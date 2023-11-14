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Новости Помощь Украине
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Словакия перестанет оказывать Украине военную помощь из собственных запасов, ограничится гуманитарной, - министр обороны Калиняк

словаччина,каліняк

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что его страна перестанет оказывать Украине военную помощь из собственных запасов. Словакия ограничится гуманитарной и технической помощью нелетального характера.

Об этом говорится на сайте минобороны Словакии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил о прекращении военной помощи Украине во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Однако Словакия готова предоставлять достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической помощи нелетального характера. Иностранные партнеры с полным уважением относятся к решению нового правительства", - говорится в сообщении.

Новое руководство МО Словакии также призвано усилить возможности и способности своих вооруженных сил в выполнении задач, направленных на сохранение безопасности граждан и государства.

Читайте также: Правительство Словакии не одобрило военную помощь Украине на €40 млн

Напомним, ранее Калиняк заявил, что Словакия намерена изменить условия оборонного соглашения с США, поскольку теперь отказывается отправлять Украине новые партии оружия и боеприпасов из собственных складов.

Автор: 

помощь (7905) Словакия (1011)


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Топ комментарии
+15
"Нормальний" уряд Словаччини надав нам за останні півтора року дуже багато А от заводи в Кошіце вже запрацювали над виготовленням снарядів калібру 152 та 122 мм Виробничі лінії зрушили з місця Їх відновили саме для виготовлення снарядів для ЗСУ - бо словацька армія переходить на НАТОвські калібри Тепер побачимо що Каліняку та Фіцо скажуть США - якщо вони почнуть "бикувать" Адже снаряди роблять на замовлення США та за їх гроші!
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14.11.2023 15:25 Ответить
+11
Це твій вибір, Словаччино! Україна не забуде...
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14.11.2023 15:43 Ответить
+10
Фіцня йде в дупу. Разом з орбаньою.
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14.11.2023 15:20 Ответить
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Малюємо зуб.
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14.11.2023 15:18 Ответить
Фіцня йде в дупу. Разом з орбаньою.
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14.11.2023 15:20 Ответить
так так все правильно, скоро самим буде треба
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14.11.2023 15:25 Ответить
это Словакия быкует потому что Украина стоит. А если, не дай Бог, то Словакии хватит буквально на два дня. Похоже власть Словакии хреново учила свою историю.
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14.11.2023 17:38 Ответить
"Нормальний" уряд Словаччини надав нам за останні півтора року дуже багато А от заводи в Кошіце вже запрацювали над виготовленням снарядів калібру 152 та 122 мм Виробничі лінії зрушили з місця Їх відновили саме для виготовлення снарядів для ЗСУ - бо словацька армія переходить на НАТОвські калібри Тепер побачимо що Каліняку та Фіцо скажуть США - якщо вони почнуть "бикувать" Адже снаряди роблять на замовлення США та за їх гроші!
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14.11.2023 15:25 Ответить
Вони вже сказали, що не будуть заважати приватникам, бо це приносить гроші в їх б'юджет. Вони і так все вже віддали своє, що могли,тому це лише піздьож на внутрішніц ринок для лохів.
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14.11.2023 18:50 Ответить
Ну - то таке! Просто якщо вони "наступлять на горло" власникам Кошицької металургії - їх почнуть "рвать у клоччя" Бо те замовлення - "гарний заробок" на роки А бізнес уміє гроші рахувать Особливо якщо він пов"язаний довгостроковими контрактами! Тому від них подібне надійде до преси А журналісти обов"язково "натиснуть на гаманець" - пояснять чому робітники в Кошіце втрачають заробіток А держава - кошти в бюджеті І Фіцо через місяць-два преса "з гімном з"їсть"!
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14.11.2023 19:01 Ответить
Так, я ж про це, що й і Ви говорите!)
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14.11.2023 20:43 Ответить
я думаю якшо б не Україна, то Словачинна була б першою в ЄС яку кацапи вєбали б
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14.11.2023 15:28 Ответить
Скорійше за все першими були б Країни Балтії.
А на Словаччину напали б після того, як Угорщина перейшла б на бік кацапів.
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14.11.2023 16:09 Ответить
Зачем им это, что бы что? Хватит транслировать судя эту чушь марафонскую про щит ЕС.
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14.11.2023 16:27 Ответить
А на Україну ім зачєм нападать було?
Чтоби чьто?
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14.11.2023 17:22 Ответить
Мне кажется все просто, Украина не получила чего хотела в восточном блоке после распада СССР и решила перейти в западный блок, Рф считает что это предательство, нарушение Украиной договора о независимости и нарушение Нато договора о расширении, поэтому она будет пытаться отгрызть столько территорий, сколько сможет, пока Нато не включит мозг и не войдет на западную Украину, как это было в случае с Германией. Я думаю какая то такая херня происходит.
