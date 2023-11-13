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Новини Допомога Україні
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Італія хоче підтримувати Україну не лише постачанням зброї, - глава МЗС Таяні

таяні

Італія має намір продовжувати підтримувати Україну в усіх аспектах, а не лише постачанням зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rai News.

"Італія хоче продовжувати підтримувати Україну з усіх точок зору, не тільки поставками зброї", - заявив він.

Міністр зауважив, що Україні також потрібна допомога, спрямована на потреби населення.

"Ми побачимо, коли восьмий пакет буде обговорюватися з італійського боку. Ми повинні допомогти страждаючому цивільному населенню, на яке чекає зима", - наголосив Таяні.

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Міністр додав, що Італія "не підписувала" контракти в рамках європейського плану з постачання боєприпасів в Україну.

Автор: 

Італія (1590) допомога і підтримка (1170) Таяні Антоніо (75)


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"дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі"
сер Уінстон Черчиль
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13.11.2023 16:17 Відповісти
напевне, італія таким чином довела до відома, про скорочення допомоги зброєю
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13.11.2023 16:52 Відповісти
А чим іще? Постачанням бабла на "Мазераті" для зелених?
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13.11.2023 16:24 Відповісти
Bravissimo ! Avanti !
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13.11.2023 16:24 Відповісти
Люди з людьми..
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13.11.2023 16:39 Відповісти
 
 