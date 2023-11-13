Блинкен провел встречу со Свириденко и Ермаком в Вашингтоне. ФОТО
Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился в Вашингтоне с украинской делегацией в составе первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Во встрече также приняли участие: исполняющая обязанности первого заместителя государственного секретаря США, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, заместитель помощника государственного секретаря США по Европе и Евразии Крис Смит и другие представители Госдепартамента.
Отмечается, что руководитель ОП проинформировал Блинкена о ситуации на фронте и приоритетных потребностях сил обороны Украины. Отдельно было отмечено важность предоставления средств противовоздушной обороны.
Также отмечалась важность скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности на выполнение Совместной декларации G7 о поддержке нашей страны.
В ходе встречи стороны обсудили усиление санкционного давления на страну-агрессора и выработку механизма направления замороженных российских активов на восстановление Украины.
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Вчора він пиляє ролик "Атаки на Залужного и Червинского / В США узнали: Ермак подозревается в шпионаже / №608- Юрий Швец",
а сьогодні з цим шпійоном цілий Блінкен ручкається і зустрічає очолювану ним делегацію.
На дух не переношу функціонера Єрмака, але ж хоч якусь клепку в голові треба мати!
З.І.: Березі я б теж не вірив. В нього свої цілі.
Я нікому не вірю, всю інформацію потрібно перевіряти, але Береза - це непогане джерело тієї інформації.
"Я категорично відкидаю заяву про те, що Україна "дуже корумпована". Такі виклики існують по всьому світу, але наведіть мені приклад якоїсь іншої країни, яка в умовах такої жахливої війни проводила би реформи таких масштабів", - зазначив він..
Буратіно й його адвокати хочуть відкритого засідання, щоби назвати ФСБешне погоняло Єрмака , а суддя каже- не можу бо це військова таємниця , а адовкаіти кажуть -в матеріалах справи немає на це доказів ...Чомусь хочеться вирити коли Пудєль сказав А про Єрмака то скаже й Б ...
4 серпня 2023р
"Сьогодні ОП в особі Зеленського, Єрмака та їхніх посіпак вкотре продемонстрував свій цинізм і аморальність. Після даних мною свідчень у НАБУ у справі про держзраду Деркача та участі в цій справі вищих посадовців держави, в мене були проведені незаконні обшуки, метою яких є знаходження будь-якого компромату, який може бути використаний для моєї дискредитації", - сказав Дубінський.
Він також заявив: метою обшуків нібито є "вилучення чернеток протоколів допиту у справі Деркача", де Дубінський наводить "факти участі в цій держзраді Деркача Офісу президента, який стимулював народних депутатів до участі в цих пресконференціях, створював слідчі комісії Верховної Ради по "плівкам Байдена-Порошенка", для того, щоб дискредитувати одного з кандидатів у президенти та легалізувати всю цю інформацію".
Потім була пресконференція ВАЗеленського в Маріїнському, з обісцянкою продовження
розпереслідування Пороха. Далі, звинувачення Америкою деркача- дубінського в роботі на москву та санкції.
Саме тому і захлохло це щоу з плівками.
з нашоі країни 😠
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02AbZy7TmkxaFokQoqC6GYNGaSnCWf84tDHEW2URFxWfe9nuFBEZBKsLzvxAq9vmRXl?__cft__[0]=AZVR2AfzbU2hUYnO1CF6C4HJbPETEvjbtKkyPyGxNXgX13krfmKA7I0kLXhGKolvxQclHVsDG9Xt8Lq7RDqjfcFLWEelK3a-bZKFdFjufw7paA6-94zdZZ3MAFlp_t4PHofFYIUwJzT1PIEur9Isc_S-42U19Tn29mx4bpF8ieyPvQ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
бо такої структури в державі нема
у боневтіка є а у України нема
Американцы пригласили на переговоры того кто что то решает, кто держит рычаги управления в своих руках.
А представьте, поехали без Ермака. На любой вопрос, отвечали бы, нам нужно посоветоваться, и звонили бы Ермаку.
Почему так получилось? Это вопросы не к Блинкину.
Политикой Франции управлял "поп" Ришелье, мадам Помпадур.
Жизнь не терпит пустоты.
НЕ ВІДДАВ ЧЕСТЬ ЗЕЗРАДНИКУ - генерал Муженко ! Він відчував , чим закінчиться обрання уклоніста хворого
зЕКлуб блатних- корупціонерів- колаборантів.
"ЗробилиРазом", лядь.
Візит Єрмака в США терміново починають маскувати наспіх створеною делегацією віце-прем'єра Свириденко. Анекдот в тому, що Свириденко в США теж ніхто не посилав і розпорядження про відрядження станом на
09-00 13.11.2023 по Кабінету міністрів відсутнє. В розкладі держсекретаря США Блінкена немає ніякої "делегації", є лише Єрмак.
https://www.state.gov/public-schedule-november-13-2023/
На "зустріч" з "делегацією" в 7-00 по м.ч. зігнали працівників посольства під виглядом "української діаспори".
Стаття 106. Президент України:
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
Візит офіційний візит Єрмака в США є прямим актом передачі конституційних обов'язків президента України, що передбачено лише в випадку його смерті, недієздатності, або звільнення в результаті імпічменту. Фактично - це акт державного перевороту.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
Держсекретар США, голова дипломатичної служби США, формально третя (фактично друга) особа в державній ієрархії США. Ця особа зустрічається з головою офісу президента України, який не має жодного офіційного статусу і навіть не є державним службовцем. "Дипломатія - це мистецтво жестів" (Лабрюйер). В даному випадку жест дуже простий - офіційні особи США не мають бажання контактувати з українськими офіційними особами.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
Ось тільки передати повноваження президент може ВИКЛЮЧНО, другій особі держави- Голові Верховної Ради.
Тому, ...
"Фактично - це акт державного перевороту."
що передбачено лише в випадку його смерті, недієздатності, або звільнення в результаті імпічменту.
Фактично - це акт державного перевороту.😠
понос?
передоз?
зе арестован?
Где бубочка?
Почему заведующий канц.товарами не на работе в офисе его преза?
Блинкен вызвал Ермака в Вашингтон на фоне развязанной кремлём и его агентурой в Украине новой волны нападок на Залужного и ряда других генералов с целью их смещения
видимо, агенту Козырю в ходе беседы рассказали кое-что из досье американских спецслужб, после чего МО Украины спотыкаясь сообщило, что никаких планов устранения Залужного не существует
затем Блинкен срочно вылетел в Калифорнию для организации встречи Байдена и Си, а председателю ОКНШ генералу Брауну поручил дозвониться до Залужного и рассказать ему о результате порки Ермака
неосвещённым остаётся вопрос, могли ли американцы вообще арестовать Козыря, объявив его российским шпионом
по крайней мере, исключать это нельзя
где-то в маскве патрушев завыл