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Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ

війна,зсу

Міністерство оборони України розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

Відповідний договір підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно.

"Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями", — повідомила Калмикова.

У Lobby X зауважили, що мають великий досвід у пошуку кадрів для ЗСУ. "Армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили", — сказав Грезєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони разом з Мінцифрою запустять експеримент щодо можливості обрати військову спеціальність під час мобілізації

Зазначається, що Міноборони веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування.

Подивитись які вакансії шукають у ЗСУ вже зараз можна за посиланням.

Автор: 

Міноборони (7513) мобілізація (3140) ЗСУ (7714) Калмикова Наталія (30)


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Топ коментарі
+31
Це як? Заламали, скрутили зі словами :"ти маєш право обирати де служити..."?
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13.11.2023 20:08 Відповісти
+21
Ну кому вы чешете? Пехота нужна, а всё остальное это замануха
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13.11.2023 20:15 Відповісти
+15
Ну взагалі мутна тема, бо коли потрапляєш в армію, то наказом широкого високого командира можуть перевести куди завгодно. А от вийти із армії вже ніхто не дасть якщо нема конкретних підстав при яких можна взагалі не мобілізуватись. Короч, зеленим муфлонам не вистачає духу справедливо мобілізувать всих, а тому підтягують найобки.
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13.11.2023 20:17 Відповісти
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13.11.2023 20:03 Відповісти
Як ти думаєш, за що воюють ті українці які зараз на нулі? Просто цікаво це почути від тилового хом'ячка.
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14.11.2023 10:51 Відповісти
Вам, троликам роботу дєнєжну підкинули ?
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14.11.2023 12:26 Відповісти
Це як? Заламали, скрутили зі словами :"ти маєш право обирати де служити..."?
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13.11.2023 20:08 Відповісти
Це теж саме! У цій канфети обгортка інша !
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13.11.2023 21:41 Відповісти
Війни виграють не кількістю армій.
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13.11.2023 20:43 Відповісти
А чим?
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14.11.2023 06:30 Відповісти
Вмінням
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14.11.2023 08:17 Відповісти
Цього замало для перемоги
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14.11.2023 08:53 Відповісти
Немцы на немках женятся, адекватные люди создают семью с ровней. Рожать они будут от арабов, и вид иметь как наши беженки из Газы.
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14.11.2023 09:56 Відповісти
немки не красивые
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14.11.2023 12:38 Відповісти
Нація існує поки спроможна захищати себе. Судячи з твоїх слів, ти тиловий хом'ячок не збираєшся виходити на захист нації. То чому ти вирішив що ти її частина?
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14.11.2023 10:55 Відповісти
Iгната-юрисконсультантом повiтряних сил, резнiка-мендЖОРом-бухгалтером по закупiвлям! Схеми чьоткие, рекрути на часi...
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13.11.2023 20:11 Відповісти
починайте з вузів! там 300 тисяч поховалось від мобілізації 30 плюс! цілу армію ухилянтів збирете!
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13.11.2023 20:13 Відповісти
Ну таке
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13.11.2023 20:26 Відповісти
Ну не 300 а всього 78 тис, тому закон і підвис не побачили великого ефекту.... і не факт що вони всі будуть придатні....
А от у нас бронь на чиновників 1 млн... і я не знаю в держслужбі таких посад які не можуть жінки замінити... Багато кого в тилу не треба ... особливо блок постів біля західних кордонів... є багато де копати ухилянтів не тільки в студентів... Броні всяким виробникам газованої води і т.д.
