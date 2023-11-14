Масштабную воздушную тревогу объявляли в Украине: В россии взлетал МиГ-31К (обновлено)
По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
По состоянию на 17.21 объявлено об отбое воздушной тревоги.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тривога швидше за все буде тривати більше 3-х годин!
Ракету, чи літак,… чи « ассімітричну відповідь»…
Треба шукати рішення. Вони е.
Може десь… Белгород, чи Курск? Чи Крим?
Шось повинно свалюватися на голову москалям!
Не може Україна роками ховаються від кожного літака. А параша не получае нічого у відповідь.
То на роботу ніхто ходити не буде?
Тому що треба бути в укритті, та транспорт під час тривог не працює