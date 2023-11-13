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Блинкен провел встречу со Свириденко и Ермаком в Вашингтоне. ФОТО

блінкен,єрмак

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился в Вашингтоне с украинской делегацией в составе первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Во встрече также приняли участие: исполняющая обязанности первого заместителя государственного секретаря США, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, заместитель помощника государственного секретаря США по Европе и Евразии Крис Смит и другие представители Госдепартамента.

Отмечается, что руководитель ОП проинформировал Блинкена о ситуации на фронте и приоритетных потребностях сил обороны Украины. Отдельно было отмечено важность предоставления средств противовоздушной обороны.

Блинкен провел встречу со Свириденко и Ермаком в Вашингтоне 01

Также отмечалась важность скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности на выполнение Совместной декларации G7 о поддержке нашей страны.

В ходе встречи стороны обсудили усиление санкционного давления на страну-агрессора и выработку механизма направления замороженных российских активов на восстановление Украины.

Читайте также: Блинкен о помощи Украине: США имеют четкий план действий

Автор: 

США (27316) Свириденко Юлия (141) Ермак Андрей (1277) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+26
Вже наввіть Зелю з собою не бере. Їздить і представляє державу якийсь завгосп, який навіть не є держслужбовцем.
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13.11.2023 22:55 Ответить
+21
13.‎11.‎2023

Візит Єрмака в США терміново починають маскувати наспіх створеною делегацією віце-прем'єра Свириденко. Анекдот в тому, що Свириденко в США теж ніхто не посилав і розпорядження про відрядження станом на
09-00 ‎13.‎11.‎2023 по Кабінету міністрів відсутнє. В розкладі держсекретаря США Блінкена немає ніякої "делегації", є лише Єрмак.
https://www.state.gov/public-schedule-november-13-2023/
На "зустріч" з "делегацією" в 7-00 по м.ч. зігнали працівників посольства під виглядом "української діаспори".

Стаття 106. Президент України:
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

Візит офіційний візит Єрмака в США є прямим актом передачі конституційних обов'язків президента України, що передбачено лише в випадку його смерті, недієздатності, або звільнення в результаті імпічменту. Фактично - це акт державного перевороту.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1

Держсекретар США, голова дипломатичної служби США, формально третя (фактично друга) особа в державній ієрархії США. Ця особа зустрічається з головою офісу президента України, який не має жодного офіційного статусу і навіть не є державним службовцем. "Дипломатія - це мистецтво жестів" (Лабрюйер). В даному випадку жест дуже простий - офіційні особи США не мають бажання контактувати з українськими офіційними особами.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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13.11.2023 23:00 Ответить
+17
Як для мене , все виглядає жахливо із цією недолугою делегацією
з нашоі країни 😠
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13.11.2023 22:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Все Єрмака заарештували - він не встигне вичистити усіх генералів в ЗСУ
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13.11.2023 22:34 Ответить
Ви якісь особливі ліки вживаєте?
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13.11.2023 22:36 Ответить
по собі не судіть - не усім же сидіти на порошку
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13.11.2023 22:42 Ответить
ваші підтримувачі зареєструваоичся учора -вони вже від порошку відійшли?
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13.11.2023 22:53 Ответить
Чого ти чекав від фанатки швеця?
Вчора він пиляє ролик "Атаки на Залужного и Червинского / В США узнали: Ермак подозревается в шпионаже / №608- Юрий Швец",
а сьогодні з цим шпійоном цілий Блінкен ручкається і зустрічає очолювану ним делегацію.
На дух не переношу функціонера Єрмака, але ж хоч якусь клепку в голові треба мати!
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13.11.2023 23:01 Ответить
Те що там написано схоже на сарказм, але те що адепти секти КДБ-шника Швеця досить агресивна зграйка - це факт. Але вони такі смішні у своєму біснуванні =>
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13.11.2023 23:11 Ответить
нут трохи серед ботів є прасвєтльонних-згарйка від Швеця...
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13.11.2023 23:20 Ответить
І хто ж у вас сьогодні "бот"?
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13.11.2023 23:25 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/sitka-rosijskih-spetssluzhb-aktivizuvalas-na-stseni-kolishnij-ofitser-kdb-yurij-shvets.htm
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14.11.2023 02:02 Ответить
Та, місцева божевільна. Якби я не бачив, що ця мадам щодня вивалює, то теж сприйняв би за сарказм, та з огляду на системність більше схоже на білу гарячку.
З.І.: Березі я б теж не вірив. В нього свої цілі.
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13.11.2023 23:25 Ответить
стратех ітіть твого ЗЕ
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13.11.2023 23:28 Ответить
Там цейво, до тебе в локацію агент Козирь приїхав. Біжи хоч за горло потримайся.
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13.11.2023 23:40 Ответить
Що означає: "Березі я б теж не вірив"?
Я нікому не вірю, всю інформацію потрібно перевіряти, але Береза - це непогане джерело тієї інформації.
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13.11.2023 23:29 Ответить
ну а Ви браво ботів підтримуєте
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13.11.2023 23:35 Ответить
Та хто "бот" то, та кого я підтримав? І чим підтримав?
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13.11.2023 23:39 Ответить
Гончар вважає ботами всіх, в кого дата реєстрації пізніше неї. Я ж кажу, патологія
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13.11.2023 23:46 Ответить
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13.11.2023 23:49 Ответить
скоріше людина не поїла травневих шашликів у 2022 році, тому тверезо мислить.
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14.11.2023 08:09 Ответить
Ага. Ті дві чарівні пані біля нього - це ж конвоїри.
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13.11.2023 22:37 Ответить
ой переплутала - він його підняв до свого статусу ДЕРЖСЕКРЕТАРА ...
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13.11.2023 22:41 Ответить
То хай вже у США його залишають. Хай його Трамп до себе в радники візьме.
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13.11.2023 22:44 Ответить
ну хіба не пипець - республіканці не дають голосів за допомогу Україні , бо країною рулить НЕКОНСТІТУЦІЙНИЙ мародер=зрадник ... а тут оце ручкання?
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13.11.2023 22:49 Ответить
😄😄😄
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14.11.2023 01:14 Ответить
Аби ж то.
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14.11.2023 00:58 Ответить
Секретутка проінформувала про ситуацію на фронті. Типу така сама як Блінкен.
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13.11.2023 22:35 Ответить
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13.11.2023 22:37 Ответить
А чому у Вас росийсьмовнi гифчiкi , iнколи подзраджуете?
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13.11.2023 22:55 Ответить
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак категорично не згоден із твердженням ексголови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про масштаби корупції в Україні.

