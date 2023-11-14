Словакия перестанет оказывать Украине военную помощь из собственных запасов, ограничится гуманитарной, - министр обороны Калиняк
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что его страна перестанет оказывать Украине военную помощь из собственных запасов. Словакия ограничится гуманитарной и технической помощью нелетального характера.
Об этом говорится на сайте минобороны Словакии, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил о прекращении военной помощи Украине во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Однако Словакия готова предоставлять достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической помощи нелетального характера. Иностранные партнеры с полным уважением относятся к решению нового правительства", - говорится в сообщении.
Новое руководство МО Словакии также призвано усилить возможности и способности своих вооруженных сил в выполнении задач, направленных на сохранение безопасности граждан и государства.
Напомним, ранее Калиняк заявил, что Словакия намерена изменить условия оборонного соглашения с США, поскольку теперь отказывается отправлять Украине новые партии оружия и боеприпасов из собственных складов.
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А на Словаччину напали б після того, як Угорщина перейшла б на бік кацапів.
Чтоби чьто?
Может они уже подали заявку на вступление в ОДКБ и СНГ ???
не вчив історію, тому не знає нікуя про 1968 рік.
але такі речі вилазять боком....
Їх армія відповідає за чисельністю БРИГАДІ. Все, що було на складах та у військах радянського, вже віддали. Чи Данілов там особисто Зірку Смерті бачив?
Все, що зараз продукують за контрактами, буде надаватися в обумовлені строки.
Що ще не так?