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Новости Война
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Минобороны начало проект рекрутинга в ВСУ

війна,зсу

Министерство обороны Украины начинает проект по рекрутингу в Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Соответствующий договор подписали заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и глава организации Lobby X Владислав Грезев. Рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно.

"Проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его/ее гражданский опыт будет наиболее полезен. В ближайшее время в рамках проекта мы планируем подписать следующие соглашения с рекрутинговыми компаниями", - сообщила Калмыкова.

Читайте также: Сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации, этот вопрос урегулируют, - Минобороны. ВИДЕО

В Lobby X отметили, что имеют большой опыт поиска кадров для ВСУ. "Армии нужны люди разных профессий – от гранатометчиков и минометчиков до программистов и поваров. Сотрудничество с Министерством обороны позволит масштабировать работу, которую мы проводили", — сказал Грезев.

Минобороны ведет переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства.

Посмотреть какие вакансии ищут в ВСУ, уже сейчас можно по ссылке.

Автор: 

Минобороны (9449) мобилизация (2829) ВСУ (6732) Калмыкова Наталья (22)


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Топ комментарии
+31
Це як? Заламали, скрутили зі словами :"ти маєш право обирати де служити..."?
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13.11.2023 20:08 Ответить
+21
Ну кому вы чешете? Пехота нужна, а всё остальное это замануха
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13.11.2023 20:15 Ответить
+15
Ну взагалі мутна тема, бо коли потрапляєш в армію, то наказом широкого високого командира можуть перевести куди завгодно. А от вийти із армії вже ніхто не дасть якщо нема конкретних підстав при яких можна взагалі не мобілізуватись. Короч, зеленим муфлонам не вистачає духу справедливо мобілізувать всих, а тому підтягують найобки.
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13.11.2023 20:17 Ответить
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схемка-темка
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13.11.2023 20:03 Ответить
Як ти думаєш, за що воюють ті українці які зараз на нулі? Просто цікаво це почути від тилового хом'ячка.
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14.11.2023 10:51 Ответить
Вам, троликам роботу дєнєжну підкинули ?
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14.11.2023 12:26 Ответить
Це як? Заламали, скрутили зі словами :"ти маєш право обирати де служити..."?
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13.11.2023 20:08 Ответить
Це теж саме! У цій канфети обгортка інша !
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13.11.2023 21:41 Ответить
Війни виграють не кількістю армій.
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13.11.2023 20:43 Ответить
А чим?
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14.11.2023 06:30 Ответить
Вмінням
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14.11.2023 08:17 Ответить
Цього замало для перемоги
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14.11.2023 08:53 Ответить
Немцы на немках женятся, адекватные люди создают семью с ровней. Рожать они будут от арабов, и вид иметь как наши беженки из Газы.
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14.11.2023 09:56 Ответить
немки не красивые
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14.11.2023 12:38 Ответить
Нація існує поки спроможна захищати себе. Судячи з твоїх слів, ти тиловий хом'ячок не збираєшся виходити на захист нації. То чому ти вирішив що ти її частина?
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14.11.2023 10:55 Ответить
Iгната-юрисконсультантом повiтряних сил, резнiка-мендЖОРом-бухгалтером по закупiвлям! Схеми чьоткие, рекрути на часi...
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13.11.2023 20:11 Ответить
починайте з вузів! там 300 тисяч поховалось від мобілізації 30 плюс! цілу армію ухилянтів збирете!
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13.11.2023 20:13 Ответить
Ну таке
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13.11.2023 20:26 Ответить
