Словакия перестанет оказывать Украине военную помощь из собственных запасов, ограничится гуманитарной, - министр обороны Калиняк

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что его страна перестанет оказывать Украине военную помощь из собственных запасов. Словакия ограничится гуманитарной и технической помощью нелетального характера.

Об этом говорится на сайте минобороны Словакии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил о прекращении военной помощи Украине во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Однако Словакия готова предоставлять достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической помощи нелетального характера. Иностранные партнеры с полным уважением относятся к решению нового правительства", - говорится в сообщении.

Новое руководство МО Словакии также призвано усилить возможности и способности своих вооруженных сил в выполнении задач, направленных на сохранение безопасности граждан и государства.

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Напомним, ранее Калиняк заявил, что Словакия намерена изменить условия оборонного соглашения с США, поскольку теперь отказывается отправлять Украине новые партии оружия и боеприпасов из собственных складов.