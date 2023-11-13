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Новости Помощь Украине
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Франция планирует до конца года подготовить 7 тысяч украинских военных, - СМИ

навчання,британія,артилеристи

В этом году Франция намерена подготовить 7000 украинских военных: некоторых в Польше, других на французских базах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Агентство отмечает, что партнеры Украины продолжают готовить военных, несмотря на нападение ХАМАСа на Израиль.

В этом году Франция намерена подготовить 7000 украинских военных - некоторых в Польше, других на французских базах - в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине.

Отмечается, что первоначальной целью миссии ЕС было подготовить 15 тысяч солдат, но теперь общая цифра должна достичь 35 тысяч к концу этого года. В Еврокомиссии говорят, что все, кроме трех из 27 стран-членов ЕС, а также Норвегия, не являющаяся членом ЕС, обеспечили учебные курсы.

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По данным Пентагона, Соединенные Штаты подготовили около 18 тысяч человек, в основном в Германии, и еще тысяча готовится.

За последние 17 месяцев в Британии 30 тысяч солдат досрочно прошли обучение. Правительство Великобритании говорит, что программа обучения является беспрецедентной со времен Второй мировой войны.

Помимо базовой подготовки с оружием, оказания первой медицинской помощи на поле боя и других навыков, инструкторы также передают специализированные военные ноу-хау, начиная от разминирования и ведения водных атак на борту небольших лодок до ремонта оборудования, подготовки офицеров и даже помощи украинским военным капелланам.

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Автор: 

Франция (3555) обучение (541) помощь и поддержка (879) ВСУ (6732)


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То добра новина, але хотів запитати: то тих кого по зупинках виловлюють і з автобусів знімають як в Ужгороді?
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13.11.2023 16:41 Ответить
В твоіх вологих мріях хібащо, москалику. Це не настільки росповсюджене явище, як тобі намагається напарити тікток.
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13.11.2023 18:57 Ответить
А ти сам порахувати пробував? Інцидентів з перевищенням повноважень при роботі з ухилянтишками усього сотня-дві за два роки.
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13.11.2023 18:54 Ответить
 
 