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Блінкен провів зустріч із Свириденко та Єрмаком у Вашингтоні. ФОТО

блінкен,єрмак

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Вашингтоні з українською делегацією у складі першого віцепрем’єра – міністра економіки Юлії Свириденко та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

У зустрічі також взяли участь: виконувачка обов'язків першого заступника державного секретаря США, заступниця державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, заступник помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Кріс Сміт та інші представники Держдепартаменту.

Зазначається, що керівник ОП поінформував Блінкена про ситуацію на фронті та пріоритетні потреби сил оборони України. Окремо було наголошено на важливості надання засобів протиповітряної оборони.

Блінкен провів зустріч із Свириденко та Єрмаком у Вашингтоні 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак категорично не згоден із Юнкером, що Україна "дуже корумпована": Такі виклики існують по всьому світу

Також наголошувалося на важливості якнайшвидшого укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії на виконання Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни.

Під час зустрічі сторони обговорили посилення санкційного тиску на країну-агресора та вироблення механізму спрямування заморожених російських активів на відбудову України.

Автор: 

США (23598) Свириденко (340) Єрмак Андрій (1389) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+26
Вже наввіть Зелю з собою не бере. Їздить і представляє державу якийсь завгосп, який навіть не є держслужбовцем.
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13.11.2023 22:55 Відповісти
+21
13.‎11.‎2023

Візит Єрмака в США терміново починають маскувати наспіх створеною делегацією віце-прем'єра Свириденко. Анекдот в тому, що Свириденко в США теж ніхто не посилав і розпорядження про відрядження станом на
09-00 ‎13.‎11.‎2023 по Кабінету міністрів відсутнє. В розкладі держсекретаря США Блінкена немає ніякої "делегації", є лише Єрмак.
https://www.state.gov/public-schedule-november-13-2023/
На "зустріч" з "делегацією" в 7-00 по м.ч. зігнали працівників посольства під виглядом "української діаспори".

Стаття 106. Президент України:
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

Візит офіційний візит Єрмака в США є прямим актом передачі конституційних обов'язків президента України, що передбачено лише в випадку його смерті, недієздатності, або звільнення в результаті імпічменту. Фактично - це акт державного перевороту.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1

Держсекретар США, голова дипломатичної служби США, формально третя (фактично друга) особа в державній ієрархії США. Ця особа зустрічається з головою офісу президента України, який не має жодного офіційного статусу і навіть не є державним службовцем. "Дипломатія - це мистецтво жестів" (Лабрюйер). В даному випадку жест дуже простий - офіційні особи США не мають бажання контактувати з українськими офіційними особами.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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13.11.2023 23:00 Відповісти
+17
Як для мене , все виглядає жахливо із цією недолугою делегацією
з нашоі країни 😠
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13.11.2023 22:44 Відповісти
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Все Єрмака заарештували - він не встигне вичистити усіх генералів в ЗСУ
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13.11.2023 22:34 Відповісти
Ви якісь особливі ліки вживаєте?
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13.11.2023 22:36 Відповісти
по собі не судіть - не усім же сидіти на порошку
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13.11.2023 22:42 Відповісти
ваші підтримувачі зареєструваоичся учора -вони вже від порошку відійшли?
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13.11.2023 22:53 Відповісти
Чого ти чекав від фанатки швеця?
Вчора він пиляє ролик "Атаки на Залужного и Червинского / В США узнали: Ермак подозревается в шпионаже / №608- Юрий Швец",
а сьогодні з цим шпійоном цілий Блінкен ручкається і зустрічає очолювану ним делегацію.
На дух не переношу функціонера Єрмака, але ж хоч якусь клепку в голові треба мати!
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13.11.2023 23:01 Відповісти
Те що там написано схоже на сарказм, але те що адепти секти КДБ-шника Швеця досить агресивна зграйка - це факт. Але вони такі смішні у своєму біснуванні =>
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13.11.2023 23:11 Відповісти
нут трохи серед ботів є прасвєтльонних-згарйка від Швеця...
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13.11.2023 23:20 Відповісти
І хто ж у вас сьогодні "бот"?
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13.11.2023 23:25 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/sitka-rosijskih-spetssluzhb-aktivizuvalas-na-stseni-kolishnij-ofitser-kdb-yurij-shvets.htm
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14.11.2023 02:02 Відповісти
Та, місцева божевільна. Якби я не бачив, що ця мадам щодня вивалює, то теж сприйняв би за сарказм, та з огляду на системність більше схоже на білу гарячку.
З.І.: Березі я б теж не вірив. В нього свої цілі.
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13.11.2023 23:25 Відповісти
стратех ітіть твого ЗЕ
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13.11.2023 23:28 Відповісти
Там цейво, до тебе в локацію агент Козирь приїхав. Біжи хоч за горло потримайся.
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13.11.2023 23:40 Відповісти
Що означає: "Березі я б теж не вірив"?
Я нікому не вірю, всю інформацію потрібно перевіряти, але Береза - це непогане джерело тієї інформації.
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13.11.2023 23:29 Відповісти
ну а Ви браво ботів підтримуєте
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13.11.2023 23:35 Відповісти
Та хто "бот" то, та кого я підтримав? І чим підтримав?
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13.11.2023 23:39 Відповісти
Гончар вважає ботами всіх, в кого дата реєстрації пізніше неї. Я ж кажу, патологія
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13.11.2023 23:46 Відповісти
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13.11.2023 23:49 Відповісти
скоріше людина не поїла травневих шашликів у 2022 році, тому тверезо мислить.
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14.11.2023 08:09 Відповісти
Ага. Ті дві чарівні пані біля нього - це ж конвоїри.
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13.11.2023 22:37 Відповісти
ой переплутала - він його підняв до свого статусу ДЕРЖСЕКРЕТАРА ...
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13.11.2023 22:41 Відповісти
То хай вже у США його залишають. Хай його Трамп до себе в радники візьме.
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13.11.2023 22:44 Відповісти
ну хіба не пипець - республіканці не дають голосів за допомогу Україні , бо країною рулить НЕКОНСТІТУЦІЙНИЙ мародер=зрадник ... а тут оце ручкання?
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13.11.2023 22:49 Відповісти
😄😄😄
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14.11.2023 01:14 Відповісти
Аби ж то.
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14.11.2023 00:58 Відповісти
Секретутка проінформувала про ситуацію на фронті. Типу така сама як Блінкен.
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13.11.2023 22:35 Відповісти
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13.11.2023 22:37 Відповісти
А чому у Вас росийсьмовнi гифчiкi , iнколи подзраджуете?
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13.11.2023 22:55 Відповісти
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак категорично не згоден із твердженням ексголови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про масштаби корупції в Україні.

