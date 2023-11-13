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Новини
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США викупили в Йорданії 60 установок Gepard для України, - ЗМІ

гепард,gepard

Сполучені Штати придбали в Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard, які будуть відправлені в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання De Telegraaf.

Зазначається, що раніше зброя була продана Йорданії Нідерландами.

За даними джерел, американський уряд заплатив за транспортні засоби 110 млн євро.

Уряд прем'єр-міністра Марка Рютте продав зброю німецького виробництва Йорданії ще у 2016 році, за 21 млн євро, що вважалося "смішною ціною". Тоді угоду розкритикували як таку, що послаблює голландські збройні сили.

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Gepard може збивати літаки й вертольоти. Однак Україна використовуватиме ці системи переважно для захисту від безпілотників, зазначає видання.

Це дозволить заощадити боєприпаси для дорожчих зенітних систем, таких як Patriot або Iris-T.

Автор: 

ППО (3326) США (23598) допомога і підтримка (1170)


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Топ коментарі
+28
Дякую пану президенту та міністру оборони...США - за посилення НАШОЇ оборони! Бо наше бидло може тільки просирати все та готувати підозри нашим генералам, що захищають Україну, а не зливають, як це планував зробити наш хрипатий недомірок ще в Омані.
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13.11.2023 14:26 Відповісти
+27
Гарна новина,
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13.11.2023 14:24 Відповісти
+17
Та шоб там не було! Нам зараз ОЦЕ ППО конче потрібне!
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13.11.2023 14:28 Відповісти
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Цікаво що йорданія союзник США отримала взамін них....
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13.11.2023 14:23 Відповісти
Гроші, цього мало?
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13.11.2023 14:27 Відповісти
Ні всі хто продав в ЄС нам стару техніку взамін отримали ******* від штатів... тому не тільки гроші...
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13.11.2023 14:36 Відповісти
вони й так відбили ціну у 6 раз,чи американці ідіоти?
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13.11.2023 14:37 Відповісти
Ні, не всі. Тільки ті отримали, хто продав стару техніку з натівських запасів.
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13.11.2023 14:43 Відповісти
Хто продав і не отримав з союзників США?
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13.11.2023 14:53 Відповісти
Що ти хочеш, тріль?
Щоб тобі поспівчували ?
Яка тобі різниця хто і що отримав у Іорданії, шуруй додому, бо моинці на лопаті кінчаються.
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13.11.2023 16:32 Відповісти
Бот безмозглий іди туди звідки тебе дістали
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13.11.2023 17:56 Відповісти
Та шоб там не було! Нам зараз ОЦЕ ППО конче потрібне!
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13.11.2023 14:28 Відповісти
Тут не поспориш ... 60 установок по висотам можуть прикрити багато підстанцій...
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13.11.2023 14:37 Відповісти
Окремі від АЕС і ТЕЦ підстанції ніхто прикривати вочевидь не збирається, це неможливо.
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13.11.2023 14:45 Відповісти
Три установки гепард можуть прикрити одну підстанцію на ТЕЦ або АЕС .... у нас не так багато тих станцій лишилось, найбільша проблема саме з їх трансформаторами.... ще розподільчі біля великих обласних цетрів також не більше 3 на місто заходять... але вони вже не такі критичні
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13.11.2023 14:52 Відповісти
Поки 16 місяців діяв лендліз - ППО та інша зброя була не потрібна?
За умовами зброя була безкоштовна, з поверненням в 2072 році

Зараз, грошей нема, і мало хто навіть за гроші щось продасть
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13.11.2023 15:38 Відповісти
Лендліз не діяв ні одного дня, амери кажуть що ми відмовились, наші що амери....
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13.11.2023 15:58 Відповісти
А де це кажуть?

Ніхто нічого не кажє, всі мовчать, або виправдовують чому лендліз не потрібен

ми не можемо відмовитись, ми могли тільки не просити
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13.11.2023 16:15 Відповісти
Гарна новина,
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13.11.2023 14:24 Відповісти
Дякую пану президенту та міністру оборони...США - за посилення НАШОЇ оборони! Бо наше бидло може тільки просирати все та готувати підозри нашим генералам, що захищають Україну, а не зливають, як це планував зробити наш хрипатий недомірок ще в Омані.
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13.11.2023 14:26 Відповісти
100% так и есть. Если взять статистику с 2019 по февраль 2022 года, то на ВПК и оборону было выделено 2 % а на асфальто-бетонные заводы 98% денег. И "мир в гдазах путина" впридачу к 2 м процентам.
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13.11.2023 14:35 Відповісти
Чому тільки президенту та міністру оборони?

