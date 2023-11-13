Минобороны начало проект рекрутинга в ВСУ
Министерство обороны Украины начинает проект по рекрутингу в Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.
Соответствующий договор подписали заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и глава организации Lobby X Владислав Грезев. Рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно.
"Проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его/ее гражданский опыт будет наиболее полезен. В ближайшее время в рамках проекта мы планируем подписать следующие соглашения с рекрутинговыми компаниями", - сообщила Калмыкова.
В Lobby X отметили, что имеют большой опыт поиска кадров для ВСУ. "Армии нужны люди разных профессий – от гранатометчиков и минометчиков до программистов и поваров. Сотрудничество с Министерством обороны позволит масштабировать работу, которую мы проводили", — сказал Грезев.
Минобороны ведет переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства.
Посмотреть какие вакансии ищут в ВСУ, уже сейчас можно по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А от у нас бронь на чиновників 1 млн... і я не знаю в держслужбі таких посад які не можуть жінки замінити... Багато кого в тилу не треба ... особливо блок постів біля західних кордонів... є багато де копати ухилянтів не тільки в студентів... Броні всяким виробникам газованої води і т.д.
А що маємо на "вихлопі"? - ̶др̶о̶н̶и̶ дрочилово від розенблатів! І ще 12 млрд гривень додатково?
широкоговисокого командира можуть перевести куди завгодно. А от вийти із армії вже ніхто не дасть якщо нема конкретних підстав при яких можна взагалі не мобілізуватись. Короч, зеленим муфлонам не вистачає духу справедливо мобілізувать всих, а тому підтягують найобки.
Якщо хтось хворий в сім'ї
Наявність дітей
Навчання у вузі
Мобілізація потрібна навіть тоді коли і не було наступів і коли і не було загиблих
Бо воїнів треба замінювати вони не можуть бути без ротації
Є такі що вже рік не були вдома
Мабуть вже і сил немає воювати треба трохи відпочити
Хтось скаже що людей не вистачає
Людей вистачить, якщо Україна буде постійно отримувати зброю, і свою виготовляти і не заморожувати конфлікт бо тоді кацапи знову з ще більшою силою підуть війною і тоді Україна не витримає
З ВУЗів мобілізовувати?
Але Україні після війни потрібні будуть дуже багато вчителів, лікарів треба підготувати молодих спеціалістів
Следующие этапы - должны дойти, что набирать солдат 45-60 лет в армию идиотизм.
Наступний крок - будуть ще й гроші з рекрутерів брати?
У нас рабство відновили?
Колись так робили, бо лишалися по 5-10 дітей, тобто майбутнє нації яких треба було ставити на ноги і виховувати. В такому разі жінка як продовжувач нації дійсно була необхідна в хаті. Але!
Сьогодні багато жінок не мають дітей і не дуже їх хочуть мати .
Я не чув щоб якась жінка сказала: "от чоловіки повертаються каліками. Вони герої, щож і я в такому разі буду народжувати дітей поки зможу народжувати щоб відновити населення коханої України!" Я не чув таке. Ви чули?
В результаті ми маємо таку цікаву річь:
Голосують і обирають владу і жінки і чоловіки.
Воювати ідуть і гинуть виключно чоловіки.
Жінка залишається з майном і без дітей абсолютно вільна ( я не маю на увазі сім'ї)
Спокійнісінько використовує майно і кохається з іноземцями
( А навіщо їй якщо навіть і цілий але психологічно "нестабільний" українець після фронту?)
Демографія країни не підвищується і українець як такий все одно вимирає. ( Виключаючи на деякий час сім'ї Ахметових, Пінчуків, кучмів, татарових, начальників тцк, прикордонників, митників і чиновників)
Якось виходить що права і обов'язки не для всіх статей рівні і в такому випадку матимо не дуже привабливий результат.
В Ізраілі жінки служать не для прикраси війська.
Основна позиція - "жива стіна".
Що робили з конфіскованими активами? Серед них були і є індустріальні спроможності.
Людей з спортзалів шкіл перемістили по контейнерах, а готелі та зони відпочинку ворогів більше 9 місяців на паузі!!!!
Банки роблять гроші
Агрохолдинги 'толкають" зерно наче вже не треба сіяти. Кернел, взагалі, пропонував польським інвесторам викупити їх частки. Монополісти хренові!
Оборонпром розгребли по частинками
і самі встановлюють цінників. Як приклад склад з танковими двигунами, чи "українська броня - здається пашинського". Богуслаєв теж, саме. Гладковські, які прилади висоти для літаків гоняли через 4 країни щоб здорожчали...
А у нас реформа - рекрутинг. Це типу, відмазка для мітингуючих родичів.
Дайте достойну зарплатню воїнам та гарантії підтримки державою у результаті каліцтва та смерті своїх захисників і в Україні на буде проблем з мобілізацією.
Нєє, держава на своїх хоче залишитися. Щоб і грошей не дати і придумати щось інше, щоб мобілізувати народ до лав війська.
Рекрутери- вербувальники з вашими "методами" - туди ж саме.
Почніть вже, блазні йо..ані, з зміни керівництва, а не "кроваті переставлять у публічном доме".
Країну пускають з молотка...