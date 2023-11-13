Екснардепа-зрадника Киву заочно засудили до 14 років тюрми

Личаківський райсуд Львова виніс вирок у справі екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації), ч.1 ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України), ч.2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади), ст.436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу України та остаточно призначив Іллі Киві покарання у виді позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження суд розглядав у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки останній переховується від органів слідства та суду на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, а саме: на території російської федерації, а також оголошений у міжнародний розшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардепу-зраднику Киві повідомили про ще одну підозру: Пропагував війну та закликав до насильницької зміни конституційного ладу