Гроші виділяє Конгрес - президент та міністр тільки виконують волю Конгреса

За невикористанний лендліз - кому треба дякувати?

Конгрес виділив кошти на зброю
А потім виявили, що 1.6млрд не надали в 2022
В 2023 під час контрнаступу також не надали на 5.5млрд

Одні планують наступ, можливо з врахуванням цих грошей, а по факту дають на 38% менше

Кому дякувати?
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13.11.2023 15:44 Відповісти
Шо ти тут сереш на Штати під кожним коментом? Завдання відпрацьовуєш?
"Кому дякувати?" - не хрипатому ж піздюку!
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13.11.2023 19:17 Відповісти
Тобто дякувати народу та Конгресу, за надані кошти та лендліз - не потрібно?
А коли питання, чому інша гілка влади не використала - то це "сереш на Штати"?
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13.11.2023 20:00 Відповісти
менше ішакєдів долетить.
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13.11.2023 14:28 Відповісти
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13.11.2023 14:36 Відповісти
"за 21 млн євро, що вважалося "смішною ціною".

Смішна ціна через відсутність *********** до гепардів. Для арабів - абсолютно мертвий вантаж
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13.11.2023 14:44 Відповісти
З б/к небуде проблем Німеччина відновила їх виробництво ще влітку.
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13.11.2023 14:58 Відповісти
Про це https://www.bmvg.de/de/presse/neu-produzierte-gepard-munition-ist-in-ukraine-angekommen-5674218 повідомляє пресслужба Міноборони ФРН.
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13.11.2023 14:59 Відповісти
ого 60,ну тут еще вопрос по боеприпасам
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13.11.2023 14:45 Відповісти
Thanks!
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13.11.2023 14:45 Відповісти
Гундос вже мабуть відосик на цю тему "пиляє" із тамбура.
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13.11.2023 14:56 Відповісти
Гундос в трансі. Чудовий матеріал. Скаже потужно постарались.
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13.11.2023 15:05 Відповісти
Хоч і стара розробка але надійна,проти бпла те, що треба,щоб не витрачати на них дорогі ракети петріот тощо.
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13.11.2023 15:02 Відповісти
сам додумался что патриотом можна мопеды сбивать ?
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13.11.2023 15:06 Відповісти
статтю прочитав..
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13.11.2023 15:37 Відповісти
Я не читатель , Я писатель
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13.11.2023 15:46 Відповісти
шахедо-бойка
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13.11.2023 15:05 Відповісти
Ребят, с гепардами все сложней, главное сейчас не их количество. Нужно надеется на то, что у Германии получится нормализовать производство боеприпасов к ним. Гепардов во всем мире, как говна за баней, их было произведено раза в 3 больше, чем тунгсок-шилок. А вот с бк проблема, он там слишком замороченный и дорогой в производстве.
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13.11.2023 15:09 Відповісти
сами наклепаем
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13.11.2023 15:39 Відповісти
Нормуль, 60 машинок - это очень хорошо.
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13.11.2023 15:20 Відповісти
А викупіть у касапів куйла.. викупіть і нах викиньте з відрізаним скальпом..
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13.11.2023 15:20 Відповісти
Машина крутезна. Але у неї шалений розхід - 2х10 пострілів за секунду (БК розходиться за 32 секунди). От скільки снарядів є до неї?
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13.11.2023 16:26 Відповісти
Видел интервью с командиром машины. Он сказал, что на цель уходит два-три снаряда. Т.е. никто не бьет очередями.
Но вообще да, любые боеприпасы расходуются с дикой скоростью, хоть химарсы, хоть 7.62
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13.11.2023 16:44 Відповісти
Зато все снаряды летят точно по целям. Обнаружение и прицеливание осуществляется автоматически. Гепарды - это шедевр в своем классе средств поражения противника.
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13.11.2023 19:57 Відповісти
 
 