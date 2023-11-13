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Министр обороны Израиля Галлант: ХАМАС потерял контроль над Газой

газа,цахал,ізраїль

Террористическая группировка ХАМАС потеряла контроль над городом Газа, боевики убегают на юг.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

"Нет никакой силы ХАМАСа, способной остановить ЦАХАЛ. Армия обороны Израиля достигает каждой поставленной цели. Организация ХАМАС потеряла контроль над Газой. Террористы убегают на юг. Гражданские лица грабят и разрушают базы ХАМАСа. У них нет доверия к правительству", - сообщил Галл.

По его словам, израильские войска наступают в соответствии с планами.

Галлант добавил, что в последние дни ЦАХАЛ активизировал деятельность против тоннелей ХАМАСа.

"Мы работаем в соответствии с поставленными задачами. У нас нет секундомера. У нас есть цели. Мы добьемся своих целей", - отметил он.

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Автор: 

Газа (58) Израиль (2065) Хамас (193) Галлант Йоав (4)


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Топ комментарии
+20
Перемоги вам
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13.11.2023 22:25 Ответить
+15
Міністр оборони Ізраїлю Галлант: ХАМАС втратив контроль над Газою

Отож!
Галлантне поводження з ворогом творить дива!
)))
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13.11.2023 22:24 Ответить
+9
Думаю, він все розуміє і відрубує гідрі ту кінцівку, яка перед ним.
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13.11.2023 22:34 Ответить
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Міністр оборони Ізраїлю Галлант: ХАМАС втратив контроль над Газою

Отож!
Галлантне поводження з ворогом творить дива!
)))
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13.11.2023 22:24 Ответить
Перемоги вам
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13.11.2023 22:25 Ответить
просто этот галлант в упор не видит кацапов за спиной у хамаса...
прозрение колысь наступит...
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13.11.2023 22:31 Ответить
Думаю, він все розуміє і відрубує гідрі ту кінцівку, яка перед ним.
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13.11.2023 22:34 Ответить
бачать, а що це змінює?
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13.11.2023 22:34 Ответить
стєкловаті огнєупорной ніц...
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13.11.2023 22:40 Ответить
можливо тому і вирішили знищити хамас щоб і інші бачили, що кацапи їх можуть тільки використати, підставити, а потім покинути.
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13.11.2023 22:56 Ответить
майже випадковий набір слів. давня консерва?
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14.11.2023 00:19 Ответить
то ти про що,юний жидоугрофінобурят?
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14.11.2023 18:38 Ответить
ну в "тебе" і родовід - жидоугрофінобурят! тепер зрозуміло, чому така мова
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15.11.2023 19:38 Ответить
просто Ти мабуть сліпий і прозріння до Тебе так і не наступило.?Прозріння до Ізраїлю про те.що за спиною "хамасятників " стоїть3,14рація саме тепер і наступило
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13.11.2023 22:55 Ответить
брєд...де факі ***** від натаньяху?
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13.11.2023 23:00 Ответить
Ізраїль обійдеться без рашистських методів "факі ***** від натаньяху"Це було би саме простіше і без ніякої шкоди куйлу.Ізраїль придумає, а може вже придумав,як "віддячити " рашистському куйлу,котрий насилав і інструкторів і зброю в сектор Газа, для вбивства "хамасятниками" ,мирних жителів Ізраїлю
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13.11.2023 23:05 Ответить
та да,дулі крутити у кишенях ваші вміють...
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13.11.2023 23:09 Ответить
та да , що вміють, те вміють.Набережну сектора Гази вже ізраїльські бульдозери рівняють, "хамасятники" зробили "тапочки",ну а так то ти правий про кишені
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14.11.2023 00:08 Ответить
Керівники Хамас доларові міліардери тому можуть і самі трохи притупляти зір у деяких політиків...
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13.11.2023 23:44 Ответить
Верно, так же как и Zутин нефтегазовыми деньгами через европейских чиновников свои интересы лоббирует.
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14.11.2023 09:15 Ответить
вірно....спонсорів пора відстрілювати...
тупими каменюками..
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14.11.2023 18:44 Ответить
 
 