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Новости Война
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Масштабную воздушную тревогу объявляли в Украине: В россии взлетал МиГ-31К (обновлено)

міг31

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

По состоянию на 17.21 объявлено об отбое воздушной тревоги.

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воздушная тревога (816)


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🤬Маємо виліт Іл-76 для дозаправки Міг-31к!

Тривога швидше за все буде тривати більше 3-х годин!
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14.11.2023 14:51 Ответить
І діти в школі сидять в бомбосховищі..
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14.11.2023 15:26 Ответить
На кожний взлітівшій МІГ, потрібно щось запускати з України.

Ракету, чи літак,… чи « ассімітричну відповідь»…
Треба шукати рішення. Вони е.

Може десь… Белгород, чи Курск? Чи Крим?

Шось повинно свалюватися на голову москалям!

Не може Україна роками ховаються від кожного літака. А параша не получае нічого у відповідь.
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14.11.2023 17:08 Ответить
Твої слова да Богу в вуха..
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14.11.2023 17:12 Ответить
Та пішли вони в дупу з цими тривогами. Нащо по всій країні все зупиняється, коли якийсь один кацапський МІГ десь літає? Вони ж спеціально це роблять і цей літаючий годинами МІГ через нашу ж дурість наносить нам більше шкоди, ніж ракета.
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14.11.2023 15:10 Ответить
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14.11.2023 15:19 Ответить
Тобто якщо один буде сідати, а інший відразу злітати.
То на роботу ніхто ходити не буде?
Тому що треба бути в укритті, та транспорт під час тривог не працює
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14.11.2023 16:36 Ответить
 
 