Ну не 300 а всього 78 тис, тому закон і підвис не побачили великого ефекту.... і не факт що вони всі будуть придатні....
А от у нас бронь на чиновників 1 млн... і я не знаю в держслужбі таких посад які не можуть жінки замінити... Багато кого в тилу не треба ... особливо блок постів біля західних кордонів... є багато де копати ухилянтів не тільки в студентів... Броні всяким виробникам газованої води і т.д.
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13.11.2023 20:48 Ответить
Дійсно - без чиновнтків держава не зможе обійтись , а без студентів - запросто !
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14.11.2023 10:12 Ответить
Як чиновників всіх можна замінити жінками так і студентів.... якого чиновника не можна замінити???
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14.11.2023 11:06 Ответить
Це сарказм був ...
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14.11.2023 17:06 Ответить
Ну кому вы чешете? Пехота нужна, а всё остальное это замануха
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13.11.2023 20:15 Ответить
Піхотинься
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13.11.2023 20:27 Ответить
Кількість дронів ФПВ з червня до назараз - виросла в 10 раз . Один до десяти. І ростена фронті в геометричній прогресії. Кількімть виділених коштів 12 млрд гривень тіки на фпв дрони до кінця цього року а це сотні тисяч штук.
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13.11.2023 21:10 Ответить
для лохів
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13.11.2023 21:42 Ответить
/уряд виділив 40 млрд грн для інвестиції в українських виробників БПЛА/ Шмигаль, 2023 р./
А що маємо на "вихлопі"? - ̶др̶о̶н̶и̶ дрочилово від розенблатів! І ще 12 млрд гривень додатково?
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14.11.2023 09:34 Ответить
Решта вакансій, не смертників на нулі - вже зайняті.
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14.11.2023 06:32 Ответить
))))))) Країна зелених поні.)))))))
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13.11.2023 20:16 Ответить
по ходу ще одна "схемка" - яйця вже "проковтнули"...
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13.11.2023 20:17 Ответить
Ну взагалі мутна тема, бо коли потрапляєш в армію, то наказом широкого високого командира можуть перевести куди завгодно. А от вийти із армії вже ніхто не дасть якщо нема конкретних підстав при яких можна взагалі не мобілізуватись. Короч, зеленим муфлонам не вистачає духу справедливо мобілізувать всих, а тому підтягують найобки.
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13.11.2023 20:17 Ответить
оператор дрона это зачастую не более чем километр от нуля
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13.11.2023 21:09 Ответить
Операторів дронів також гине багато не всі сидять в бункерах.... за ними йде полювання...
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13.11.2023 21:28 Ответить
Кацапоязичний , ти що фільмів передививсь ? Оператор дрона іноді не то, що на нулі , а вилазить навіть в сіру зону....плюс їх , як і артилеристів при потраплянні в полон майже не міняють, а жорстоко катують і вбивають.
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13.11.2023 21:50 Ответить
Якась дурня. Нічого не ясно. В армії усе за наказом. Що значить туди хочу, туди не хочу ??
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13.11.2023 20:28 Ответить
В Україні є кого мобілізувати але Україна багатьох звільнила від мобілізації
Якщо хтось хворий в сім'ї
Наявність дітей
Навчання у вузі
Мобілізація потрібна навіть тоді коли і не було наступів і коли і не було загиблих
Бо воїнів треба замінювати вони не можуть бути без ротації
Є такі що вже рік не були вдома
Мабуть вже і сил немає воювати треба трохи відпочити
Хтось скаже що людей не вистачає
Людей вистачить, якщо Україна буде постійно отримувати зброю, і свою виготовляти і не заморожувати конфлікт бо тоді кацапи знову з ще більшою силою підуть війною і тоді Україна не витримає
З ВУЗів мобілізовувати?
Але Україні після війни потрібні будуть дуже багато вчителів, лікарів треба підготувати молодих спеціалістів
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13.11.2023 20:32 Ответить
