США викупили в Йорданії 60 установок Gepard для України, - ЗМІ
Сполучені Штати придбали в Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard, які будуть відправлені в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання De Telegraaf.
Зазначається, що раніше зброя була продана Йорданії Нідерландами.
За даними джерел, американський уряд заплатив за транспортні засоби 110 млн євро.
Уряд прем'єр-міністра Марка Рютте продав зброю німецького виробництва Йорданії ще у 2016 році, за 21 млн євро, що вважалося "смішною ціною". Тоді угоду розкритикували як таку, що послаблює голландські збройні сили.
Gepard може збивати літаки й вертольоти. Однак Україна використовуватиме ці системи переважно для захисту від безпілотників, зазначає видання.
Це дозволить заощадити боєприпаси для дорожчих зенітних систем, таких як Patriot або Iris-T.
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Щоб тобі поспівчували ?
Яка тобі різниця хто і що отримав у Іорданії, шуруй додому, бо моинці на лопаті кінчаються.
За умовами зброя була безкоштовна, з поверненням в 2072 році
Зараз, грошей нема, і мало хто навіть за гроші щось продасть
Ніхто нічого не кажє, всі мовчать, або виправдовують чому лендліз не потрібен
ми не можемо відмовитись, ми могли тільки не просити
Гроші виділяє Конгрес - президент та міністр тільки виконують волю Конгреса
За невикористанний лендліз - кому треба дякувати?
Конгрес виділив кошти на зброю
А потім виявили, що 1.6млрд не надали в 2022
В 2023 під час контрнаступу також не надали на 5.5млрд
Одні планують наступ, можливо з врахуванням цих грошей, а по факту дають на 38% менше
Кому дякувати?
"Кому дякувати?" - не хрипатому ж піздюку!
А коли питання, чому інша гілка влади не використала - то це "сереш на Штати"?
Смішна ціна через відсутність *********** до гепардів. Для арабів - абсолютно мертвий вантаж
Но вообще да, любые боеприпасы расходуются с дикой скоростью, хоть химарсы, хоть 7.62