Министр обороны Израиля Галлант: ХАМАС потерял контроль над Газой

Террористическая группировка ХАМАС потеряла контроль над городом Газа, боевики убегают на юг.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

"Нет никакой силы ХАМАСа, способной остановить ЦАХАЛ. Армия обороны Израиля достигает каждой поставленной цели. Организация ХАМАС потеряла контроль над Газой. Террористы убегают на юг. Гражданские лица грабят и разрушают базы ХАМАСа. У них нет доверия к правительству", - сообщил Галл.

По его словам, израильские войска наступают в соответствии с планами.

Галлант добавил, что в последние дни ЦАХАЛ активизировал деятельность против тоннелей ХАМАСа.

"Мы работаем в соответствии с поставленными задачами. У нас нет секундомера. У нас есть цели. Мы добьемся своих целей", - отметил он.

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