"Я категорично відкидаю заяву про те, що Україна "дуже корумпована". Такі виклики існують по всьому світу, але наведіть мені приклад якоїсь іншої країни, яка в умовах такої жахливої війни проводила би реформи таких масштабів", - зазначив він..
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13.11.2023 22:40 Ответить
тут потрібно поправити "******* він"
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13.11.2023 22:54 Ответить
СУД НЕ ОБРАВ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ ДУБІНСЬКОМУ
Буратіно й його адвокати хочуть відкритого засідання, щоби назвати ФСБешне погоняло Єрмака , а суддя каже- не можу бо це військова таємниця , а адовкаіти кажуть -в матеріалах справи немає на це доказів ...Чомусь хочеться вирити коли Пудєль сказав А про Єрмака то скаже й Б ...

4 серпня 2023р

"Сьогодні ОП в особі Зеленського, Єрмака та їхніх посіпак вкотре продемонстрував свій цинізм і аморальність. Після даних мною свідчень у НАБУ у справі про держзраду Деркача та участі в цій справі вищих посадовців держави, в мене були проведені незаконні обшуки, метою яких є знаходження будь-якого компромату, який може бути використаний для моєї дискредитації", - сказав Дубінський.

Він також заявив: метою обшуків нібито є "вилучення чернеток протоколів допиту у справі Деркача", де Дубінський наводить "факти участі в цій держзраді Деркача Офісу президента, який стимулював народних депутатів до участі в цих пресконференціях, створював слідчі комісії Верховної Ради по "плівкам Байдена-Порошенка", для того, щоб дискредитувати одного з кандидатів у президенти та легалізувати всю цю інформацію".
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14.11.2023 01:08 Ответить
Дубінський разом із Деркачом Пороха тоді мочили..
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14.11.2023 02:05 Ответить
На замовлення ВИЩИХ ПОСАДОВИХ ОСОБ ДЕРЖАВИ.
Потім була пресконференція ВАЗеленського в Маріїнському, з обісцянкою продовження розпереслідування Пороха. Далі, звинувачення Америкою деркача- дубінського в роботі на москву та санкції.
Саме тому і захлохло це щоу з плівками.
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14.11.2023 08:53 Ответить
Ну ось, цей кнур таки в "камуфляжику". Чхати воно хотіло на дрескод та протокол. Таки мабуть будуть й результати, особливо у Конгресі...
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13.11.2023 22:40 Ответить
Формально, українську делегацію очолює Свириденко, але, фактично, Єрмак. Зверніть увагу, що не Свириденко, а Єрмак сидить в центрі навпроти Блінкена.
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13.11.2023 22:40 Ответить
Ні. Блінкен сидить напроти пустой проміжності між Дєрмаком і Свириденко. То фотографу дали задачу сфотографувати с такого ракурсу, мовби Блінкен напроти Дєрмака
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13.11.2023 22:48 Ответить
й по праву руку у ньго наша послиця , як палагаєцца
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13.11.2023 22:51 Ответить
Я за Трампа
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13.11.2023 22:43 Ответить
******** так шифруются....
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13.11.2023 22:47 Ответить
тепер їх швець трахне усім кодлом одночасно...
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13.11.2023 22:44 Ответить
Ой ****ь !
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13.11.2023 22:44 Ответить
Як для мене , все виглядає жахливо із цією недолугою делегацією
з нашоі країни 😠
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13.11.2023 22:44 Ответить
це пустопорожня делегація ФОРМУЛИ ПЕРЕМОГИ від вови. ЇЇзначення НУЛЬ! Якщо не дві речі - або знешкодження Єрмака чи або ПІДНЯТТЯ ЙОГО СТАТУСУ (відмивання)
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13.11.2023 22:58 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVR2AfzbU2hUYnO1CF6C4HJbPETEvjbtKkyPyGxNXgX13krfmKA7I0kLXhGKolvxQclHVsDG9Xt8Lq7RDqjfcFLWEelK3a-bZKFdFjufw7paA6-94zdZZ3MAFlp_t4PHofFYIUwJzT1PIEur9Isc_S-42U19Tn29mx4bpF8ieyPvQ&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVR2AfzbU2hUYnO1CF6C4HJbPETEvjbtKkyPyGxNXgX13krfmKA7I0kLXhGKolvxQclHVsDG9Xt8Lq7RDqjfcFLWEelK3a-bZKFdFjufw7paA6-94zdZZ3MAFlp_t4PHofFYIUwJzT1PIEur9Isc_S-42U19Tn29mx4bpF8ieyPvQ&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02AbZy7TmkxaFokQoqC6GYNGaSnCWf84tDHEW2URFxWfe9nuFBEZBKsLzvxAq9vmRXl?__cft__[0]=AZVR2AfzbU2hUYnO1CF6C4HJbPETEvjbtKkyPyGxNXgX13krfmKA7I0kLXhGKolvxQclHVsDG9Xt8Lq7RDqjfcFLWEelK3a-bZKFdFjufw7paA6-94zdZZ3MAFlp_t4PHofFYIUwJzT1PIEur9Isc_S-42U19Tn29mx4bpF8ieyPvQ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
