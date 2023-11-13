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Новини
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Міністр оборони Ізраїлю Галлант: ХАМАС втратив контроль над Газою

газа,цахал,ізраїль

Терористичне угруповання ХАМАС втратило контроль над містом Газа, бойовики тікають на південь.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

"Немає жодної сили ХАМАСу, здатної зупинити ЦАХАЛ. Армія оборони Ізраїлю досягає кожної поставленої цілі. Організація ХАМАС втратила контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні особи грабують руйнують бази ХАМАСу. У них немає довіри до уряду", - повідомив Галлант.

За його словами, ізраїльські війська наступають відповідно до планів.

Галлант додав, що останніми днями ЦАХАЛ активізував діяльність проти тунелів ХАМАСу.

"Ми працюємо відповідно до поставлених завдань. У нас немає секундоміра. У нас є цілі. Ми доб'ємося своїх цілей", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху: "Перемир’я з ХАМАС не буде, поки бойовики не звільнять заручників"

Газа (28) Ізраїль (1792) Хамас (197) Галлант Йоав (5)


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Топ коментарі
+20
Перемоги вам
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13.11.2023 22:25 Відповісти
+15
Міністр оборони Ізраїлю Галлант: ХАМАС втратив контроль над Газою

Отож!
Галлантне поводження з ворогом творить дива!
)))
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13.11.2023 22:24 Відповісти
+9
Думаю, він все розуміє і відрубує гідрі ту кінцівку, яка перед ним.
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13.11.2023 22:34 Відповісти
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Міністр оборони Ізраїлю Галлант: ХАМАС втратив контроль над Газою

Отож!
Галлантне поводження з ворогом творить дива!
)))
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13.11.2023 22:24 Відповісти
Перемоги вам
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13.11.2023 22:25 Відповісти
просто этот галлант в упор не видит кацапов за спиной у хамаса...
прозрение колысь наступит...
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13.11.2023 22:31 Відповісти
Думаю, він все розуміє і відрубує гідрі ту кінцівку, яка перед ним.
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13.11.2023 22:34 Відповісти
бачать, а що це змінює?
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13.11.2023 22:34 Відповісти
стєкловаті огнєупорной ніц...
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13.11.2023 22:40 Відповісти
можливо тому і вирішили знищити хамас щоб і інші бачили, що кацапи їх можуть тільки використати, підставити, а потім покинути.
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13.11.2023 22:56 Відповісти
майже випадковий набір слів. давня консерва?
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14.11.2023 00:19 Відповісти
то ти про що,юний жидоугрофінобурят?
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14.11.2023 18:38 Відповісти
ну в "тебе" і родовід - жидоугрофінобурят! тепер зрозуміло, чому така мова
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15.11.2023 19:38 Відповісти
просто Ти мабуть сліпий і прозріння до Тебе так і не наступило.?Прозріння до Ізраїлю про те.що за спиною "хамасятників " стоїть3,14рація саме тепер і наступило
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13.11.2023 22:55 Відповісти
брєд...де факі ***** від натаньяху?
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13.11.2023 23:00 Відповісти
Ізраїль обійдеться без рашистських методів "факі ***** від натаньяху"Це було би саме простіше і без ніякої шкоди куйлу.Ізраїль придумає, а може вже придумав,як "віддячити " рашистському куйлу,котрий насилав і інструкторів і зброю в сектор Газа, для вбивства "хамасятниками" ,мирних жителів Ізраїлю
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13.11.2023 23:05 Відповісти
та да,дулі крутити у кишенях ваші вміють...
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13.11.2023 23:09 Відповісти
та да , що вміють, те вміють.Набережну сектора Гази вже ізраїльські бульдозери рівняють, "хамасятники" зробили "тапочки",ну а так то ти правий про кишені
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14.11.2023 00:08 Відповісти
Керівники Хамас доларові міліардери тому можуть і самі трохи притупляти зір у деяких політиків...
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13.11.2023 23:44 Відповісти
Верно, так же как и Zутин нефтегазовыми деньгами через европейских чиновников свои интересы лоббирует.
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14.11.2023 09:15 Відповісти
вірно....спонсорів пора відстрілювати...
тупими каменюками..
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14.11.2023 18:44 Відповісти
 
 