"Я категорично відкидаю заяву про те, що Україна "дуже корумпована". Такі виклики існують по всьому світу, але наведіть мені приклад якоїсь іншої країни, яка в умовах такої жахливої війни проводила би реформи таких масштабів", - зазначив він..
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13.11.2023 22:40 Відповісти
тут потрібно поправити "******* він"
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13.11.2023 22:54 Відповісти
СУД НЕ ОБРАВ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ ДУБІНСЬКОМУ
Буратіно й його адвокати хочуть відкритого засідання, щоби назвати ФСБешне погоняло Єрмака , а суддя каже- не можу бо це військова таємниця , а адовкаіти кажуть -в матеріалах справи немає на це доказів ...Чомусь хочеться вирити коли Пудєль сказав А про Єрмака то скаже й Б ...

4 серпня 2023р

"Сьогодні ОП в особі Зеленського, Єрмака та їхніх посіпак вкотре продемонстрував свій цинізм і аморальність. Після даних мною свідчень у НАБУ у справі про держзраду Деркача та участі в цій справі вищих посадовців держави, в мене були проведені незаконні обшуки, метою яких є знаходження будь-якого компромату, який може бути використаний для моєї дискредитації", - сказав Дубінський.

Він також заявив: метою обшуків нібито є "вилучення чернеток протоколів допиту у справі Деркача", де Дубінський наводить "факти участі в цій держзраді Деркача Офісу президента, який стимулював народних депутатів до участі в цих пресконференціях, створював слідчі комісії Верховної Ради по "плівкам Байдена-Порошенка", для того, щоб дискредитувати одного з кандидатів у президенти та легалізувати всю цю інформацію".
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14.11.2023 01:08 Відповісти
Дубінський разом із Деркачом Пороха тоді мочили..
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14.11.2023 02:05 Відповісти
На замовлення ВИЩИХ ПОСАДОВИХ ОСОБ ДЕРЖАВИ.
Потім була пресконференція ВАЗеленського в Маріїнському, з обісцянкою продовження розпереслідування Пороха. Далі, звинувачення Америкою деркача- дубінського в роботі на москву та санкції.
Саме тому і захлохло це щоу з плівками.
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14.11.2023 08:53 Відповісти
Ну ось, цей кнур таки в "камуфляжику". Чхати воно хотіло на дрескод та протокол. Таки мабуть будуть й результати, особливо у Конгресі...
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13.11.2023 22:40 Відповісти
Формально, українську делегацію очолює Свириденко, але, фактично, Єрмак. Зверніть увагу, що не Свириденко, а Єрмак сидить в центрі навпроти Блінкена.
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13.11.2023 22:40 Відповісти
Ні. Блінкен сидить напроти пустой проміжності між Дєрмаком і Свириденко. То фотографу дали задачу сфотографувати с такого ракурсу, мовби Блінкен напроти Дєрмака
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13.11.2023 22:48 Відповісти
й по праву руку у ньго наша послиця , як палагаєцца
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13.11.2023 22:51 Відповісти
Я за Трампа
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13.11.2023 22:43 Відповісти
******** так шифруются....
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13.11.2023 22:47 Відповісти
тепер їх швець трахне усім кодлом одночасно...
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13.11.2023 22:44 Відповісти
Ой ****ь !
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13.11.2023 22:44 Відповісти
Як для мене , все виглядає жахливо із цією недолугою делегацією
з нашоі країни 😠
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13.11.2023 22:44 Відповісти
це пустопорожня делегація ФОРМУЛИ ПЕРЕМОГИ від вови. ЇЇзначення НУЛЬ! Якщо не дві речі - або знешкодження Єрмака чи або ПІДНЯТТЯ ЙОГО СТАТУСУ (відмивання)
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13.11.2023 22:58 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVR2AfzbU2hUYnO1CF6C4HJbPETEvjbtKkyPyGxNXgX13krfmKA7I0kLXhGKolvxQclHVsDG9Xt8Lq7RDqjfcFLWEelK3a-bZKFdFjufw7paA6-94zdZZ3MAFlp_t4PHofFYIUwJzT1PIEur9Isc_S-42U19Tn29mx4bpF8ieyPvQ&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVR2AfzbU2hUYnO1CF6C4HJbPETEvjbtKkyPyGxNXgX13krfmKA7I0kLXhGKolvxQclHVsDG9Xt8Lq7RDqjfcFLWEelK3a-bZKFdFjufw7paA6-94zdZZ3MAFlp_t4PHofFYIUwJzT1PIEur9Isc_S-42U19Tn29mx4bpF8ieyPvQ&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02AbZy7TmkxaFokQoqC6GYNGaSnCWf84tDHEW2URFxWfe9nuFBEZBKsLzvxAq9vmRXl?__cft__[0]=AZVR2AfzbU2hUYnO1CF6C4HJbPETEvjbtKkyPyGxNXgX13krfmKA7I0kLXhGKolvxQclHVsDG9Xt8Lq7RDqjfcFLWEelK3a-bZKFdFjufw7paA6-94zdZZ3MAFlp_t4PHofFYIUwJzT1PIEur9Isc_S-42U19Tn29mx4bpF8ieyPvQ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
