна просидіти 14 років за кордоном "на віллі в Монако", а потім приїхати і з посмішкою ходити Україною?
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13.11.2023 13:52 Ответить
від моменту посадки
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13.11.2023 13:57 Ответить
По його статтям строку давності не існує.

Хоча б, краще щось на кшталт МОССАД і вироки таким тварюкам смертні. І розвішувати на березах на раїсі.
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13.11.2023 13:58 Ответить
С момента задержания идет срок исполнения , но если его не поймали за 15 лет, то там могут быть вопросы у его адвокатов. Тут главное что есть конфискация имущества в Украине, ну и розыск международный, исключающий Монако
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13.11.2023 14:01 Ответить
Було б краще відправити його в батальйон Стремоусова, або в хор мальчіков-кастратів до Кабздона.
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13.11.2023 13:57 Ответить
А не можна було навпаки спочатку зловити а потім засудити ? А то витратили купу грошей на прокурорів слідчих суддів а результат нульовий . Чи може в нашій країні є так багато грошей , що вона може собі дозволити тринькати їх на підтримку людей які в даний час займаються паперо творчістю ?
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13.11.2023 14:01 Ответить
Який нафік арешт, цього бабуїна треба закидати камінням.
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13.11.2023 14:01 Ответить
Зрадник з личком дебіла.
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13.11.2023 14:04 Ответить
Ця падлюка ще за жомову яму має відповісти!
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13.11.2023 14:04 Ответить
Чудова робота наших суддів! Можна цим суддям заочно начислити заробітну плату з моїх заочно вирахованих податків?
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13.11.2023 14:18 Ответить
Взять би за ніздрі ще ту вчену раду,яка присудила цьому покидьку вчену ступінь.Їм би було цікаво в камері семінари проводити з цим науківцем.
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13.11.2023 14:22 Ответить
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13.11.2023 14:22 Ответить
Лучше бы обявили награду за его голову. Его кацапы сами бы и замочили за деньги.
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13.11.2023 14:26 Ответить
Цього покидька потрібно знищити фізично - заслужив падлюка😡
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13.11.2023 14:30 Ответить
У нас чомусь топ-зрадників судять виключно "заочно".
Ще ж до повномасштабного було зрозуміло, що Ківі працює на *********, але сбу слухало кацапський шансон - не до зрадників було ....
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13.11.2023 14:38 Ответить
очень много ребят катаржан воюют за Украину и слушают шансон. а есть и беглецы за границу которые слушают патриота потапа и прилизанного винника! и кто из них достоин называться защитником страны?
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13.11.2023 15:11 Ответить
а Авакова будуть судити? Чи бояться його теки з компроматами?
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13.11.2023 16:21 Ответить
Рукоблуд покізделся.
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13.11.2023 16:35 Ответить
Он уже похавал виртуальную баланду
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13.11.2023 20:40 Ответить
Все... писец прийшов... а жаль.
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07.12.2023 01:05 Ответить
 
 