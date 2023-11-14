рф увеличит производство снарядов "Краснополь" с лазерной наводкой, - британская разведка
россия планирует увеличить производство 152-мм артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2" и улучшить их характеристики использования в плохих погодных условиях. Такое решение является попыткой более эффективно использовать производственные мощности.
Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
"Россия объявила, что увеличит производство своих 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов с лазерным наведением "Краснополь-М2" и улучшит характеристики использования снарядов в плохих погодных условиях. Российская артиллерия уже добилась определенного успеха с "Краснополем-М2", часто используя их для на отдельные украинские транспортные средства.
Оборонная промышленность россии не может производить достаточное количество обычных боеприпасов. Планируемое увеличение производства "Краснополя", вероятнее всего, является попыткой более эффективно использовать производственные мощности", - говорится в отчете.
Как отметили в Минобороны Британии, россия использует беспилотные летательные аппараты для обозначения целей "Краснополя", направляя на цель лазерный луч.
"Однако облачность была ключевым фактором, ограничивавшим эффективность снаряда, поскольку его лазерный детектор не успевает выявить лазерную энергию и маневрировать для удара. Российская промышленность, вероятно, попытается улучшить летные характеристики "Краснополя-М2" и сократить время лазерного обнаружения", - отметили в Минобороны Великобритании.
"С приближением зимы вполне вероятно, что доступ россии к усовершенствованным высокоточным боеприпасам станет одним из ключевых факторов ее оперативной деятельности в Украине", - добавили в британской разведке.
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копійки....
ЗЄля-***, де наші Квітник, Вільха2, Богдана ? 👿
Чекаємо на "міліон алих роз" від НАТИ? 👿
А помощь Украине наоборот всё ниже. Перспективы нерадужные.
Єдине, що якісно відрізняє- український ВПК-значно більша доля приватних виробників, але це дуже добре.
Імітація допомоги, імітація санкцій. І таке саме лайно всередині України. Але жодного "договорняка", звичайно, "немає".
А ще добавлю до вашого списку що у великих дядьок є ще багато цілей крім грошей які вони можуть надрукувати скільки потрібно, тому що через свої банки делегують представників до ФРС, і гроші для них більше як інструмент....... одна із них це скорочення споживання світових ресурсів шляхом інфляції...
А в Україні свої новини кожного дня, типу - цей ******* стільки то мільйонів, той ******* стільки то мільйонів, судя взяв взятку, на асфальт виділили стільки то мільйонів, запустили ремонт тротуарів, на такій то вулиці стартує уклданяя бруківки. Короче типовий день в Україні, все йде по плану.
От тільки є ще сумна сторона кожного дня, люди і діти наші гинуть, але ж це не мішає красти бабло і стелити асфальт, правда тварі при владі які крадуть всьо і вся?! Ви сволочі, що би виздихали разом з кацапами. Ви коли падлюки нажретесь?
Це-***** нонсенс щоб циновники країни на яку напали, робили все щоб програти цю війну. Щоб вам і вашим нащадкам ніде спокою не було.