США выкупили у Иордании 60 установок Gepard для Украины, - СМИ
Соединенные Штаты приобрели у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard, которые будут отправлены в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание De Telegraaf.
Отмечается, что ранее оружие было продано Иордании Нидерландами.
По данным источников, американское правительство заплатило за транспортные средства 110 млн евро.
Правительство премьер-министра Марка Рютте продало оружие германского производства Иордании еще в 2016 году, за 21 млн евро, что считалось "смешной ценой". Тогда соглашение раскритиковали как ослабляющее голландские вооруженные силы.
Gepard может сбивать самолеты и вертолеты. Однако Украина будет использовать эти системы преимущественно для защиты от беспилотников, отмечает издание.
Это позволит сэкономить боеприпасы для более дорогих зенитных систем, таких как Patriot или Iris-T.
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Щоб тобі поспівчували ?
Яка тобі різниця хто і що отримав у Іорданії, шуруй додому, бо моинці на лопаті кінчаються.
За умовами зброя була безкоштовна, з поверненням в 2072 році
Зараз, грошей нема, і мало хто навіть за гроші щось продасть
Ніхто нічого не кажє, всі мовчать, або виправдовують чому лендліз не потрібен
ми не можемо відмовитись, ми могли тільки не просити
Гроші виділяє Конгрес - президент та міністр тільки виконують волю Конгреса
За невикористанний лендліз - кому треба дякувати?
Конгрес виділив кошти на зброю
А потім виявили, що 1.6млрд не надали в 2022
В 2023 під час контрнаступу також не надали на 5.5млрд
Одні планують наступ, можливо з врахуванням цих грошей, а по факту дають на 38% менше
Кому дякувати?
"Кому дякувати?" - не хрипатому ж піздюку!
А коли питання, чому інша гілка влади не використала - то це "сереш на Штати"?
Смішна ціна через відсутність *********** до гепардів. Для арабів - абсолютно мертвий вантаж
Но вообще да, любые боеприпасы расходуются с дикой скоростью, хоть химарсы, хоть 7.62