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13.11.2023 22:45 Ответить
Уявляю, як важко притомній людині посміхатися та рукатися з хитрожопим бидлом і крадієм - мєнєджером прізідєнта дипломатія - інколи якесь збочення
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14.11.2023 01:28 Ответить
Зе тупий ******,на якого у Єрмака величезний компромат,він посрать без дозволу Єрмака не ходить
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13.11.2023 22:50 Ответить
Неужели Зе его премьером поставит)))
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13.11.2023 22:46 Ответить
Завхоз рєшаєт.🤦
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13.11.2023 22:46 Ответить
Це якийсь позор ..........
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13.11.2023 22:48 Ответить
Це повний абзац...кацапський агент просить допомоги для України ...
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13.11.2023 22:50 Ответить
а держсекретару США не соромно зустрічатись з секретарками неіснуючого офісу???
бо такої структури в державі нема
у боневтіка є а у України нема
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13.11.2023 22:52 Ответить
Ну він же зустрічається з Гретою Тумберг, різними кінозірками і спортсменами. Мабуть із Далай Ламою зустрівся би (хоча в нього навіть офісу немає), і з афганськими польовими командирами зустрівся би, та хоч з чортом би зустрівся, якщо б це дало результат
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13.11.2023 22:57 Ответить
Та який сором?? Вони туди вже шаурму на смотрини возили .))
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14.11.2023 01:31 Ответить
Ми не українчики, це ти - вкраїнчик
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13.11.2023 22:58 Ответить
а чого ти закусив пейси дуже незручно все вірно Ви не вкраїнчики
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13.11.2023 23:03 Ответить
Кацап дуже тупо працює на ІПСО, ніби українці - це антисиміти
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14.11.2023 07:51 Ответить
А не любов до семітів, це антисемітизм?
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14.11.2023 08:05 Ответить
Вже наввіть Зелю з собою не бере. Їздить і представляє державу якийсь завгосп, який навіть не є держслужбовцем.
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13.11.2023 22:55 Ответить
Боневтік вперще залишився без нагляду, чи дермак до нього свого смотрящего всеж приставив ? Чомусь нема відосика сьогодні мабуть забухав
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13.11.2023 23:01 Ответить
офіційна секретарка приїхала на переговори,ну це якийсь зашквар повний.Чувак якого ніхто не обирав, який кіосками торгував приїхав на зустріч з Блінкеном.Вони реально там тупі чи вдають хорошу міну...?
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13.11.2023 22:55 Ответить
Вам шашечки или ехать?
Американцы пригласили на переговоры того кто что то решает, кто держит рычаги управления в своих руках.
А представьте, поехали без Ермака. На любой вопрос, отвечали бы, нам нужно посоветоваться, и звонили бы Ермаку.
Почему так получилось? Это вопросы не к Блинкину.
Политикой Франции управлял "поп" Ришелье, мадам Помпадур.
Жизнь не терпит пустоты.
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13.11.2023 23:45 Ответить
не тупі , вони ЗРАДНИКИ ,мародери -бариги , а нарід МОВЧАЗНЕ ЗОМБІ телемарафону Единий ,
НЕ ВІДДАВ ЧЕСТЬ ЗЕЗРАДНИКУ - генерал Муженко ! Він відчував , чим закінчиться обрання уклоніста хворого
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14.11.2023 00:01 Ответить
Ні їх просто, що відбувається в Україніповністю влаштовує.
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14.11.2023 08:06 Ответить
Єлдаку вже й ЗЄля не потрібен для закордонних поїздок.
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13.11.2023 22:56 Ответить
В такий важкий, відповідальний час немає жодного професіонала, з яким можна було б вести перемовини і хто б представляв інтереси України.
зЕКлуб блатних- корупціонерів- колаборантів.
"ЗробилиРазом", лядь.
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13.11.2023 22:57 Ответить
А тобi у 14 казав , буде отаке ! Привiт як Киiв , церква?
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13.11.2023 23:10 Ответить
13.‎11.‎2023

