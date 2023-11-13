Россияне начали чаще бить по Украине баллистикой, - ОК "Південь"

Россияне стали более активно использовать для ударов по Украине баллистические ракеты. Вероятно, оккупанты начали охоту на критическую инфраструктуру.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Вполне вероятно, что их целью являются и такие объекты, но использование баллистики, в том числе, и в нашей зоне ответственности, действительно активизировалось. Скорее всего, это связано с соблюдением уровня напряженности на период, пока нет возможности наносить удары и давить более мощно. Поскольку погода - на нашей стороне, чрезвычайная штормовая погода на юге, это существенно отражается на работе аэроразведки, соответственно, и артиллерии. Мы фиксируем уменьшение артиллерийских обстрелов в нашей зоне ответственности, в том числе, и из-за изменения погодных условий. Уменьшение активности тактической авиации, но они пытаются за один вылет принести как можно больше КАБов, чтобы нанести разрушительные удары", - сказала она.

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