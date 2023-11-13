Франция планирует до конца года подготовить 7 тысяч украинских военных, - СМИ

В этом году Франция намерена подготовить 7000 украинских военных: некоторых в Польше, других на французских базах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Агентство отмечает, что партнеры Украины продолжают готовить военных, несмотря на нападение ХАМАСа на Израиль.

В этом году Франция намерена подготовить 7000 украинских военных - некоторых в Польше, других на французских базах - в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине.

Отмечается, что первоначальной целью миссии ЕС было подготовить 15 тысяч солдат, но теперь общая цифра должна достичь 35 тысяч к концу этого года. В Еврокомиссии говорят, что все, кроме трех из 27 стран-членов ЕС, а также Норвегия, не являющаяся членом ЕС, обеспечили учебные курсы.

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По данным Пентагона, Соединенные Штаты подготовили около 18 тысяч человек, в основном в Германии, и еще тысяча готовится.

За последние 17 месяцев в Британии 30 тысяч солдат досрочно прошли обучение. Правительство Великобритании говорит, что программа обучения является беспрецедентной со времен Второй мировой войны.

Помимо базовой подготовки с оружием, оказания первой медицинской помощи на поле боя и других навыков, инструкторы также передают специализированные военные ноу-хау, начиная от разминирования и ведения водных атак на борту небольших лодок до ремонта оборудования, подготовки офицеров и даже помощи украинским военным капелланам.

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