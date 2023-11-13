Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ

Міністерство оборони України розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

Відповідний договір підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно.

"Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями", — повідомила Калмикова.

У Lobby X зауважили, що мають великий досвід у пошуку кадрів для ЗСУ. "Армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили", — сказав Грезєв.

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Зазначається, що Міноборони веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування.

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