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13.11.2023 20:48 Відповісти
Дійсно - без чиновнтків держава не зможе обійтись , а без студентів - запросто !
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14.11.2023 10:12 Відповісти
Як чиновників всіх можна замінити жінками так і студентів.... якого чиновника не можна замінити???
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14.11.2023 11:06 Відповісти
Це сарказм був ...
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14.11.2023 17:06 Відповісти
Ну кому вы чешете? Пехота нужна, а всё остальное это замануха
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13.11.2023 20:15 Відповісти
Піхотинься
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13.11.2023 20:27 Відповісти
Кількість дронів ФПВ з червня до назараз - виросла в 10 раз . Один до десяти. І ростена фронті в геометричній прогресії. Кількімть виділених коштів 12 млрд гривень тіки на фпв дрони до кінця цього року а це сотні тисяч штук.
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13.11.2023 21:10 Відповісти
для лохів
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13.11.2023 21:42 Відповісти
/уряд виділив 40 млрд грн для інвестиції в українських виробників БПЛА/ Шмигаль, 2023 р./
А що маємо на "вихлопі"? - ̶др̶о̶н̶и̶ дрочилово від розенблатів! І ще 12 млрд гривень додатково?
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14.11.2023 09:34 Відповісти
Решта вакансій, не смертників на нулі - вже зайняті.
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14.11.2023 06:32 Відповісти
))))))) Країна зелених поні.)))))))
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13.11.2023 20:16 Відповісти
по ходу ще одна "схемка" - яйця вже "проковтнули"...
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13.11.2023 20:17 Відповісти
Ну взагалі мутна тема, бо коли потрапляєш в армію, то наказом широкого високого командира можуть перевести куди завгодно. А от вийти із армії вже ніхто не дасть якщо нема конкретних підстав при яких можна взагалі не мобілізуватись. Короч, зеленим муфлонам не вистачає духу справедливо мобілізувать всих, а тому підтягують найобки.
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13.11.2023 20:17 Відповісти
оператор дрона это зачастую не более чем километр от нуля
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13.11.2023 21:09 Відповісти
Операторів дронів також гине багато не всі сидять в бункерах.... за ними йде полювання...
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13.11.2023 21:28 Відповісти
Кацапоязичний , ти що фільмів передививсь ? Оператор дрона іноді не то, що на нулі , а вилазить навіть в сіру зону....плюс їх , як і артилеристів при потраплянні в полон майже не міняють, а жорстоко катують і вбивають.
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13.11.2023 21:50 Відповісти
Якась дурня. Нічого не ясно. В армії усе за наказом. Що значить туди хочу, туди не хочу ??
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13.11.2023 20:28 Відповісти
В Україні є кого мобілізувати але Україна багатьох звільнила від мобілізації
Якщо хтось хворий в сім'ї
Наявність дітей
Навчання у вузі
Мобілізація потрібна навіть тоді коли і не було наступів і коли і не було загиблих
Бо воїнів треба замінювати вони не можуть бути без ротації
Є такі що вже рік не були вдома
Мабуть вже і сил немає воювати треба трохи відпочити
Хтось скаже що людей не вистачає
Людей вистачить, якщо Україна буде постійно отримувати зброю, і свою виготовляти і не заморожувати конфлікт бо тоді кацапи знову з ще більшою силою підуть війною і тоді Україна не витримає
З ВУЗів мобілізовувати?
Але Україні після війни потрібні будуть дуже багато вчителів, лікарів треба підготувати молодих спеціалістів
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13.11.2023 20:32 Відповісти
інтересно хто з програмістів котрі получають навіть на початку карєри від 1 тисячі доларів захоче добровільно та ще й безкоштовно виконувати якусь подібну роботу?
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13.11.2023 20:40 Відповісти
