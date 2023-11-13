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Італія хоче підтримувати Україну не лише постачанням зброї, - глава МЗС Таяні
Італія має намір продовжувати підтримувати Україну в усіх аспектах, а не лише постачанням зброї.
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rai News.
"Італія хоче продовжувати підтримувати Україну з усіх точок зору, не тільки поставками зброї", - заявив він.
Міністр зауважив, що Україні також потрібна допомога, спрямована на потреби населення.
"Ми побачимо, коли восьмий пакет буде обговорюватися з італійського боку. Ми повинні допомогти страждаючому цивільному населенню, на яке чекає зима", - наголосив Таяні.
Міністр додав, що Італія "не підписувала" контракти в рамках європейського плану з постачання боєприпасів в Україну.
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