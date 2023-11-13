Міністр оборони Ізраїлю Галлант: ХАМАС втратив контроль над Газою

Терористичне угруповання ХАМАС втратило контроль над містом Газа, бойовики тікають на південь.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

"Немає жодної сили ХАМАСу, здатної зупинити ЦАХАЛ. Армія оборони Ізраїлю досягає кожної поставленої цілі. Організація ХАМАС втратила контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні особи грабують руйнують бази ХАМАСу. У них немає довіри до уряду", - повідомив Галлант.

За його словами, ізраїльські війська наступають відповідно до планів.

Галлант додав, що останніми днями ЦАХАЛ активізував діяльність проти тунелів ХАМАСу.

"Ми працюємо відповідно до поставлених завдань. У нас немає секундоміра. У нас є цілі. Ми доб'ємося своїх цілей", - зазначив він.

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