Блінкен провів зустріч із Свириденко та Єрмаком у Вашингтоні. ФОТО
Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Вашингтоні з українською делегацією у складі першого віцепрем’єра – міністра економіки Юлії Свириденко та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
У зустрічі також взяли участь: виконувачка обов'язків першого заступника державного секретаря США, заступниця державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, заступник помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Кріс Сміт та інші представники Держдепартаменту.
Зазначається, що керівник ОП поінформував Блінкена про ситуацію на фронті та пріоритетні потреби сил оборони України. Окремо було наголошено на важливості надання засобів протиповітряної оборони.
Також наголошувалося на важливості якнайшвидшого укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії на виконання Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни.
Під час зустрічі сторони обговорили посилення санкційного тиску на країну-агресора та вироблення механізму спрямування заморожених російських активів на відбудову України.
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Вчора він пиляє ролик "Атаки на Залужного и Червинского / В США узнали: Ермак подозревается в шпионаже / №608- Юрий Швец",
а сьогодні з цим шпійоном цілий Блінкен ручкається і зустрічає очолювану ним делегацію.
На дух не переношу функціонера Єрмака, але ж хоч якусь клепку в голові треба мати!
З.І.: Березі я б теж не вірив. В нього свої цілі.
Я нікому не вірю, всю інформацію потрібно перевіряти, але Береза - це непогане джерело тієї інформації.
"Я категорично відкидаю заяву про те, що Україна "дуже корумпована". Такі виклики існують по всьому світу, але наведіть мені приклад якоїсь іншої країни, яка в умовах такої жахливої війни проводила би реформи таких масштабів", - зазначив він..
Буратіно й його адвокати хочуть відкритого засідання, щоби назвати ФСБешне погоняло Єрмака , а суддя каже- не можу бо це військова таємниця , а адовкаіти кажуть -в матеріалах справи немає на це доказів ...Чомусь хочеться вирити коли Пудєль сказав А про Єрмака то скаже й Б ...
4 серпня 2023р
"Сьогодні ОП в особі Зеленського, Єрмака та їхніх посіпак вкотре продемонстрував свій цинізм і аморальність. Після даних мною свідчень у НАБУ у справі про держзраду Деркача та участі в цій справі вищих посадовців держави, в мене були проведені незаконні обшуки, метою яких є знаходження будь-якого компромату, який може бути використаний для моєї дискредитації", - сказав Дубінський.
Він також заявив: метою обшуків нібито є "вилучення чернеток протоколів допиту у справі Деркача", де Дубінський наводить "факти участі в цій держзраді Деркача Офісу президента, який стимулював народних депутатів до участі в цих пресконференціях, створював слідчі комісії Верховної Ради по "плівкам Байдена-Порошенка", для того, щоб дискредитувати одного з кандидатів у президенти та легалізувати всю цю інформацію".
Потім була пресконференція ВАЗеленського в Маріїнському, з обісцянкою продовження
розпереслідування Пороха. Далі, звинувачення Америкою деркача- дубінського в роботі на москву та санкції.
Саме тому і захлохло це щоу з плівками.
з нашоі країни 😠
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02AbZy7TmkxaFokQoqC6GYNGaSnCWf84tDHEW2URFxWfe9nuFBEZBKsLzvxAq9vmRXl?__cft__[0]=AZVR2AfzbU2hUYnO1CF6C4HJbPETEvjbtKkyPyGxNXgX13krfmKA7I0kLXhGKolvxQclHVsDG9Xt8Lq7RDqjfcFLWEelK3a-bZKFdFjufw7paA6-94zdZZ3MAFlp_t4PHofFYIUwJzT1PIEur9Isc_S-42U19Tn29mx4bpF8ieyPvQ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
бо такої структури в державі нема
у боневтіка є а у України нема
Американцы пригласили на переговоры того кто что то решает, кто держит рычаги управления в своих руках.
А представьте, поехали без Ермака. На любой вопрос, отвечали бы, нам нужно посоветоваться, и звонили бы Ермаку.
Почему так получилось? Это вопросы не к Блинкину.
Политикой Франции управлял "поп" Ришелье, мадам Помпадур.
Жизнь не терпит пустоты.
НЕ ВІДДАВ ЧЕСТЬ ЗЕЗРАДНИКУ - генерал Муженко ! Він відчував , чим закінчиться обрання уклоніста хворого
зЕКлуб блатних- корупціонерів- колаборантів.
"ЗробилиРазом", лядь.
Візит Єрмака в США терміново починають маскувати наспіх створеною делегацією віце-прем'єра Свириденко. Анекдот в тому, що Свириденко в США теж ніхто не посилав і розпорядження про відрядження станом на
09-00 13.11.2023 по Кабінету міністрів відсутнє. В розкладі держсекретаря США Блінкена немає ніякої "делегації", є лише Єрмак.
https://www.state.gov/public-schedule-november-13-2023/
На "зустріч" з "делегацією" в 7-00 по м.ч. зігнали працівників посольства під виглядом "української діаспори".
Стаття 106. Президент України:
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
Візит офіційний візит Єрмака в США є прямим актом передачі конституційних обов'язків президента України, що передбачено лише в випадку його смерті, недієздатності, або звільнення в результаті імпічменту. Фактично - це акт державного перевороту.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
Держсекретар США, голова дипломатичної служби США, формально третя (фактично друга) особа в державній ієрархії США. Ця особа зустрічається з головою офісу президента України, який не має жодного офіційного статусу і навіть не є державним службовцем. "Дипломатія - це мистецтво жестів" (Лабрюйер). В даному випадку жест дуже простий - офіційні особи США не мають бажання контактувати з українськими офіційними особами.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
Ось тільки передати повноваження президент може ВИКЛЮЧНО, другій особі держави- Голові Верховної Ради.
Тому, ...
"Фактично - це акт державного перевороту."
що передбачено лише в випадку його смерті, недієздатності, або звільнення в результаті імпічменту.
Фактично - це акт державного перевороту.😠
понос?
передоз?
зе арестован?
Где бубочка?
Почему заведующий канц.товарами не на работе в офисе его преза?
Блинкен вызвал Ермака в Вашингтон на фоне развязанной кремлём и его агентурой в Украине новой волны нападок на Залужного и ряда других генералов с целью их смещения
видимо, агенту Козырю в ходе беседы рассказали кое-что из досье американских спецслужб, после чего МО Украины спотыкаясь сообщило, что никаких планов устранения Залужного не существует
затем Блинкен срочно вылетел в Калифорнию для организации встречи Байдена и Си, а председателю ОКНШ генералу Брауну поручил дозвониться до Залужного и рассказать ему о результате порки Ермака
неосвещённым остаётся вопрос, могли ли американцы вообще арестовать Козыря, объявив его российским шпионом
по крайней мере, исключать это нельзя
где-то в маскве патрушев завыл