Спочатку треба відкликати з фронту людей рідкіх спеціальностей, інженерів-електронщиків, конструкторів тощо. Бо як вже зазначали - нічого серійного серйозного окрім модульного складання FPV-дронім наразі немає. Можливо щось робиться, але нам не кажуть, але не думаю, що щось масштабно-серійне. Але ж цього робити ніхто не буде. А це і могло б стати тим самим першим кроком до рекрутингу. Бо ви скоро електрика грамотного не знайдете. Але знаючи, що держава тебе обов'язково намахає - не думаю, що буде багато бажаючих. Як сьогодні в дописах написав хтось з користувачів в якійсь темі: "П@здато в країні мешкають "уважаємиє люді", а борги перед державою в справі захисту намалювалися у нас, кріпаків". Цей весь рекрутинг розіб'ється вщент об кар'єриста комбата/комбрига, якому взагалі "всє еті єврапейскіє тєрміни" ні про що не кажуть, який вчився за радянськими підручниками і перенавчатися вже не хоче. Тому що з віком це важче і у багатьох немає бажання. Не кажу про геть усіх, але як казав один персонаж: "Маємо те, що маємо"
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13.11.2023 20:44 Відповісти
Абсолютно вірно, мій родич електронщик, що мав досвід 20+ років ремонту електронних приладів, подався до ЗСУ і йому не запропонували роботи за цим фахом.
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13.11.2023 20:54 Відповісти
у нас єлектронщиков как вщей на собаке
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13.11.2023 20:56 Відповісти
Айтішніків дійсно в нас як гівна ,тільки до цих пір техніка в нас вся китайська ,наші спєци навіть примітивну" мильницю" не можуть виробити.
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13.11.2023 21:17 Відповісти
Саме такий коментар був стосовно програмістів. Досить тролінга. Шахтарі вже закінчилися
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13.11.2023 21:20 Відповісти
Для початку добре, особливо враховуючи, що послуги комерційних рекрутерів надаються безкоштовно.
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13.11.2023 20:45 Відповісти
МО закупило партію нових бусиків?
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13.11.2023 20:50 Відповісти
мене возьмите , я поваром пойду
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13.11.2023 20:55 Відповісти
додік
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13.11.2023 21:12 Відповісти
Так Буданов ще весною збирався на відпочинок в Ялту, .
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13.11.2023 21:20 Відповісти
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13.11.2023 21:33 Відповісти
Ще одна кацапня не мита вилізла....
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13.11.2023 21:52 Відповісти
Ти диви жива кацапня (поки)....ти чому тут сидиш рюсиш щвайна ? Шнель на могилізацію за пукіна і за сраліна, ато всі лади калини розберуть,.
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13.11.2023 21:59 Відповісти
Рюсиш швайна ти втікла від могилізації ? Куди в казахстан чи грузію ? А хто ж дохнути буде за пукіна і за сраліна....вже більше трьохсот тисяч кацапів здохло, а ти втік як **** позорна....не гарно.
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13.11.2023 22:09 Відповісти
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13.11.2023 20:56 Відповісти
Що проблема з гарматним м"ясом , так пройдіться по київським (і не тільки київським )ресторанам , де гуляє наша бидлоеліта ,яка має круті іномарки ,от вам і майбутні механіки- водії ,
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13.11.2023 21:13 Відповісти
Починайте із прокурорів, суддів і податківців. Для них Україна надала усе: хатинки, машинки, статки на декілька поколінь. Вони її будуть завзято захищати. Бо без неї вони ніхто. Звичайні корупційні злочинці, для яких не так багато місця у цивільному світі
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13.11.2023 21:24 Відповісти
Дошли уже до рекрутинга - хорошо.
Следующие этапы - должны дойти, что набирать солдат 45-60 лет в армию идиотизм.
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13.11.2023 22:13 Відповісти
"Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно"

