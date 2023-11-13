Минобороны начало проект рекрутинга в ВСУ

Министерство обороны Украины начинает проект по рекрутингу в Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Соответствующий договор подписали заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и глава организации Lobby X Владислав Грезев. Рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно.

"Проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его/ее гражданский опыт будет наиболее полезен. В ближайшее время в рамках проекта мы планируем подписать следующие соглашения с рекрутинговыми компаниями", - сообщила Калмыкова.

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В Lobby X отметили, что имеют большой опыт поиска кадров для ВСУ. "Армии нужны люди разных профессий – от гранатометчиков и минометчиков до программистов и поваров. Сотрудничество с Министерством обороны позволит масштабировать работу, которую мы проводили", — сказал Грезев.

Минобороны ведет переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства.

Посмотреть какие вакансии ищут в ВСУ, уже сейчас можно по ссылке.