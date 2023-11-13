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США выкупили у Иордании 60 установок Gepard для Украины, - СМИ

гепард,gepard

Соединенные Штаты приобрели у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard, которые будут отправлены в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание De Telegraaf.

Отмечается, что ранее оружие было продано Иордании Нидерландами.

По данным источников, американское правительство заплатило за транспортные средства 110 млн евро.

Правительство премьер-министра Марка Рютте продало оружие германского производства Иордании еще в 2016 году, за 21 млн евро, что считалось "смешной ценой". Тогда соглашение раскритиковали как ослабляющее голландские вооруженные силы.

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Gepard может сбивать самолеты и вертолеты. Однако Украина будет использовать эти системы преимущественно для защиты от беспилотников, отмечает издание.

Это позволит сэкономить боеприпасы для более дорогих зенитных систем, таких как Patriot или Iris-T.

Автор: 

ПВО (2884) США (27316) помощь и поддержка (879)


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Топ комментарии
+28
Дякую пану президенту та міністру оборони...США - за посилення НАШОЇ оборони! Бо наше бидло може тільки просирати все та готувати підозри нашим генералам, що захищають Україну, а не зливають, як це планував зробити наш хрипатий недомірок ще в Омані.
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13.11.2023 14:26 Ответить
+27
Гарна новина,
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13.11.2023 14:24 Ответить
+17
Та шоб там не було! Нам зараз ОЦЕ ППО конче потрібне!
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13.11.2023 14:28 Ответить
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Цікаво що йорданія союзник США отримала взамін них....
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13.11.2023 14:23 Ответить
Гроші, цього мало?
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13.11.2023 14:27 Ответить
Ні всі хто продав в ЄС нам стару техніку взамін отримали ******* від штатів... тому не тільки гроші...
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13.11.2023 14:36 Ответить
вони й так відбили ціну у 6 раз,чи американці ідіоти?
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13.11.2023 14:37 Ответить
Ні, не всі. Тільки ті отримали, хто продав стару техніку з натівських запасів.
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13.11.2023 14:43 Ответить
Хто продав і не отримав з союзників США?
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13.11.2023 14:53 Ответить
Що ти хочеш, тріль?
Щоб тобі поспівчували ?
Яка тобі різниця хто і що отримав у Іорданії, шуруй додому, бо моинці на лопаті кінчаються.
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13.11.2023 16:32 Ответить
Бот безмозглий іди туди звідки тебе дістали
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13.11.2023 17:56 Ответить
Та шоб там не було! Нам зараз ОЦЕ ППО конче потрібне!
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13.11.2023 14:28 Ответить
Тут не поспориш ... 60 установок по висотам можуть прикрити багато підстанцій...
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13.11.2023 14:37 Ответить
Окремі від АЕС і ТЕЦ підстанції ніхто прикривати вочевидь не збирається, це неможливо.
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13.11.2023 14:45 Ответить
Три установки гепард можуть прикрити одну підстанцію на ТЕЦ або АЕС .... у нас не так багато тих станцій лишилось, найбільша проблема саме з їх трансформаторами.... ще розподільчі біля великих обласних цетрів також не більше 3 на місто заходять... але вони вже не такі критичні
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13.11.2023 14:52 Ответить
Поки 16 місяців діяв лендліз - ППО та інша зброя була не потрібна?
За умовами зброя була безкоштовна, з поверненням в 2072 році

Зараз, грошей нема, і мало хто навіть за гроші щось продасть
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13.11.2023 15:38 Ответить
Лендліз не діяв ні одного дня, амери кажуть що ми відмовились, наші що амери....
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13.11.2023 15:58 Ответить
А де це кажуть?

Ніхто нічого не кажє, всі мовчать, або виправдовують чому лендліз не потрібен

ми не можемо відмовитись, ми могли тільки не просити
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13.11.2023 16:15 Ответить
Гарна новина,
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13.11.2023 14:24 Ответить
Дякую пану президенту та міністру оборони...США - за посилення НАШОЇ оборони! Бо наше бидло може тільки просирати все та готувати підозри нашим генералам, що захищають Україну, а не зливають, як це планував зробити наш хрипатий недомірок ще в Омані.
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13.11.2023 14:26 Ответить
100% так и есть. Если взять статистику с 2019 по февраль 2022 года, то на ВПК и оборону было выделено 2 % а на асфальто-бетонные заводы 98% денег. И "мир в гдазах путина" впридачу к 2 м процентам.
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13.11.2023 14:35 Ответить
Чому тільки президенту та міністру оборони?

