рф увеличит производство снарядов "Краснополь" с лазерной наводкой, - британская разведка

россия планирует увеличить производство 152-мм артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2" и улучшить их характеристики использования в плохих погодных условиях. Такое решение является попыткой более эффективно использовать производственные мощности.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Россия объявила, что увеличит производство своих 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов с лазерным наведением "Краснополь-М2" и улучшит характеристики использования снарядов в плохих погодных условиях. Российская артиллерия уже добилась определенного успеха с "Краснополем-М2", часто используя их для на отдельные украинские транспортные средства.

Оборонная промышленность россии не может производить достаточное количество обычных боеприпасов. Планируемое увеличение производства "Краснополя", вероятнее всего, является попыткой более эффективно использовать производственные мощности", - говорится в отчете.

Как отметили в Минобороны Британии, россия использует беспилотные летательные аппараты для обозначения целей "Краснополя", направляя на цель лазерный луч.

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"Однако облачность была ключевым фактором, ограничивавшим эффективность снаряда, поскольку его лазерный детектор не успевает выявить лазерную энергию и маневрировать для удара. Российская промышленность, вероятно, попытается улучшить летные характеристики "Краснополя-М2" и сократить время лазерного обнаружения", - отметили в Минобороны Великобритании.

"С приближением зимы вполне вероятно, что доступ россии к усовершенствованным высокоточным боеприпасам станет одним из ключевых факторов ее оперативной деятельности в Украине", - добавили в британской разведке.