Візит Єрмака в США терміново починають маскувати наспіх створеною делегацією віце-прем'єра Свириденко. Анекдот в тому, що Свириденко в США теж ніхто не посилав і розпорядження про відрядження станом на
09-00 ‎13.‎11.‎2023 по Кабінету міністрів відсутнє. В розкладі держсекретаря США Блінкена немає ніякої "делегації", є лише Єрмак.
https://www.state.gov/public-schedule-november-13-2023/
На "зустріч" з "делегацією" в 7-00 по м.ч. зігнали працівників посольства під виглядом "української діаспори".

Стаття 106. Президент України:
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

Візит офіційний візит Єрмака в США є прямим актом передачі конституційних обов'язків президента України, що передбачено лише в випадку його смерті, недієздатності, або звільнення в результаті імпічменту. Фактично - це акт державного перевороту.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1

Держсекретар США, голова дипломатичної служби США, формально третя (фактично друга) особа в державній ієрархії США. Ця особа зустрічається з головою офісу президента України, який не має жодного офіційного статусу і навіть не є державним службовцем. "Дипломатія - це мистецтво жестів" (Лабрюйер). В даному випадку жест дуже простий - офіційні особи США не мають бажання контактувати з українськими офіційними особами.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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13.11.2023 23:00 Ответить
от це дуже цікава інфа- картинка явно покриття - АЛЕ ЧОГО???
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13.11.2023 23:21 Ответить
"... є прямим актом передачі конституційних обов'язків президента України,"
Ось тільки передати повноваження президент може ВИКЛЮЧНО, другій особі держави- Голові Верховної Ради.
Тому, ...
"Фактично - це акт державного перевороту."
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14.11.2023 09:06 Ответить
А що з американської сторони не було кому організувати,чай -каву,що приїхав наш господарник?
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13.11.2023 23:11 Ответить
Офіційний візит Єрмака в США є прямим актом передачі конституційних обов'язків президента України,
що передбачено лише в випадку його смерті, недієздатності, або звільнення в результаті імпічменту.