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13.11.2023 22:45 Відповісти
Уявляю, як важко притомній людині посміхатися та рукатися з хитрожопим бидлом і крадієм - мєнєджером прізідєнта дипломатія - інколи якесь збочення
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14.11.2023 01:28 Відповісти
Зе тупий ******,на якого у Єрмака величезний компромат,він посрать без дозволу Єрмака не ходить
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13.11.2023 22:50 Відповісти
Неужели Зе его премьером поставит)))
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13.11.2023 22:46 Відповісти
Завхоз рєшаєт.🤦
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13.11.2023 22:46 Відповісти
Це якийсь позор ..........
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13.11.2023 22:48 Відповісти
Це повний абзац...кацапський агент просить допомоги для України ...
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13.11.2023 22:50 Відповісти
а держсекретару США не соромно зустрічатись з секретарками неіснуючого офісу???
бо такої структури в державі нема
у боневтіка є а у України нема
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13.11.2023 22:52 Відповісти
Ну він же зустрічається з Гретою Тумберг, різними кінозірками і спортсменами. Мабуть із Далай Ламою зустрівся би (хоча в нього навіть офісу немає), і з афганськими польовими командирами зустрівся би, та хоч з чортом би зустрівся, якщо б це дало результат
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13.11.2023 22:57 Відповісти
Та який сором?? Вони туди вже шаурму на смотрини возили .))
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14.11.2023 01:31 Відповісти
Ми не українчики, це ти - вкраїнчик
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13.11.2023 22:58 Відповісти
а чого ти закусив пейси дуже незручно все вірно Ви не вкраїнчики
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13.11.2023 23:03 Відповісти
Кацап дуже тупо працює на ІПСО, ніби українці - це антисиміти
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14.11.2023 07:51 Відповісти
А не любов до семітів, це антисемітизм?
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14.11.2023 08:05 Відповісти
Вже наввіть Зелю з собою не бере. Їздить і представляє державу якийсь завгосп, який навіть не є держслужбовцем.
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13.11.2023 22:55 Відповісти
Боневтік вперще залишився без нагляду, чи дермак до нього свого смотрящего всеж приставив ? Чомусь нема відосика сьогодні мабуть забухав
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13.11.2023 23:01 Відповісти
офіційна секретарка приїхала на переговори,ну це якийсь зашквар повний.Чувак якого ніхто не обирав, який кіосками торгував приїхав на зустріч з Блінкеном.Вони реально там тупі чи вдають хорошу міну...?
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13.11.2023 22:55 Відповісти
Вам шашечки или ехать?
Американцы пригласили на переговоры того кто что то решает, кто держит рычаги управления в своих руках.
А представьте, поехали без Ермака. На любой вопрос, отвечали бы, нам нужно посоветоваться, и звонили бы Ермаку.
Почему так получилось? Это вопросы не к Блинкину.
Политикой Франции управлял "поп" Ришелье, мадам Помпадур.
Жизнь не терпит пустоты.
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13.11.2023 23:45 Відповісти
не тупі , вони ЗРАДНИКИ ,мародери -бариги , а нарід МОВЧАЗНЕ ЗОМБІ телемарафону Единий ,
НЕ ВІДДАВ ЧЕСТЬ ЗЕЗРАДНИКУ - генерал Муженко ! Він відчував , чим закінчиться обрання уклоніста хворого
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14.11.2023 00:01 Відповісти
Ні їх просто, що відбувається в Україніповністю влаштовує.
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14.11.2023 08:06 Відповісти
Єлдаку вже й ЗЄля не потрібен для закордонних поїздок.
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13.11.2023 22:56 Відповісти
В такий важкий, відповідальний час немає жодного професіонала, з яким можна було б вести перемовини і хто б представляв інтереси України.
зЕКлуб блатних- корупціонерів- колаборантів.
"ЗробилиРазом", лядь.
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13.11.2023 22:57 Відповісти
А тобi у 14 казав , буде отаке ! Привiт як Киiв , церква?
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13.11.2023 23:10 Відповісти
13.‎11.‎2023

