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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни почали частіше бити по Україні балістикою, - ОК "Південь"

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Росіяни почали активніше використовувати для ударів по Україні балістичні ракети. Імовірно, окупанти розпочали полювання на критичну інфраструктуру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Цілком імовірно, що ціллю їх є і такі об'єкти, але використання балістики, зокрема і в нашій зоні відповідальності, дійсно активізувалося. Найімовірніше, це пов'язано з пітриманням рівня напруження на той період, поки немає змоги завдавати ударів і тиснути більш потужно. Оскільки погода на нашому боці, надзвичайна штормова погода на півдні, це суттєво відбивається на роботі аеророзвідки, відповідно й артилерії. Ми фіксуємо зменшення артилерійських обстрілів у нашій зоні відповідальності, зокрема і через зміну погодних умов. Зменшення активності тактичної авіації, але вони намагаються за один виліт принести якомога більше КАБів, щоб завдати руйнівних ударів", - сказала вона.

Також читайте: Росіяни мінують і підривають об’єкти критичної інфраструктури на Херсонщині, щоб потім звинуватити Сили оборони, - ОК "Південь"

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) балістичні ракети (453)


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Кацапи кляті , схаменіться та дайте украінцям спокій ,
бо ви нічогісінько від цього не отримаєте ,
тільки смерть і каяття , якому прощення не буде ніколи 😠
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13.11.2023 14:22 Відповісти
 
 