Гроші виділяє Конгрес - президент та міністр тільки виконують волю Конгреса

За невикористанний лендліз - кому треба дякувати?

Конгрес виділив кошти на зброю
А потім виявили, що 1.6млрд не надали в 2022
В 2023 під час контрнаступу також не надали на 5.5млрд

Одні планують наступ, можливо з врахуванням цих грошей, а по факту дають на 38% менше

Кому дякувати?
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13.11.2023 15:44 Ответить
Шо ти тут сереш на Штати під кожним коментом? Завдання відпрацьовуєш?
"Кому дякувати?" - не хрипатому ж піздюку!
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13.11.2023 19:17 Ответить
Тобто дякувати народу та Конгресу, за надані кошти та лендліз - не потрібно?
А коли питання, чому інша гілка влади не використала - то це "сереш на Штати"?
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13.11.2023 20:00 Ответить
менше ішакєдів долетить.
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13.11.2023 14:28 Ответить
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13.11.2023 14:36 Ответить
"за 21 млн євро, що вважалося "смішною ціною".

Смішна ціна через відсутність *********** до гепардів. Для арабів - абсолютно мертвий вантаж
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13.11.2023 14:44 Ответить
З б/к небуде проблем Німеччина відновила їх виробництво ще влітку.
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13.11.2023 14:58 Ответить
Про це https://www.bmvg.de/de/presse/neu-produzierte-gepard-munition-ist-in-ukraine-angekommen-5674218 повідомляє пресслужба Міноборони ФРН.
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13.11.2023 14:59 Ответить
ого 60,ну тут еще вопрос по боеприпасам
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13.11.2023 14:45 Ответить
Thanks!
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13.11.2023 14:45 Ответить
Гундос вже мабуть відосик на цю тему "пиляє" із тамбура.
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13.11.2023 14:56 Ответить
Гундос в трансі. Чудовий матеріал. Скаже потужно постарались.
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13.11.2023 15:05 Ответить
Хоч і стара розробка але надійна,проти бпла те, що треба,щоб не витрачати на них дорогі ракети петріот тощо.
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13.11.2023 15:02 Ответить
сам додумался что патриотом можна мопеды сбивать ?
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13.11.2023 15:06 Ответить
статтю прочитав..
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13.11.2023 15:37 Ответить
Я не читатель , Я писатель
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13.11.2023 15:46 Ответить
шахедо-бойка
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13.11.2023 15:05 Ответить
Ребят, с гепардами все сложней, главное сейчас не их количество. Нужно надеется на то, что у Германии получится нормализовать производство боеприпасов к ним. Гепардов во всем мире, как говна за баней, их было произведено раза в 3 больше, чем тунгсок-шилок. А вот с бк проблема, он там слишком замороченный и дорогой в производстве.
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13.11.2023 15:09 Ответить
сами наклепаем
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13.11.2023 15:39 Ответить
Нормуль, 60 машинок - это очень хорошо.
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13.11.2023 15:20 Ответить
А викупіть у касапів куйла.. викупіть і нах викиньте з відрізаним скальпом..
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13.11.2023 15:20 Ответить
Машина крутезна. Але у неї шалений розхід - 2х10 пострілів за секунду (БК розходиться за 32 секунди). От скільки снарядів є до неї?
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13.11.2023 16:26 Ответить
Видел интервью с командиром машины. Он сказал, что на цель уходит два-три снаряда. Т.е. никто не бьет очередями.
Но вообще да, любые боеприпасы расходуются с дикой скоростью, хоть химарсы, хоть 7.62
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13.11.2023 16:44 Ответить
Зато все снаряды летят точно по целям. Обнаружение и прицеливание осуществляется автоматически. Гепарды - это шедевр в своем классе средств поражения противника.
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13.11.2023 19:57 Ответить
 
 