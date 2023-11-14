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рф увеличит производство снарядов "Краснополь" с лазерной наводкой, - британская разведка

краснополь

россия планирует увеличить производство 152-мм артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2" и улучшить их характеристики использования в плохих погодных условиях. Такое решение является попыткой более эффективно использовать производственные мощности.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Россия объявила, что увеличит производство своих 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов с лазерным наведением "Краснополь-М2" и улучшит характеристики использования снарядов в плохих погодных условиях. Российская артиллерия уже добилась определенного успеха с "Краснополем-М2", часто используя их для на отдельные украинские транспортные средства.

Оборонная промышленность россии не может производить достаточное количество обычных боеприпасов. Планируемое увеличение производства "Краснополя", вероятнее всего, является попыткой более эффективно использовать производственные мощности", - говорится в отчете.

Как отметили в Минобороны Британии, россия использует беспилотные летательные аппараты для обозначения целей "Краснополя", направляя на цель лазерный луч.

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"Однако облачность была ключевым фактором, ограничивавшим эффективность снаряда, поскольку его лазерный детектор не успевает выявить лазерную энергию и маневрировать для удара. Российская промышленность, вероятно, попытается улучшить летные характеристики "Краснополя-М2" и сократить время лазерного обнаружения", - отметили в Минобороны Великобритании.

"С приближением зимы вполне вероятно, что доступ россии к усовершенствованным высокоточным боеприпасам станет одним из ключевых факторов ее оперативной деятельности в Украине", - добавили в британской разведке.

Автор: 

боеприпасы (2374) Великобритания (5046) россия (96446) внешняя разведка (393)


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Топ комментарии
+14
нічого-нічого. а ми почекаємо наш мільйон снарядів...
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14.11.2023 14:54 Ответить
+10
Да, можно конечно смеяться над рашистами. Но в реальности мы видим как импотентный Запад и США дают рашистам время на восстановление и наращивание военной мощи. Потом будут опять хвататься за голову. Такое ощущение что Запад не может жить не имея перед собой сильного противника.
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14.11.2023 15:22 Ответить
+8
Что не возьми, всё увеличили. КАБами засыпают каждый день по 100 штук.
А помощь Украине наоборот всё ниже. Перспективы нерадужные.
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14.11.2023 15:03 Ответить
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нічого-нічого. а ми почекаємо наш мільйон снарядів...
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14.11.2023 14:54 Ответить
Краснополь Стоимость экземпляра 35 тыс. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 долл. США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4)#cite_note-1

копійки....
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14.11.2023 16:02 Ответить
Луч розробив свій аналог - Квітник, якщо не помиляюсь

ЗЄля-***, де наші Квітник, Вільха2, Богдана ? 👿

Чекаємо на "міліон алих роз" від НАТИ? 👿
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14.11.2023 16:20 Ответить
Санкції ? Ні , не чули такого .
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14.11.2023 14:55 Ответить
Что не возьми, всё увеличили. КАБами засыпают каждый день по 100 штук.
А помощь Украине наоборот всё ниже. Перспективы нерадужные.
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14.11.2023 15:03 Ответить
А де віччизнняніКАБИ? Авіабомбу світі вистачає. Модуль УМПК- не технологічнійший ніж безпілотник.
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14.11.2023 15:07 Ответить
Украинский ВПК так и лежит на печи, ждёт пока американцы очередное вундерваффе доставят.
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14.11.2023 15:11 Ответить
Український ВПК- аналог вашого російського, тільки грошей менше. Але це не надовго. Ще рік- у вас вичерпається державний ресурс для маштабного інвестування.
Єдине, що якісно відрізняє- український ВПК-значно більша доля приватних виробників, але це дуже добре.
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14.11.2023 15:17 Ответить
😂
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14.11.2023 15:20 Ответить
Він взагалі пластом лежить і швидше мертвий,ніж живий.
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14.11.2023 15:58 Ответить
"росія оголосила..." навіть кацапи вже зрозуміли що вірити обіцянкам х#йла себе не поважати. Хай планує х#йло збільшення виробництва .... у наступному столітті)))
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14.11.2023 15:04 Ответить
Для високоцінних цілей Україні потрібно або придбати DHY322, або розробити власну версію контрзаходів.
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14.11.2023 15:10 Ответить
*****, нам би до вечора протриматись, а там Великий Зелебоб всіх "пабедіт"...
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14.11.2023 15:11 Ответить
Замудодзвонить👿
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14.11.2023 16:21 Ответить
Хмари заважають? А дешева димова завіса справиться з лазерним наведенням? Цікаво чи можна наводити зброю на саме джерело лазерного променю? ... Думаю що ефективні засоби притидії будуть знайдені і застосовані. Кацапським "громадним планам" "по любасу" облом...
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14.11.2023 15:13 Ответить
так, елементарна димова завіса і фсьо...
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14.11.2023 16:22 Ответить
Да, можно конечно смеяться над рашистами. Но в реальности мы видим как импотентный Запад и США дают рашистам время на восстановление и наращивание военной мощи. Потом будут опять хвататься за голову. Такое ощущение что Запад не может жить не имея перед собой сильного противника.
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14.11.2023 15:22 Ответить
Гра в "піддавки" за рахунок України.
Імітація допомоги, імітація санкцій. І таке саме лайно всередині України. Але жодного "договорняка", звичайно, "немає".
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14.11.2023 15:39 Ответить
Большие дяди играют в большие шахматы где фигуры у них люди, Когда большим дядям нужно за бесценок скупить все акции или недвижку они придумывают мировой кризис. А поводом для кризиса может быть или война или коронавирус или чего то еще придумают чтобы все обосрались от страха. Не думали как ето может быть что вчера нефть стоила минус 30, а завтра уже +100? Думаете перебои с нефтью были или что то другое? Кому то просто понадобилось сбить цены на нефть а теперь задрать их до небес и на етом заработать триллионы$$$$. Думаете ХАМАС и палестинцы сами что то решают в етом мире? Или террористы заботятся о людях ? Или скорее кому то просто нужно был повод поднять цену на нефть начав войну на ближнем востоке. Откуда по вашему террористы берут на войны миллиарды долларов и почему семьи террористов спокойно себе живут в цивилизованных странах где их никто не трогает.
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14.11.2023 16:13 Ответить
Лідери Хамасу доларові міліардери, їх давно можна було внести в санкційний список...

