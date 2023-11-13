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Новини
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Екснардепа-зрадника Киву заочно засудили до 14 років тюрми

кива

Личаківський райсуд Львова виніс вирок у справі екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації), ч.1 ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України), ч.2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади), ст.436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу України та остаточно призначив Іллі Киві покарання у виді позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження суд розглядав у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки останній переховується від органів слідства та суду на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, а саме: на території російської федерації, а також оголошений у міжнародний розшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардепу-зраднику Киві повідомили про ще одну підозру: Пропагував війну та закликав до насильницької зміни конституційного ладу

Автор: 

суд (11757) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+14
Та як так? лішить науківця, забрали яму, а тепер ще й засудить...іздіватєльство
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13.11.2023 13:50 Відповісти
+8
По його статтям строку давності не існує.

Хоча б, краще щось на кшталт МОССАД і вироки таким тварюкам смертні. І розвішувати на березах на раїсі.
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13.11.2023 13:58 Відповісти
+8
Заочно засудити... крррруто, а може краще все-таки пристрелити... теж заочно, по ефективності вироку щодо засудженого майже те саме, - ніщо не завадить у відповідь йому очно дулі у відповідь крутити 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜
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13.11.2023 13:59 Відповісти
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Та як так? лішить науківця, забрали яму, а тепер ще й засудить...іздіватєльство
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13.11.2023 13:50 Відповісти
Заочно засудити... крррруто, а може краще все-таки пристрелити... теж заочно, по ефективності вироку щодо засудженого майже те саме, - ніщо не завадить у відповідь йому очно дулі у відповідь крутити 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜
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13.11.2023 13:59 Відповісти
Є юристи в коментарях?
Відрахунок оцих 14 років іде від винесення вироку, чи від моменту потрапляння у в'язницю?
І чи є строк давності, в разі вар.2, тобто чи можна просидіти 14 років за кордоном "на віллі в Монако", а потім приїхати і з посмішкою ходити Україною?
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13.11.2023 13:52 Відповісти
від моменту посадки
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13.11.2023 13:57 Відповісти
По його статтям строку давності не існує.

Хоча б, краще щось на кшталт МОССАД і вироки таким тварюкам смертні. І розвішувати на березах на раїсі.
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13.11.2023 13:58 Відповісти
С момента задержания идет срок исполнения , но если его не поймали за 15 лет, то там могут быть вопросы у его адвокатов. Тут главное что есть конфискация имущества в Украине, ну и розыск международный, исключающий Монако
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13.11.2023 14:01 Відповісти
Було б краще відправити його в батальйон Стремоусова, або в хор мальчіков-кастратів до Кабздона.
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13.11.2023 13:57 Відповісти
А не можна було навпаки спочатку зловити а потім засудити ? А то витратили купу грошей на прокурорів слідчих суддів а результат нульовий . Чи може в нашій країні є так багато грошей , що вона може собі дозволити тринькати їх на підтримку людей які в даний час займаються паперо творчістю ?
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13.11.2023 14:01 Відповісти
Який нафік арешт, цього бабуїна треба закидати камінням.
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13.11.2023 14:01 Відповісти
Зрадник з личком дебіла.
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13.11.2023 14:04 Відповісти
Ця падлюка ще за жомову яму має відповісти!
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13.11.2023 14:04 Відповісти
Чудова робота наших суддів! Можна цим суддям заочно начислити заробітну плату з моїх заочно вирахованих податків?
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13.11.2023 14:18 Відповісти
Взять би за ніздрі ще ту вчену раду,яка присудила цьому покидьку вчену ступінь.Їм би було цікаво в камері семінари проводити з цим науківцем.
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13.11.2023 14:22 Відповісти
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13.11.2023 14:22 Відповісти
Лучше бы обявили награду за его голову. Его кацапы сами бы и замочили за деньги.
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13.11.2023 14:26 Відповісти
Цього покидька потрібно знищити фізично - заслужив падлюка😡
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13.11.2023 14:30 Відповісти
У нас чомусь топ-зрадників судять виключно "заочно".
Ще ж до повномасштабного було зрозуміло, що Ківі працює на *********, але сбу слухало кацапський шансон - не до зрадників було ....
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13.11.2023 14:38 Відповісти
очень много ребят катаржан воюют за Украину и слушают шансон. а есть и беглецы за границу которые слушают патриота потапа и прилизанного винника! и кто из них достоин называться защитником страны?
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13.11.2023 15:11 Відповісти
а Авакова будуть судити? Чи бояться його теки з компроматами?
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13.11.2023 16:21 Відповісти
Рукоблуд покізделся.
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13.11.2023 16:35 Відповісти
Он уже похавал виртуальную баланду
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13.11.2023 20:40 Відповісти
Все... писец прийшов... а жаль.
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07.12.2023 01:05 Відповісти
 
 