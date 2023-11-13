Франція планує до кінця року підготувати 7 тисяч українських військових, - ЗМІ

Цього року Франція має намір підготувати 7000 українських військових: деяких у Польщі, інших на французьких базах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Агенція зазначає, що партнери України продовжують готувати військових попри напад ХАМАСу на Ізраїль.

Цього року Франція має намір підготувати 7000 українських військових - деяких у Польщі, інших на французьких базах - у рамках місії ЄС з військової допомоги Україні.

Зазначається, що початковою метою ЄС було підготувати 15 тисяч захисників, але тепер загальна цифра має досягти 35 тисяч до кінця цього року. У Єврокомісії кажуть, що всі, крім трьох із 27 країн-членів ЄС, а також Норвегія, яка не є членом ЄС, забезпечили навчальні курси.

За даними Пентагону, Сполучені Штати підготували близько 18 тисяч військових, в основному в Німеччині, і ще тисяча готується.

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За останні 17 місяців у Британії 30 тисяч солдатів достроково пройшли вишкіл. Уряд Великої Британії каже, що програма навчання є безпрецедентною з часів Другої світової війни.

Крім базової підготовки зі зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою та інших навичок, інструктори також передають спеціалізовані військові ноу-хау, починаючи від розмінування та ведення водних атак на борту невеликих човнів до ремонту обладнання, підготовки офіцерів і навіть допомоги українським військовим капеланам.

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