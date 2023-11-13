США выкупили у Иордании 60 установок Gepard для Украины, - СМИ

Соединенные Штаты приобрели у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard, которые будут отправлены в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание De Telegraaf.

Отмечается, что ранее оружие было продано Иордании Нидерландами.

По данным источников, американское правительство заплатило за транспортные средства 110 млн евро.

Правительство премьер-министра Марка Рютте продало оружие германского производства Иордании еще в 2016 году, за 21 млн евро, что считалось "смешной ценой". Тогда соглашение раскритиковали как ослабляющее голландские вооруженные силы.

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Gepard может сбивать самолеты и вертолеты. Однако Украина будет использовать эти системы преимущественно для защиты от беспилотников, отмечает издание.

Это позволит сэкономить боеприпасы для более дорогих зенитных систем, таких как Patriot или Iris-T.