інтересно хто з програмістів котрі получають навіть на початку карєри від 1 тисячі доларів захоче добровільно та ще й безкоштовно виконувати якусь подібну роботу?
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13.11.2023 20:40 Ответить
Спочатку треба відкликати з фронту людей рідкіх спеціальностей, інженерів-електронщиків, конструкторів тощо. Бо як вже зазначали - нічого серійного серйозного окрім модульного складання FPV-дронім наразі немає. Можливо щось робиться, але нам не кажуть, але не думаю, що щось масштабно-серійне. Але ж цього робити ніхто не буде. А це і могло б стати тим самим першим кроком до рекрутингу. Бо ви скоро електрика грамотного не знайдете. Але знаючи, що держава тебе обов'язково намахає - не думаю, що буде багато бажаючих. Як сьогодні в дописах написав хтось з користувачів в якійсь темі: "П@здато в країні мешкають "уважаємиє люді", а борги перед державою в справі захисту намалювалися у нас, кріпаків". Цей весь рекрутинг розіб'ється вщент об кар'єриста комбата/комбрига, якому взагалі "всє еті єврапейскіє тєрміни" ні про що не кажуть, який вчився за радянськими підручниками і перенавчатися вже не хоче. Тому що з віком це важче і у багатьох немає бажання. Не кажу про геть усіх, але як казав один персонаж: "Маємо те, що маємо"
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13.11.2023 20:44 Ответить
Абсолютно вірно, мій родич електронщик, що мав досвід 20+ років ремонту електронних приладів, подався до ЗСУ і йому не запропонували роботи за цим фахом.
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13.11.2023 20:54 Ответить
у нас єлектронщиков как вщей на собаке
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13.11.2023 20:56 Ответить
Айтішніків дійсно в нас як гівна ,тільки до цих пір техніка в нас вся китайська ,наші спєци навіть примітивну" мильницю" не можуть виробити.
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13.11.2023 21:17 Ответить
Саме такий коментар був стосовно програмістів. Досить тролінга. Шахтарі вже закінчилися
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13.11.2023 21:20 Ответить
Для початку добре, особливо враховуючи, що послуги комерційних рекрутерів надаються безкоштовно.
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13.11.2023 20:45 Ответить
МО закупило партію нових бусиків?
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13.11.2023 20:50 Ответить
мене возьмите , я поваром пойду
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13.11.2023 20:55 Ответить
додік
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13.11.2023 21:12 Ответить
Так Буданов ще весною збирався на відпочинок в Ялту, .
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13.11.2023 21:20 Ответить
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13.11.2023 21:33 Ответить
Ще одна кацапня не мита вилізла....
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13.11.2023 21:52 Ответить
Ти диви жива кацапня (поки)....ти чому тут сидиш рюсиш щвайна ? Шнель на могилізацію за пукіна і за сраліна, ато всі лади калини розберуть,.
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13.11.2023 21:59 Ответить
Рюсиш швайна ти втікла від могилізації ? Куди в казахстан чи грузію ? А хто ж дохнути буде за пукіна і за сраліна....вже більше трьохсот тисяч кацапів здохло, а ти втік як **** позорна....не гарно.
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13.11.2023 22:09 Ответить
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13.11.2023 20:56 Ответить
Що проблема з гарматним м"ясом , так пройдіться по київським (і не тільки київським )ресторанам , де гуляє наша бидлоеліта ,яка має круті іномарки ,от вам і майбутні механіки- водії ,
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13.11.2023 21:13 Ответить
Починайте із прокурорів, суддів і податківців. Для них Україна надала усе: хатинки, машинки, статки на декілька поколінь. Вони її будуть завзято захищати. Бо без неї вони ніхто. Звичайні корупційні злочинці, для яких не так багато місця у цивільному світі
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13.11.2023 21:24 Ответить
Дошли уже до рекрутинга - хорошо.
Следующие этапы - должны дойти, что набирать солдат 45-60 лет в армию идиотизм.
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13.11.2023 22:13 Ответить
"Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно"