Візит Єрмака в США терміново починають маскувати наспіх створеною делегацією віце-прем'єра Свириденко. Анекдот в тому, що Свириденко в США теж ніхто не посилав і розпорядження про відрядження станом на
09-00 ‎13.‎11.‎2023 по Кабінету міністрів відсутнє. В розкладі держсекретаря США Блінкена немає ніякої "делегації", є лише Єрмак.
https://www.state.gov/public-schedule-november-13-2023/
На "зустріч" з "делегацією" в 7-00 по м.ч. зігнали працівників посольства під виглядом "української діаспори".

Стаття 106. Президент України:
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

Візит офіційний візит Єрмака в США є прямим актом передачі конституційних обов'язків президента України, що передбачено лише в випадку його смерті, недієздатності, або звільнення в результаті імпічменту. Фактично - це акт державного перевороту.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1

Держсекретар США, голова дипломатичної служби США, формально третя (фактично друга) особа в державній ієрархії США. Ця особа зустрічається з головою офісу президента України, який не має жодного офіційного статусу і навіть не є державним службовцем. "Дипломатія - це мистецтво жестів" (Лабрюйер). В даному випадку жест дуже простий - офіційні особи США не мають бажання контактувати з українськими офіційними особами.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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13.11.2023 23:00 Відповісти
от це дуже цікава інфа- картинка явно покриття - АЛЕ ЧОГО???
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13.11.2023 23:21 Відповісти
"... є прямим актом передачі конституційних обов'язків президента України,"
Ось тільки передати повноваження президент може ВИКЛЮЧНО, другій особі держави- Голові Верховної Ради.
Тому, ...
"Фактично - це акт державного перевороту."
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14.11.2023 09:06 Відповісти
А що з американської сторони не було кому організувати,чай -каву,що приїхав наш господарник?
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13.11.2023 23:11 Відповісти
Офіційний візит Єрмака в США є прямим актом передачі конституційних обов'язків президента України,
що передбачено лише в випадку його смерті, недієздатності, або звільнення в результаті імпічменту.

Фактично - це акт державного перевороту.😠
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13.11.2023 23:18 Відповісти
ну не спішіть - Блінкен не з такими ще ****** проводив зустрічі...
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13.11.2023 23:22 Відповісти
Вiн в РНБО , може с гарантами зустiчатися .....
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13.11.2023 23:26 Відповісти
Облиште. Просто Команданте Козир вирішив, що коли у Штатах і так усі знають, хто в Україні має реальну владу, то нахіба замість себе туди відправляти нарко-клована.
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14.11.2023 01:56 Відповісти
Сподіваюсь що життя єрмака скоро трагічно закінчиться.
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13.11.2023 23:21 Відповісти
Цей фсбешний гнида Дєрьмак, ще той козел. Як сказав Данилов, він "турист". Най його шляк трафить.
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13.11.2023 23:31 Відповісти
Які дивні піруети дерьмака ? Пару місяців взад ходив набуньдючений і всіз лякав - хто проти мене з Бубою ? А...А ? Я зараз тільки подзвоню Саллі і всіх кінець. А тепер вигадує комбінації, щоб потрапити в США . Напевне, хоче доповісти що знайшли главного злодєя, Сашка, мама яккого любить швидкість.
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14.11.2023 00:28 Відповісти
А "убієнного" брата хоч не згадував?
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14.11.2023 09:06 Відповісти
Закривайте його в тюрязі, Україна нічого не втратить. Так ми бистріше інтегруємося!
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14.11.2023 00:38 Відповісти
Де саме у Вашингтоні проводили зустріч ? Чи не у російському посольстві часом?
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14.11.2023 01:16 Відповісти
А ми ще дивуємось бутафорним санкціям від США, які кацапи легко обходять. У них і політика бутафорна. Третя особа США приймає завгоспа зеленого ***** без жодних конституційних повноважень і з величезним корупційним шлейфом. Це ж треба адміністрації Байдена себе так компрометувати перед американським виборцем (не кажучи про українців) і дивуватись тому, що Трамп зберігає всі шанси на майбутніх виборах навіть із десятками звинувачень на сотні років ув'язнення
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14.11.2023 01:26 Відповісти
А что регент от государства Украина вылез из под крыла Президента ?.
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14.11.2023 02:04 Відповісти
Стаття "неправильну" назву має: треба "Блінкен провів зустріч з д"Єрмаком у присутності Свириденко"
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14.11.2023 02:42 Відповісти
Зеленский всё?

понос?
передоз?
зе арестован?

Где бубочка?
Почему заведующий канц.товарами не на работе в офисе его преза?
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14.11.2023 02:46 Відповісти
На швидко прочитав Конституцію і,о диво, не знайшов там поняття "офіс президента, його обов'язки, права"... Про "керівника офісу президента" також... то що виходить? Прес секретар дермака зелупенко передав йому свої повноваження? а може не передав, а тупо їх не мав? Це яке ж по черзі порушення Основного закону? Одні питання...
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14.11.2023 06:26 Відповісти
ФСБ по відеоконференції приймало участь?
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14.11.2023 07:43 Відповісти
А Єрмак яким боком? це яким треба бути неуком, що б в такий складний час посилати завгоспа замість міністра МЗС.
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14.11.2023 07:45 Відповісти
сбавьте немного пыл
Блинкен вызвал Ермака в Вашингтон на фоне развязанной кремлём и его агентурой в Украине новой волны нападок на Залужного и ряда других генералов с целью их смещения
видимо, агенту Козырю в ходе беседы рассказали кое-что из досье американских спецслужб, после чего МО Украины спотыкаясь сообщило, что никаких планов устранения Залужного не существует
затем Блинкен срочно вылетел в Калифорнию для организации встречи Байдена и Си, а председателю ОКНШ генералу Брауну поручил дозвониться до Залужного и рассказать ему о результате порки Ермака
неосвещённым остаётся вопрос, могли ли американцы вообще арестовать Козыря, объявив его российским шпионом
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14.11.2023 08:12 Відповісти
Американці про все "в курсях". Вони водять цього Єрмака як карася на заглотиші. Думаю, що і підкидають йому інфу для кацапів. Взагалі-то х-й зна на кого це падло працює...
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14.11.2023 08:44 Відповісти
вполне возможно, что американцы перевербовали Ермака и теперь начнётся веселуха
по крайней мере, исключать это нельзя
где-то в маскве патрушев завыл
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14.11.2023 09:10 Відповісти
Канцелярист-узурпатор провів перемовини з Держ.секретарем(!!!) В якості кого(???) Він же навіть не держ.службовець хоч якоїсь ланки! Звичайний агент "Козир" з фсб!
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14.11.2023 10:07 Відповісти
 
 