Фактично - це акт державного перевороту.😠
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13.11.2023 23:18 Ответить
ну не спішіть - Блінкен не з такими ще ****** проводив зустрічі...
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13.11.2023 23:22 Ответить
Вiн в РНБО , може с гарантами зустiчатися .....
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13.11.2023 23:26 Ответить
Облиште. Просто Команданте Козир вирішив, що коли у Штатах і так усі знають, хто в Україні має реальну владу, то нахіба замість себе туди відправляти нарко-клована.
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14.11.2023 01:56 Ответить
Сподіваюсь що життя єрмака скоро трагічно закінчиться.
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13.11.2023 23:21 Ответить
Цей фсбешний гнида Дєрьмак, ще той козел. Як сказав Данилов, він "турист". Най його шляк трафить.
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13.11.2023 23:31 Ответить
Які дивні піруети дерьмака ? Пару місяців взад ходив набуньдючений і всіз лякав - хто проти мене з Бубою ? А...А ? Я зараз тільки подзвоню Саллі і всіх кінець. А тепер вигадує комбінації, щоб потрапити в США . Напевне, хоче доповісти що знайшли главного злодєя, Сашка, мама яккого любить швидкість.
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14.11.2023 00:28 Ответить
А "убієнного" брата хоч не згадував?
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14.11.2023 09:06 Ответить
Закривайте його в тюрязі, Україна нічого не втратить. Так ми бистріше інтегруємося!
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14.11.2023 00:38 Ответить
Де саме у Вашингтоні проводили зустріч ? Чи не у російському посольстві часом?
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14.11.2023 01:16 Ответить
А ми ще дивуємось бутафорним санкціям від США, які кацапи легко обходять. У них і політика бутафорна. Третя особа США приймає завгоспа зеленого ***** без жодних конституційних повноважень і з величезним корупційним шлейфом. Це ж треба адміністрації Байдена себе так компрометувати перед американським виборцем (не кажучи про українців) і дивуватись тому, що Трамп зберігає всі шанси на майбутніх виборах навіть із десятками звинувачень на сотні років ув'язнення
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14.11.2023 01:26 Ответить
А что регент от государства Украина вылез из под крыла Президента ?.
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14.11.2023 02:04 Ответить
Стаття "неправильну" назву має: треба "Блінкен провів зустріч з д"Єрмаком у присутності Свириденко"
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14.11.2023 02:42 Ответить
Зеленский всё?

понос?
передоз?
зе арестован?

Где бубочка?
Почему заведующий канц.товарами не на работе в офисе его преза?
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14.11.2023 02:46 Ответить
На швидко прочитав Конституцію і,о диво, не знайшов там поняття "офіс президента, його обов'язки, права"... Про "керівника офісу президента" також... то що виходить? Прес секретар дермака зелупенко передав йому свої повноваження? а може не передав, а тупо їх не мав? Це яке ж по черзі порушення Основного закону? Одні питання...
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14.11.2023 06:26 Ответить
ФСБ по відеоконференції приймало участь?
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14.11.2023 07:43 Ответить
А Єрмак яким боком? це яким треба бути неуком, що б в такий складний час посилати завгоспа замість міністра МЗС.
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14.11.2023 07:45 Ответить
сбавьте немного пыл
Блинкен вызвал Ермака в Вашингтон на фоне развязанной кремлём и его агентурой в Украине новой волны нападок на Залужного и ряда других генералов с целью их смещения
видимо, агенту Козырю в ходе беседы рассказали кое-что из досье американских спецслужб, после чего МО Украины спотыкаясь сообщило, что никаких планов устранения Залужного не существует
затем Блинкен срочно вылетел в Калифорнию для организации встречи Байдена и Си, а председателю ОКНШ генералу Брауну поручил дозвониться до Залужного и рассказать ему о результате порки Ермака
неосвещённым остаётся вопрос, могли ли американцы вообще арестовать Козыря, объявив его российским шпионом
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14.11.2023 08:12 Ответить
Американці про все "в курсях". Вони водять цього Єрмака як карася на заглотиші. Думаю, що і підкидають йому інфу для кацапів. Взагалі-то х-й зна на кого це падло працює...
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14.11.2023 08:44 Ответить
вполне возможно, что американцы перевербовали Ермака и теперь начнётся веселуха
по крайней мере, исключать это нельзя
где-то в маскве патрушев завыл
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14.11.2023 09:10 Ответить
Канцелярист-узурпатор провів перемовини з Держ.секретарем(!!!) В якості кого(???) Він же навіть не держ.службовець хоч якоїсь ланки! Звичайний агент "Козир" з фсб!
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14.11.2023 10:07 Ответить
 
 