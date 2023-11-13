США викупили в Йорданії 60 установок Gepard для України, - ЗМІ

Сполучені Штати придбали в Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard, які будуть відправлені в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання De Telegraaf.

Зазначається, що раніше зброя була продана Йорданії Нідерландами.

За даними джерел, американський уряд заплатив за транспортні засоби 110 млн євро.

Уряд прем'єр-міністра Марка Рютте продав зброю німецького виробництва Йорданії ще у 2016 році, за 21 млн євро, що вважалося "смішною ціною". Тоді угоду розкритикували як таку, що послаблює голландські збройні сили.

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Gepard може збивати літаки й вертольоти. Однак Україна використовуватиме ці системи переважно для захисту від безпілотників, зазначає видання.

Це дозволить заощадити боєприпаси для дорожчих зенітних систем, таких як Patriot або Iris-T.