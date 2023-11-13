Экс-нардепа-изменника Киву заочно приговорили к 14 годам тюрьмы

Лычаковский райсуд Львова вынес приговор по делу экс-нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.109 (публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации), ч.1 ст. 111 (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины), ч.2 ст. 1 (публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, совершенное лицом, являющимся представителем власти), ст.436 (публичные призывы к агрессивной войне) Уголовного кодекса Украины и окончательно назначил Илье Киве наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Уголовное производство суд рассматривал в форме специального судебного производства в отсутствие обвиняемого (in absentia), поскольку последний скрывается от органов следствия и суда на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором, а именно: на территории российской федерации, а также объявлен в международный розыск.

Также смотрите: Задержан соратник беглеца Кивы, который наводил российские "Грады" на боевые позиции ВСУ в Донецкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж