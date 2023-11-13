Блінкен провів зустріч із Свириденко та Єрмаком у Вашингтоні. ФОТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Вашингтоні з українською делегацією у складі першого віцепрем’єра – міністра економіки Юлії Свириденко та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

У зустрічі також взяли участь: виконувачка обов'язків першого заступника державного секретаря США, заступниця державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, заступник помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Кріс Сміт та інші представники Держдепартаменту.

Зазначається, що керівник ОП поінформував Блінкена про ситуацію на фронті та пріоритетні потреби сил оборони України. Окремо було наголошено на важливості надання засобів протиповітряної оборони.

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Також наголошувалося на важливості якнайшвидшого укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії на виконання Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни.

Під час зустрічі сторони обговорили посилення санкційного тиску на країну-агресора та вироблення механізму спрямування заморожених російських активів на відбудову України.