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14.11.2023 21:43 Ответить
нато не собирается никуда входить. Никуда не собиралось и не брало нас ни за какие деньги. Так что ваше "все просто", выглядит туповато
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14.11.2023 22:07 Ответить
хватить тут кукарікать і вказувати що нам робити чи не робити, якого ти сюди взагалі приперлось? на ріа-новасті біжи.
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14.11.2023 17:53 Ответить
Затем, кацап, что ваш главкацап собирался границы НАТО до 1997 г двигать. Да всрался.
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14.11.2023 18:04 Ответить
Держите себя в ваших кацпьих руках. Обе стороны выдвинули ультимативные требования. Договариваться как обычно придется на середине. Не я это придумал ведь.
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14.11.2023 21:38 Ответить
По средине Эстонии будут договариваться?
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14.11.2023 23:03 Ответить
далі чекаємо на заяву "ми у всьому підтримуємо наших союзників на росії та їх великого лідера путіна в.в."
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14.11.2023 15:30 Ответить
гуманітарні танки та снаряди.
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14.11.2023 15:39 Ответить
А этот кадр в курсе, что его страна член НАТО и ЕС ???
Может они уже подали заявку на вступление в ОДКБ и СНГ ???
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14.11.2023 15:40 Ответить
За ними не заіржавить.
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14.11.2023 15:43 Ответить
Це твій вибір, Словаччино! Україна не забуде...
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14.11.2023 15:43 Ответить
безкоштовно не дамо їм Т-64 і Су-25?
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14.11.2023 16:00 Ответить
Безкоштовно тільки сир в мишоловці.. Не звизди.. Вони взамін отримали дуже непогані ніштяки
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14.11.2023 16:34 Ответить
Гебняві таки гарно працюють, ***** не шкодує грошей на підкуп своєї агентури і політиків, і не тільки! Ось влаштували блокаду через підбурення польських перевізників кордону з Україною, щоб перекрити торгівельні потоки і постачання озброєння. Абсолютне зло по своєму геніальні.
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14.11.2023 15:45 Ответить
причем тут оружие,к перевозчикам?не в ту степь,бокировали б єти бомжики оружие.их бы бредлями и леопардами быстро завернули дороги и поехали дальше)тут дальнобоях -фурах.
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14.11.2023 15:54 Ответить
При тому що вуха там стирчать одні і ті ж.
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14.11.2023 16:09 Ответить
Що ти мелеш?! Ще перед початком страйку було офіційно заявлено що зброя та військове спорядження а також "гуманітарка" блокуваться не буде! Не сій паніку!
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14.11.2023 16:23 Ответить
Брехня.
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14.11.2023 17:23 Ответить
Доведи!
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14.11.2023 18:18 Ответить
Питання до Словаків, чого домагаєтесь то, напіввагітними бути не вийде.
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14.11.2023 15:59 Ответить
каліняка молода, зелена, не пам"ятає ЦГВ бо був малим ще...
не вчив історію, тому не знає нікуя про 1968 рік.
але такі речі вилазять боком....
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14.11.2023 16:06 Ответить
У натуральному вигляді Путлер купив цих виродків.
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14.11.2023 16:15 Ответить
А версія, що словацькі склади пусті взагалі не розглядається?
Їх армія відповідає за чисельністю БРИГАДІ. Все, що було на складах та у військах радянського, вже віддали. Чи Данілов там особисто Зірку Смерті бачив?
Все, що зараз продукують за контрактами, буде надаватися в обумовлені строки.
Що ще не так?
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14.11.2023 16:39 Ответить
Політичні повії продаються легше і швидше ніж звичайні. орбан=фіцо, фіцо=орбан. Угорцям та словакам все це ще відгукнеться. Тридцять кацапських дерев'яних це навіть не тридцять срібників...
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14.11.2023 17:00 Ответить
зараз під гаслами "Україні ні копійки, посилюватимо самих себе" в ЄС оберуться про-русняві уряди і привіт... Русня далеко не дураки і поки захід і США дрочать піструна - їм водять вже відверто по губам, що в Африці, що тепер у Європі як з бунтами так і на виборах.... на черзі з тимже самим буде і Бідон. доки нам крутять переможний марафон і ******* гроші в грандіозних маштабах не переходячи на війіськові рейки - у руснявих все іде по плану.
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14.11.2023 17:58 Ответить
Словаки у Пражській весні відіграли роль колаборантів. Словаки Гусак та Біляк підписували звернення про ввід військ та дули в одну дуду з СРСР аж до розпаду у 1991 році. Ну а ****** не подивились на таку запопадливість і вимог повернути Комарно не зняли.
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14.11.2023 18:20 Ответить
 
 