Наступний крок - будуть ще й гроші з рекрутерів брати?
У нас рабство відновили?
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13.11.2023 22:21 Відповісти
Я може підніму непопулярну тему, але чому жінок не призивають?
Колись так робили, бо лишалися по 5-10 дітей, тобто майбутнє нації яких треба було ставити на ноги і виховувати. В такому разі жінка як продовжувач нації дійсно була необхідна в хаті. Але!
Сьогодні багато жінок не мають дітей і не дуже їх хочуть мати .
Я не чув щоб якась жінка сказала: "от чоловіки повертаються каліками. Вони герої, щож і я в такому разі буду народжувати дітей поки зможу народжувати щоб відновити населення коханої України!" Я не чув таке. Ви чули?
В результаті ми маємо таку цікаву річь:
Голосують і обирають владу і жінки і чоловіки.
Воювати ідуть і гинуть виключно чоловіки.
Жінка залишається з майном і без дітей абсолютно вільна ( я не маю на увазі сім'ї)
Спокійнісінько використовує майно і кохається з іноземцями
( А навіщо їй якщо навіть і цілий але психологічно "нестабільний" українець після фронту?)
Демографія країни не підвищується і українець як такий все одно вимирає. ( Виключаючи на деякий час сім'ї Ахметових, Пінчуків, кучмів, татарових, начальників тцк, прикордонників, митників і чиновників)
Якось виходить що права і обов'язки не для всіх статей рівні і в такому випадку матимо не дуже привабливий результат.
В Ізраілі жінки служать не для прикраси війська.
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13.11.2023 22:23 Відповісти
Я вважаю,що якщо вільні українські жінки не бажають воювати,то їх борг та обов'язок перед Батьківщиною,та перед тими хто захистив їх країну-це одружуватися з скаліченими воїнами,щоб доглядати їх все своє життя та турбуватися про них,народжувати їм дітей,а не стрибати в ЄС по членах поляків,німців,чехів,в пошуках багатенького лоха,якому можна сісти на шию,та прилаштувати свого вареника як найвигідніше та ситніше.
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13.11.2023 22:37 Відповісти
Які ж ви хворі!!!Ви дійсно вважаете, що більшість українських жінок мріють виїхати за кордон та знайти собі там папіка- іноземця??? Хто вам таку х...ню в голови вклав???
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14.11.2023 08:14 Відповісти
Подоляцький гівно-бот,йди на йух)))
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14.11.2023 08:44 Відповісти
Тобі треба до психолога, поки не запізно. Запустиш- то вже психіатри будуть намагатися допомогти.
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14.11.2023 10:48 Відповісти
Тут неадекватів у коментах завжди вистачало. Не звертайте уваги на того з психотравмою на статевому підгоунті.
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14.11.2023 10:46 Відповісти
А ти де служиш?
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14.11.2023 10:49 Відповісти
З гвардіями то само.
Основна позиція - "жива стіна".
Що робили з конфіскованими активами? Серед них були і є індустріальні спроможності.
Людей з спортзалів шкіл перемістили по контейнерах, а готелі та зони відпочинку ворогів більше 9 місяців на паузі!!!!
Банки роблять гроші
Агрохолдинги 'толкають" зерно наче вже не треба сіяти. Кернел, взагалі, пропонував польським інвесторам викупити їх частки. Монополісти хренові!
Оборонпром розгребли по частинками
і самі встановлюють цінників. Як приклад склад з танковими двигунами, чи "українська броня - здається пашинського". Богуслаєв теж, саме. Гладковські, які прилади висоти для літаків гоняли через 4 країни щоб здорожчали...
А у нас реформа - рекрутинг. Це типу, відмазка для мітингуючих родичів.
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14.11.2023 01:01 Відповісти
Весь досвід Lobby X в рекрутингу для ЗСУ це атоматична розсилка емейлів.
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14.11.2023 01:17 Відповісти
Лиса очкастий яйцебрєх вже воює?
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14.11.2023 07:54 Відповісти
не зрозумів за "безкоштовно". По мобілізації зробіть "безкоштовно" і нащо ці зміни назв з одної на іншу? Добровольців теж "безкоштовно". І не буде питань по податкам "для місцевих громад".
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14.11.2023 08:36 Відповісти
Архитекторы нужны на войне? А после войны?
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14.11.2023 10:03 Відповісти
Вони там у Києві дебіли. Ми що не маємо родичів та друзів з війни? Не знаємо відношення держави до солдат?
Дайте достойну зарплатню воїнам та гарантії підтримки державою у результаті каліцтва та смерті своїх захисників і в Україні на буде проблем з мобілізацією.
Нєє, держава на своїх хоче залишитися. Щоб і грошей не дати і придумати щось інше, щоб мобілізувати народ до лав війська.
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14.11.2023 10:10 Відповісти
А нахріна тоді потрібні ТЦК?
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14.11.2023 12:11 Відповісти
ТЦК - ПНХ
Рекрутери- вербувальники з вашими "методами" - туди ж саме.
Почніть вже, блазні йо..ані, з зміни керівництва, а не "кроваті переставлять у публічном доме".
Країну пускають з молотка...
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14.11.2023 12:37 Відповісти
 
 