А ще добавлю до вашого списку що у великих дядьок є ще багато цілей крім грошей які вони можуть надрукувати скільки потрібно, тому що через свої банки делегують представників до ФРС, і гроші для них більше як інструмент....... одна із них це скорочення споживання світових ресурсів шляхом інфляції...
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14.11.2023 16:26 Ответить
Зачем большим дядям сокращать потребление мировых ресурсов? Они же на продаже етих ресурсов себе капиталы зарабатывают. Наоборот вся економика мира идет на все большее и большее потребление ресурсов. Те же айфоны и автомобили которые раньше годами использовались теперь пропагандируют и даже заставляют что их нужно менять каждые пол года чтобы не выглядеть чмом в глазах общества. И деньги то они напечатать могут но что они за них купят если им никто не продаст ничего. Вот и периодически запугивают весь мир кризисом чтобы люди вынуждены были продавать за копейки все что имели. Вот где то с конца 2024 года заканчивается цикл падения и начинается цикл роста. Будем наблюдать новости как все в мире вдруг стало хорошо и красочно и войны вдруг закончатся. Каким способом они ето сделают ето уже другой вопрос.
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14.11.2023 16:58 Ответить
Тому що куля не резинова
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14.11.2023 20:30 Ответить
декілька десятків дронів відправити б на завод по виробництву
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14.11.2023 15:43 Ответить
мацкву бомбити треба, а вони нам шторми поштучно видають..
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14.11.2023 16:18 Ответить
Може вони за касапів??
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14.11.2023 16:19 Ответить
А якщо приміняти таку систему як в Т90 коли детектор засікає лазерний промінь з беспілотника, спрацьовує автоматично димова завіса... єдина проблема це мабуть засвітка сонцем
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14.11.2023 16:20 Ответить
Кожного дня все "веселіше". Кожного дня вспливає новина, на параші збільшили кількість ракет, на параші збільшилось виготовлення ланцетів, параша отримала зброю і мільон снарядві від своїх підарасів-поплічників.

А в Україні свої новини кожного дня, типу - цей ******* стільки то мільйонів, той ******* стільки то мільйонів, судя взяв взятку, на асфальт виділили стільки то мільйонів, запустили ремонт тротуарів, на такій то вулиці стартує уклданяя бруківки. Короче типовий день в Україні, все йде по плану.

От тільки є ще сумна сторона кожного дня, люди і діти наші гинуть, але ж це не мішає красти бабло і стелити асфальт, правда тварі при владі які крадуть всьо і вся?! Ви сволочі, що би виздихали разом з кацапами. Ви коли падлюки нажретесь?

Це-***** нонсенс щоб циновники країни на яку напали, робили все щоб програти цю війну. Щоб вам і вашим нащадкам ніде спокою не було.
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14.11.2023 17:16 Ответить
 
 