Блинкен провел встречу со Свириденко и Ермаком в Вашингтоне. ФОТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился в Вашингтоне с украинской делегацией в составе первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Во встрече также приняли участие: исполняющая обязанности первого заместителя государственного секретаря США, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, заместитель помощника государственного секретаря США по Европе и Евразии Крис Смит и другие представители Госдепартамента.

Отмечается, что руководитель ОП проинформировал Блинкена о ситуации на фронте и приоритетных потребностях сил обороны Украины. Отдельно было отмечено важность предоставления средств противовоздушной обороны.

Также отмечалась важность скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности на выполнение Совместной декларации G7 о поддержке нашей страны.

В ходе встречи стороны обсудили усиление санкционного давления на страну-агрессора и выработку механизма направления замороженных российских активов на восстановление Украины.

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