Наступний крок - будуть ще й гроші з рекрутерів брати?
У нас рабство відновили?
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13.11.2023 22:21 Ответить
Я може підніму непопулярну тему, але чому жінок не призивають?
Колись так робили, бо лишалися по 5-10 дітей, тобто майбутнє нації яких треба було ставити на ноги і виховувати. В такому разі жінка як продовжувач нації дійсно була необхідна в хаті. Але!
Сьогодні багато жінок не мають дітей і не дуже їх хочуть мати .
Я не чув щоб якась жінка сказала: "от чоловіки повертаються каліками. Вони герої, щож і я в такому разі буду народжувати дітей поки зможу народжувати щоб відновити населення коханої України!" Я не чув таке. Ви чули?
В результаті ми маємо таку цікаву річь:
Голосують і обирають владу і жінки і чоловіки.
Воювати ідуть і гинуть виключно чоловіки.
Жінка залишається з майном і без дітей абсолютно вільна ( я не маю на увазі сім'ї)
Спокійнісінько використовує майно і кохається з іноземцями
( А навіщо їй якщо навіть і цілий але психологічно "нестабільний" українець після фронту?)
Демографія країни не підвищується і українець як такий все одно вимирає. ( Виключаючи на деякий час сім'ї Ахметових, Пінчуків, кучмів, татарових, начальників тцк, прикордонників, митників і чиновників)
Якось виходить що права і обов'язки не для всіх статей рівні і в такому випадку матимо не дуже привабливий результат.
В Ізраілі жінки служать не для прикраси війська.
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13.11.2023 22:23 Ответить
Я вважаю,що якщо вільні українські жінки не бажають воювати,то їх борг та обов'язок перед Батьківщиною,та перед тими хто захистив їх країну-це одружуватися з скаліченими воїнами,щоб доглядати їх все своє життя та турбуватися про них,народжувати їм дітей,а не стрибати в ЄС по членах поляків,німців,чехів,в пошуках багатенького лоха,якому можна сісти на шию,та прилаштувати свого вареника як найвигідніше та ситніше.
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13.11.2023 22:37 Ответить
Які ж ви хворі!!!Ви дійсно вважаете, що більшість українських жінок мріють виїхати за кордон та знайти собі там папіка- іноземця??? Хто вам таку х...ню в голови вклав???
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14.11.2023 08:14 Ответить
Подоляцький гівно-бот,йди на йух)))
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14.11.2023 08:44 Ответить
Тобі треба до психолога, поки не запізно. Запустиш- то вже психіатри будуть намагатися допомогти.
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14.11.2023 10:48 Ответить
Тут неадекватів у коментах завжди вистачало. Не звертайте уваги на того з психотравмою на статевому підгоунті.
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14.11.2023 10:46 Ответить
А ти де служиш?
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14.11.2023 10:49 Ответить
З гвардіями то само.
Основна позиція - "жива стіна".
Що робили з конфіскованими активами? Серед них були і є індустріальні спроможності.
Людей з спортзалів шкіл перемістили по контейнерах, а готелі та зони відпочинку ворогів більше 9 місяців на паузі!!!!
Банки роблять гроші
Агрохолдинги 'толкають" зерно наче вже не треба сіяти. Кернел, взагалі, пропонував польським інвесторам викупити їх частки. Монополісти хренові!
Оборонпром розгребли по частинками
і самі встановлюють цінників. Як приклад склад з танковими двигунами, чи "українська броня - здається пашинського". Богуслаєв теж, саме. Гладковські, які прилади висоти для літаків гоняли через 4 країни щоб здорожчали...
А у нас реформа - рекрутинг. Це типу, відмазка для мітингуючих родичів.
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14.11.2023 01:01 Ответить
Весь досвід Lobby X в рекрутингу для ЗСУ це атоматична розсилка емейлів.
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14.11.2023 01:17 Ответить
Лиса очкастий яйцебрєх вже воює?
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14.11.2023 07:54 Ответить
не зрозумів за "безкоштовно". По мобілізації зробіть "безкоштовно" і нащо ці зміни назв з одної на іншу? Добровольців теж "безкоштовно". І не буде питань по податкам "для місцевих громад".
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14.11.2023 08:36 Ответить
Архитекторы нужны на войне? А после войны?
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14.11.2023 10:03 Ответить
Вони там у Києві дебіли. Ми що не маємо родичів та друзів з війни? Не знаємо відношення держави до солдат?
Дайте достойну зарплатню воїнам та гарантії підтримки державою у результаті каліцтва та смерті своїх захисників і в Україні на буде проблем з мобілізацією.
Нєє, держава на своїх хоче залишитися. Щоб і грошей не дати і придумати щось інше, щоб мобілізувати народ до лав війська.
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14.11.2023 10:10 Ответить
А нахріна тоді потрібні ТЦК?
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14.11.2023 12:11 Ответить
ТЦК - ПНХ
Рекрутери- вербувальники з вашими "методами" - туди ж саме.
Почніть вже, блазні йо..ані, з зміни керівництва, а не "кроваті переставлять у публічном доме".
Країну пускають з молотка...
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14.11.2023 12:37 Ответить
 
 