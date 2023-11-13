Росіяни почали частіше бити по Україні балістикою, - ОК "Південь"

Росіяни почали активніше використовувати для ударів по Україні балістичні ракети. Імовірно, окупанти розпочали полювання на критичну інфраструктуру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Цілком імовірно, що ціллю їх є і такі об'єкти, але використання балістики, зокрема і в нашій зоні відповідальності, дійсно активізувалося. Найімовірніше, це пов'язано з пітриманням рівня напруження на той період, поки немає змоги завдавати ударів і тиснути більш потужно. Оскільки погода на нашому боці, надзвичайна штормова погода на півдні, це суттєво відбивається на роботі аеророзвідки, відповідно й артилерії. Ми фіксуємо зменшення артилерійських обстрілів у нашій зоні відповідальності, зокрема і через зміну погодних умов. Зменшення активності тактичної авіації, але вони намагаються за один виліт принести якомога більше КАБів, щоб завдати руйнівних ударів", - сказала вона.

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